https://ria.ru/20200828/armiya-1576414807.html

В России создадут новую боевую машину пехоты "Манул"

Новая боевая машина пехоты "Манул", оснащённая необитаемым боевым модулем и обладающая улучшенными техническими характеристиками по сравнению с БМП-3, создается РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T10:55

2020-08-28T10:55

2020-08-28T10:55

форум "армия — 2020"

бмп-3

ростех

безопасность

в мире

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<strong>КУБИНКА (Московская область), 28 авг - РИА Новости.</strong> Новая боевая машина пехоты "Манул", оснащённая необитаемым боевым модулем и обладающая улучшенными техническими характеристиками по сравнению с <a href="http://ria.ru/product_BMP_3/" target="_blank" data-auto="true">БМП-3</a>, создается в России, сообщил РИА Новости главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в структуру Курганмашзавода госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>") Сергей Абдулов."На форуме (<a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">"Армия-2020"</a> - ред.) мы показываем новую машину, создаваемую в рамках нашей инициативной опытно-конструкторской работы "Манул" - используя современные технологические достижения, мы показываем возможность создания БМП с передним моторно-трансмиссионным отделением и необитаемым боевым модулем. На мой взгляд, "Манул" - это переходной этап между БМП-3 и бронемашинами будущего", - сказал Абдулов.Собеседник агентства пояснил, что при экономичной цене по сравнению с бронемашинами, которые сегодня создаются в рамках перспективных ОКР, "Манул" соответствует всем современным требованиям российских сухопутных войск. Перемещение двигателя в переднюю часть машины существенно увеличило его защищенность при фронтальном обстреле.По его словам, в настоящее время определенный интерес к "Манулу" проявляют Сухопутные войска РФ. Чтобы перейти на следующий этап работы над этой БМП, специалисты СКБМ должны получить техзадание от военного ведомства.

https://ria.ru/20200827/bespilotnik-1576392344.html

https://ria.ru/20200826/armiya-1576329235.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форум "армия — 2020", бмп-3, ростех, безопасность, в мире