Белорусский Альфа-банк ввел лимиты на суммы кредитов и снятие наличных
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Белорусский Альфа-банк не приостанавливал кредитование физических лиц, однако ввел лимиты на суммы кредитов и снятие наличных, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
На фоне протестов после президентских выборов в Белоруссии существенно ослабела национальная валюта, и ЦБ страны с 24 августа ограничил предоставление денег банкам. За последние два дня целый ряд из них объявил о приостановке выдачи кредитов физлицам. Причины они в основном не объясняли, а "дочка" Сбербанка сослалась на повышенный спрос на кредиты и темпы их выдачи быстрее плановых.
"Мы не приостанавливаем кредитование физических лиц. При этом с сегодняшнего дня (28 августа) вводим временные изменения в продуктовой линейке. Максимальная сумма кредита "Просто деньги" ограничена 5 000 BYN (белорусский рубль – ред.). Продукты "Кредит Онлайн", "Альфа-Кредитка", "Альфа-Овердрафт", "Красная карта" остаются доступными для оформления", - сообщили в банке.
Кроме того, временно приостанавливаются продукты "Приличные наличные" и "Покупка частями".
"Изменена процедура снятия наличных с текущих счетов. Суммы от 1 тысячи белорусских рублей, тысячи долларов/евро, 50 тысяч рублей можно снять только по предварительному заказу за пять банковских дней. Следим за ситуацией", - добавили в пресс-службе.
Альфа-банк (Беларусь) входит в число крупнейших банков страны, является частью "Альфа-групп" - одного из крупнейших частных финансово-инвестиционных консорциумов России. В настоящее время банковскому холдингу АBH Holdings S.A. принадлежит 99,9% акций белорусского Альфа-банка.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>