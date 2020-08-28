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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200828/alfa-bank-1576440488.html
Белорусский Альфа-банк ввел лимиты на суммы кредитов и снятие наличных
Белорусский Альфа-банк не приостанавливал кредитование физических лиц, однако ввел лимиты на суммы кредитов и снятие наличных, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T15:56
2020-08-28T15:56
протесты в белоруссии
белоруссия
альфа-банк
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости</strong>. Белорусский <a href="https://ria.ru/organization_Alfa_bank" target="_blank">Альфа-банк</a> не приостанавливал кредитование физических лиц, однако ввел лимиты на суммы кредитов и снятие наличных, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.На фоне протестов после президентских выборов в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии </a>существенно ослабела национальная валюта, и ЦБ страны с 24 августа ограничил предоставление денег банкам. За последние два дня целый ряд из них объявил о приостановке выдачи кредитов физлицам. Причины они в основном не объясняли, а "дочка" <a href="https://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii" target="_blank">Сбербанка</a> сослалась на повышенный спрос на кредиты и темпы их выдачи быстрее плановых.Кроме того, временно приостанавливаются продукты "Приличные наличные" и "Покупка частями"."Изменена процедура снятия наличных с текущих счетов. Суммы от 1 тысячи белорусских рублей, тысячи долларов/евро, 50 тысяч рублей можно снять только по предварительному заказу за пять банковских дней. Следим за ситуацией", - добавили в пресс-службе.Альфа-банк (Беларусь) входит в число крупнейших банков страны, является частью "Альфа-групп" - одного из крупнейших частных финансово-инвестиционных консорциумов России. В настоящее время банковскому холдингу АBH Holdings S.A. принадлежит 99,9% акций белорусского Альфа-банка.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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белоруссия, альфа-банк, экономика

Белорусский Альфа-банк ввел лимиты на суммы кредитов и снятие наличных

15:56 28.08.2020
611
© РИА Новости / Илья ПиталевЛоготип банка "Альфа-банк"
Логотип банка Альфа-банк
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Белорусский Альфа-банк не приостанавливал кредитование физических лиц, однако ввел лимиты на суммы кредитов и снятие наличных, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
На фоне протестов после президентских выборов в Белоруссии существенно ослабела национальная валюта, и ЦБ страны с 24 августа ограничил предоставление денег банкам. За последние два дня целый ряд из них объявил о приостановке выдачи кредитов физлицам. Причины они в основном не объясняли, а "дочка" Сбербанка сослалась на повышенный спрос на кредиты и темпы их выдачи быстрее плановых.

"Мы не приостанавливаем кредитование физических лиц. При этом с сегодняшнего дня (28 августа) вводим временные изменения в продуктовой линейке. Максимальная сумма кредита "Просто деньги" ограничена 5 000 BYN (белорусский рубль – ред.). Продукты "Кредит Онлайн", "Альфа-Кредитка", "Альфа-Овердрафт", "Красная карта" остаются доступными для оформления", - сообщили в банке.

Кроме того, временно приостанавливаются продукты "Приличные наличные" и "Покупка частями".
"Изменена процедура снятия наличных с текущих счетов. Суммы от 1 тысячи белорусских рублей, тысячи долларов/евро, 50 тысяч рублей можно снять только по предварительному заказу за пять банковских дней. Следим за ситуацией", - добавили в пресс-службе.
Альфа-банк (Беларусь) входит в число крупнейших банков страны, является частью "Альфа-групп" - одного из крупнейших частных финансово-инвестиционных консорциумов России. В настоящее время банковскому холдингу АBH Holdings S.A. принадлежит 99,9% акций белорусского Альфа-банка.
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