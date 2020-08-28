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ВТБ снижает ставку по автокредитам линейки "ЭкстраЛайт" до 6,5%
ВТБ снизил ставки в линейке автокредитования "ЭкстраЛайт", при оформлении заявки онлайн на сайте банка по самым популярным условиям с личным страхованием жизни... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T19:14
2020-08-28T19:14
втб
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> снизил ставки в линейке автокредитования "ЭкстраЛайт", при оформлении заявки онлайн на сайте банка по самым популярным условиям с личным страхованием жизни ставка снижается до 6,5% для новых автомобилей и до 6,4% – для подержанных, сообщает пресс-служба банка.Как отметил начальник управления "Автокредитование" банка ВТБ Иван Жигарев, спрос на автомобили постепенно восстанавливается – в июле клиенты приобретают машины в кредит в 3 раза чаще, чем в апреле, и число сделок уже почти достигло значений самого активного месяца года – марта. "Актуальным в последнее время становится онлайн-кредитование. Поэтому мы предлагаем наиболее выгодные условия именно при оформлении заявки на сайте банка. Таким заемщикам мы специально предоставляем дополнительный дисконт в 1 процентный пункт. Учитывая, что большинство клиентов выбирают автокредитование с приобретением личного страхования жизни, с новыми условиями ставка для них составит 6,5% при выборе нового авто и 6,4% – поддержанного, что значительно выгоднее кредитования наличными", – пояснил он.Если клиент не планирует приобретать страховые или сервисные услуги, базовая ставка по программе для новых автомобилей снижается на 4 процентных пункта - до 10,5%. При выборе страхования жизни к ней можно получить дисконт 3 процентных пункта, страхования автомобиля по программе "Вместо КАСКО" – 4 процентных пункта, карты "Автолюбитель" с сервисными услугами – дополнительную скидку в 1,5 процентных пункта. Заемщики, оформляющие заявку на кредит через сайт банка, получают дополнительный дисконт в 1 процентных пункт. Таким образом, при выборе всех этих страховых и сервисных услуг и подаче заявки онлайн ставка по кредиту для клиентов составит 1% годовых", - сообщили в банке.Для заемщиков, приобретающих подержанные автомобили, базовая ставка по программе снижена на 5 процентных пункта, до 10,9%. На нее также распространяется система дисконтов: при подаче заявки на сайте доступна скидка в 1 процентный пункт, при выборе страхования жизни – 3,5 процентных пункта, страхования автомобиля в рамках "ВместоКАСКО" – 5 процентных пунктов, карты "Автолюбитель" – 1 процентный пункт. С учетом всех дисконтов и оформления заявки на сайте банка ставка составит 0,4% годовых.Для зарплатных клиентов банка и тех, кто уже ранее кредитовался в ВТБ, дисконт в 1 процентный пункт к базовой ставке по программе применим вне зависимости от канала оформления заявки.Кредит по программе "ЭкстраЛайт" выдается на срок от года до 5 лет в размере от 300 тысяч рублей до 5 миллионов рублей для новых автомобилей, для подержанных автомобилей – от 100 тысяч до 3 миллионов рублей. Минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости транспортного средства. При выборе поддержанного автомобиля его максимальный возраст на момент погашения кредита не должен быть старше 10 лет для иностранных, 4 лет – для отечественных автомобилей.
https://ria.ru/20200827/stazhirovka-1576378812.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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втб, новости компаний - экономика

ВТБ снижает ставку по автокредитам линейки "ЭкстраЛайт" до 6,5%

19:14 28.08.2020
83
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкРабота автосалона "Рольф" в Москве
Работа автосалона Рольф в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ВТБ снизил ставки в линейке автокредитования "ЭкстраЛайт", при оформлении заявки онлайн на сайте банка по самым популярным условиям с личным страхованием жизни ставка снижается до 6,5% для новых автомобилей и до 6,4% – для подержанных, сообщает пресс-служба банка.
Как отметил начальник управления "Автокредитование" банка ВТБ Иван Жигарев, спрос на автомобили постепенно восстанавливается – в июле клиенты приобретают машины в кредит в 3 раза чаще, чем в апреле, и число сделок уже почти достигло значений самого активного месяца года – марта.
"Актуальным в последнее время становится онлайн-кредитование. Поэтому мы предлагаем наиболее выгодные условия именно при оформлении заявки на сайте банка. Таким заемщикам мы специально предоставляем дополнительный дисконт в 1 процентный пункт. Учитывая, что большинство клиентов выбирают автокредитование с приобретением личного страхования жизни, с новыми условиями ставка для них составит 6,5% при выборе нового авто и 6,4% – поддержанного, что значительно выгоднее кредитования наличными", – пояснил он.
Если клиент не планирует приобретать страховые или сервисные услуги, базовая ставка по программе для новых автомобилей снижается на 4 процентных пункта - до 10,5%. При выборе страхования жизни к ней можно получить дисконт 3 процентных пункта, страхования автомобиля по программе "Вместо КАСКО" – 4 процентных пункта, карты "Автолюбитель" с сервисными услугами – дополнительную скидку в 1,5 процентных пункта. Заемщики, оформляющие заявку на кредит через сайт банка, получают дополнительный дисконт в 1 процентных пункт. Таким образом, при выборе всех этих страховых и сервисных услуг и подаче заявки онлайн ставка по кредиту для клиентов составит 1% годовых", - сообщили в банке.
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Для заемщиков, приобретающих подержанные автомобили, базовая ставка по программе снижена на 5 процентных пункта, до 10,9%. На нее также распространяется система дисконтов: при подаче заявки на сайте доступна скидка в 1 процентный пункт, при выборе страхования жизни – 3,5 процентных пункта, страхования автомобиля в рамках "ВместоКАСКО" – 5 процентных пунктов, карты "Автолюбитель" – 1 процентный пункт. С учетом всех дисконтов и оформления заявки на сайте банка ставка составит 0,4% годовых.
Для зарплатных клиентов банка и тех, кто уже ранее кредитовался в ВТБ, дисконт в 1 процентный пункт к базовой ставке по программе применим вне зависимости от канала оформления заявки.
Кредит по программе "ЭкстраЛайт" выдается на срок от года до 5 лет в размере от 300 тысяч рублей до 5 миллионов рублей для новых автомобилей, для подержанных автомобилей – от 100 тысяч до 3 миллионов рублей. Минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости транспортного средства. При выборе поддержанного автомобиля его максимальный возраст на момент погашения кредита не должен быть старше 10 лет для иностранных, 4 лет – для отечественных автомобилей.
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ВТБНовости компаний - Экономика
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