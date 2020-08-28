В России создадут новую боевую машину пехоты "Манул"
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосетители на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020"
Посетители на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020". Архивное фото
КУБИНКА (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Новая боевая машина пехоты "Манул", оснащённая необитаемым боевым модулем и обладающая улучшенными техническими характеристиками по сравнению с БМП-3, создается в России, сообщил РИА Новости главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в структуру Курганмашзавода госкорпорации "Ростех") Сергей Абдулов.
"На форуме ("Армия-2020" - ред.) мы показываем новую машину, создаваемую в рамках нашей инициативной опытно-конструкторской работы "Манул" - используя современные технологические достижения, мы показываем возможность создания БМП с передним моторно-трансмиссионным отделением и необитаемым боевым модулем. На мой взгляд, "Манул" - это переходной этап между БМП-3 и бронемашинами будущего", - сказал Абдулов.
Собеседник агентства пояснил, что при экономичной цене по сравнению с бронемашинами, которые сегодня создаются в рамках перспективных ОКР, "Манул" соответствует всем современным требованиям российских сухопутных войск. Перемещение двигателя в переднюю часть машины существенно увеличило его защищенность при фронтальном обстреле.
"Шасси "Манула" существенно модернизировано по сравнению с БМП-3, там стоит более мощный двигатель - до 660 лошадиных сил. Боевой модуль оснащен 30 мм автоматической пушкой, противотанковыми ракетами "Корнет-Э" и новейшим прицельным комплексом", - рассказал Абдулов.
По его словам, в настоящее время определенный интерес к "Манулу" проявляют Сухопутные войска РФ. Чтобы перейти на следующий этап работы над этой БМП, специалисты СКБМ должны получить техзадание от военного ведомства.