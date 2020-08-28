Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200828/avtomat-1576433284.html
Лукашенко ответил на критику из-за появления с автоматом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил не критиковать его за то, что 23 августа он с автоматом в руках ходил по своей резиденции и общался с... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T14:21
2020-08-28T14:56
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576234830_0:61:2922:1705_1400x0_80_0_0_e16f22b0fe19dce9eb4e741a82517de6.jpg
<strong>МИНСК, 28 авг — РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a> попросил не критиковать его за то, что 23 августа он с автоматом в руках ходил по своей резиденции и общался с силовиками.По словам главы государства, на фоне внешних угроз и с учетом обстановки в обществе он вынужден держать резерв военнослужащих.Президент республики отметил, что Западу не нужна Белоруссия, ему нужен "трамплин, как обычно, в Россию". По его мнению, противники хотят сломить власть и "подсунуть другую", которая обратится за военной поддержкой к другим государствам."Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией", — добавил белорусский лидер.В минувшее воскресенье в СМИ появилось видео, как Лукашенко на вертолете облетел улицы, прилегающие к Дворцу независимости, где ранее собирались протестующие. Глава государства отметил, что они "как крысы разбежались". В другом ролике президент выходит из вертолета с автоматом в руках, в котором, судя по видео, не было рожка с патронами. Затем он также с оружием вышел к силовикам, которые выстроились в оцеплении вокруг его резиденции, поблагодарил их и пообещал "разобраться с протестующими". Лукашенко сопровождал его 15-летний вооруженный сын Николай.Массовые протестные акции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> после выборов президента 9 августа. По данным ЦИК, победил Лукашенко, он набрал 80,1% голосов.В первые дни протесты подавляли силовики, они применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранители прекратили разгонять митинги силой.По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков три человека погибли, пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200828/lukashenko-1576430090.html
Держись, Бацька! Народ за тебя!
81
Стрелять конечно бы не стал... Просто он так хайпануть решил, вот посмотрите мол каков я мачо с пугалкой в руках. Этого можно было ожидать от неопытного молодого политика, но никак не от такого прожженного зубастого ветерана... Ради пиара так позориться?! Что за мальчишество?! И не в первый раз же так плошает...
77
39
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576234830_12:0:2743:2048_1400x0_80_0_0_ea7f0bdf956c736c07209f1347419b0c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко ответил на критику из-за появления с автоматом

14:21 28.08.2020 (обновлено: 14:56 28.08.2020)
26910
© AP Photo / State TV and Radio Company of BelarusПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко у Дворца Независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко у Дворца Независимости в Минске
© AP Photo / State TV and Radio Company of Belarus
МИНСК, 28 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил не критиковать его за то, что 23 августа он с автоматом в руках ходил по своей резиденции и общался с силовиками.
По словам главы государства, на фоне внешних угроз и с учетом обстановки в обществе он вынужден держать резерв военнослужащих.
"Это что, нормально? И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять", — цитирует слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
Президент республики отметил, что Западу не нужна Белоруссия, ему нужен "трамплин, как обычно, в Россию". По его мнению, противники хотят сломить власть и "подсунуть другую", которая обратится за военной поддержкой к другим государствам.
"Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией", — добавил белорусский лидер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании специальной сессии республиканского парламента
Вчера, 13:41Протесты в Белоруссии
Лукашенко объяснил, почему давал присягу в 1994 году под флагом оппозиции
В минувшее воскресенье в СМИ появилось видео, как Лукашенко на вертолете облетел улицы, прилегающие к Дворцу независимости, где ранее собирались протестующие. Глава государства отметил, что они "как крысы разбежались". В другом ролике президент выходит из вертолета с автоматом в руках, в котором, судя по видео, не было рожка с патронами. Затем он также с оружием вышел к силовикам, которые выстроились в оцеплении вокруг его резиденции, поблагодарил их и пообещал "разобраться с протестующими". Лукашенко сопровождал его 15-летний вооруженный сын Николай.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии после выборов президента 9 августа. По данным ЦИК, победил Лукашенко, он набрал 80,1% голосов.
В первые дни протесты подавляли силовики, они применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранители прекратили разгонять митинги силой.
По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков три человека погибли, пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
1671942561
Обсудить 39
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Держись, Бацька! Народ за тебя!
28 августа, 14:56
Анка Пулемётчица
55110123
Стрелять конечно бы не стал... Просто он так хайпануть решил, вот посмотрите мол каков я мачо с пугалкой в руках. Этого можно было ожидать от неопытного молодого политика, но никак не от такого прожженного зубастого ветерана... Ради пиара так позориться?! Что за мальчишество?! И не в первый раз же так плошает...
28 августа, 14:28
Александр К.
31001342
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании специальной сессии республиканского парламента
Лукашенко объяснил, почему давал присягу в 1994 году под флагом оппозиции
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Абэ высказался о судьбе мирного договора с Россией после отставки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о договоре с Путиным на случай, если Запад "дернется"
Вадим Белоусов
Депутата Госдумы обвинили во взятке в три миллиарда рублей
Вывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный
В немецкой клинике рассказали о состоянии Навального
Военнослужащие армии США проходят тестирование на коронавирус в Лас-Вегасе
США: хватит вести экономические войны с миром. Начнем настоящие
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Меркель призвала не связывать "Северный поток — 2" с делом Навального
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МИД прокомментировал санкции США против российских НИИ
Вид на Клайпедский морской торговый порт
Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю с ее портами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко сравнил ситуацию у границ с началом Великой Отечественной войны
Председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич
Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии
АПЛ К-186 Омск
Источник объяснил появление российской подлодки у берегов Аляски
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал реальное число заболевших COVID-19 в России
Учения Океанский щит: уничтожение морской цели с крейсера Варяг и подлодки Омск
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
Полицейская машина
Россиянина Спицына задержали сразу после прибытия в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Спасатели советуют не злоупотреблять алкоголем на охоте
03:17Украинский Су-27 снес дорожный знак во время учений
03:12Ученые хотят использовать ракеты для изучения микроорганизмов в атмосфере
03:09В Госдуме предложили разрешить въезд в Россию иностранным студентам
03:05Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона
03:03Трамп объяснил, почему США приходится закупать нефть у России
02:31Трамп раскритиковал умственные способности Байдена
02:27Путин признал выборы в Белоруссии состоявшимися
02:05Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера
02:00Эксперт рассказал, как меняются алкогольные предпочтения россиян
00:56В Белоруссии заблокировали доступ к двум новостным сайтам
00:25Премьер ПНС Ливии отстранил от должности главу МВД на фоне протестов
00:11В России началась регистрация автомобилей в МФЦ
23:29Источник сообщил о задержании гендиректора "Мособлэнерго"
23:28В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом
23:04В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:33Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян
22:24Фильм "Серебряные коньки" откроет Московский кинофестиваль
22:20В Сарове разработали аппарат для лечения больных COVID-19
22:07Член КС оппозиции столкнулся с машинами из автопробега за Лукашенко
Лента новостейМолния