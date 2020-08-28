https://ria.ru/20200828/avtomat-1576433284.html

Лукашенко ответил на критику из-за появления с автоматом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил не критиковать его за то, что 23 августа он с автоматом в руках ходил по своей резиденции и общался с... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T14:21

2020-08-28T14:21

2020-08-28T14:56

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 28 авг — РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a> попросил не критиковать его за то, что 23 августа он с автоматом в руках ходил по своей резиденции и общался с силовиками.По словам главы государства, на фоне внешних угроз и с учетом обстановки в обществе он вынужден держать резерв военнослужащих.Президент республики отметил, что Западу не нужна Белоруссия, ему нужен "трамплин, как обычно, в Россию". По его мнению, противники хотят сломить власть и "подсунуть другую", которая обратится за военной поддержкой к другим государствам."Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией", — добавил белорусский лидер.В минувшее воскресенье в СМИ появилось видео, как Лукашенко на вертолете облетел улицы, прилегающие к Дворцу независимости, где ранее собирались протестующие. Глава государства отметил, что они "как крысы разбежались". В другом ролике президент выходит из вертолета с автоматом в руках, в котором, судя по видео, не было рожка с патронами. Затем он также с оружием вышел к силовикам, которые выстроились в оцеплении вокруг его резиденции, поблагодарил их и пообещал "разобраться с протестующими". Лукашенко сопровождал его 15-летний вооруженный сын Николай.Массовые протестные акции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> после выборов президента 9 августа. По данным ЦИК, победил Лукашенко, он набрал 80,1% голосов.В первые дни протесты подавляли силовики, они применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранители прекратили разгонять митинги силой.По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков три человека погибли, пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200828/lukashenko-1576430090.html

Анка Пулемётчица Держись, Бацька! Народ за тебя! 81

Александр К. Стрелять конечно бы не стал... Просто он так хайпануть решил, вот посмотрите мол каков я мачо с пугалкой в руках. Этого можно было ожидать от неопытного молодого политика, но никак не от такого прожженного зубастого ветерана... Ради пиара так позориться?! Что за мальчишество?! И не в первый раз же так плошает... 77

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире