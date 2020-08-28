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https://ria.ru/20200828/armiya-1576414807.html
В России создадут новую боевую машину пехоты "Манул"
Новая боевая машина пехоты "Манул", оснащённая необитаемым боевым модулем и обладающая улучшенными техническими характеристиками по сравнению с БМП-3, создается РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T10:55
2020-08-28T10:55
форум "армия — 2020"
бмп-3
ростех
безопасность
в мире
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<strong>КУБИНКА (Московская область), 28 авг - РИА Новости.</strong> Новая боевая машина пехоты "Манул", оснащённая необитаемым боевым модулем и обладающая улучшенными техническими характеристиками по сравнению с <a href="http://ria.ru/product_BMP_3/" target="_blank" data-auto="true">БМП-3</a>, создается в России, сообщил РИА Новости главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в структуру Курганмашзавода госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>") Сергей Абдулов."На форуме (<a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">"Армия-2020"</a> - ред.) мы показываем новую машину, создаваемую в рамках нашей инициативной опытно-конструкторской работы "Манул" - используя современные технологические достижения, мы показываем возможность создания БМП с передним моторно-трансмиссионным отделением и необитаемым боевым модулем. На мой взгляд, "Манул" - это переходной этап между БМП-3 и бронемашинами будущего", - сказал Абдулов.Собеседник агентства пояснил, что при экономичной цене по сравнению с бронемашинами, которые сегодня создаются в рамках перспективных ОКР, "Манул" соответствует всем современным требованиям российских сухопутных войск. Перемещение двигателя в переднюю часть машины существенно увеличило его защищенность при фронтальном обстреле.По его словам, в настоящее время определенный интерес к "Манулу" проявляют Сухопутные войска РФ. Чтобы перейти на следующий этап работы над этой БМП, специалисты СКБМ должны получить техзадание от военного ведомства.
https://ria.ru/20200827/bespilotnik-1576392344.html
https://ria.ru/20200826/armiya-1576329235.html
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форум "армия — 2020", бмп-3, ростех, безопасность, в мире

В России создадут новую боевую машину пехоты "Манул"

10:55 28.08.2020
574
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосетители на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020"
Посетители на выставке вооружений Международного военно-технического форума Армия-2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Посетители на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020". Архивное фото
КУБИНКА (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Новая боевая машина пехоты "Манул", оснащённая необитаемым боевым модулем и обладающая улучшенными техническими характеристиками по сравнению с БМП-3, создается в России, сообщил РИА Новости главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в структуру Курганмашзавода госкорпорации "Ростех") Сергей Абдулов.
"На форуме ("Армия-2020" - ред.) мы показываем новую машину, создаваемую в рамках нашей инициативной опытно-конструкторской работы "Манул" - используя современные технологические достижения, мы показываем возможность создания БМП с передним моторно-трансмиссионным отделением и необитаемым боевым модулем. На мой взгляд, "Манул" - это переходной этап между БМП-3 и бронемашинами будущего", - сказал Абдулов.
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Собеседник агентства пояснил, что при экономичной цене по сравнению с бронемашинами, которые сегодня создаются в рамках перспективных ОКР, "Манул" соответствует всем современным требованиям российских сухопутных войск. Перемещение двигателя в переднюю часть машины существенно увеличило его защищенность при фронтальном обстреле.
"Шасси "Манула" существенно модернизировано по сравнению с БМП-3, там стоит более мощный двигатель - до 660 лошадиных сил. Боевой модуль оснащен 30 мм автоматической пушкой, противотанковыми ракетами "Корнет-Э" и новейшим прицельным комплексом", - рассказал Абдулов.
По его словам, в настоящее время определенный интерес к "Манулу" проявляют Сухопутные войска РФ. Чтобы перейти на следующий этап работы над этой БМП, специалисты СКБМ должны получить техзадание от военного ведомства.
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Форум "Армия — 2020"БМП-3РостехБезопасностьВ мире
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