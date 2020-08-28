https://ria.ru/20200828/alfa-bank-1576440488.html

Белорусский Альфа-банк ввел лимиты на суммы кредитов и снятие наличных

Белорусский Альфа-банк не приостанавливал кредитование физических лиц, однако ввел лимиты на суммы кредитов и снятие наличных, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T15:56

2020-08-28T15:56

2020-08-28T15:56

протесты в белоруссии

белоруссия

альфа-банк

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости</strong>. Белорусский <a href="https://ria.ru/organization_Alfa_bank" target="_blank">Альфа-банк</a> не приостанавливал кредитование физических лиц, однако ввел лимиты на суммы кредитов и снятие наличных, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.На фоне протестов после президентских выборов в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии </a>существенно ослабела национальная валюта, и ЦБ страны с 24 августа ограничил предоставление денег банкам. За последние два дня целый ряд из них объявил о приостановке выдачи кредитов физлицам. Причины они в основном не объясняли, а "дочка" <a href="https://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii" target="_blank">Сбербанка</a> сослалась на повышенный спрос на кредиты и темпы их выдачи быстрее плановых.Кроме того, временно приостанавливаются продукты "Приличные наличные" и "Покупка частями"."Изменена процедура снятия наличных с текущих счетов. Суммы от 1 тысячи белорусских рублей, тысячи долларов/евро, 50 тысяч рублей можно снять только по предварительному заказу за пять банковских дней. Следим за ситуацией", - добавили в пресс-службе.Альфа-банк (Беларусь) входит в число крупнейших банков страны, является частью "Альфа-групп" - одного из крупнейших частных финансово-инвестиционных консорциумов России. В настоящее время банковскому холдингу АBH Holdings S.A. принадлежит 99,9% акций белорусского Альфа-банка.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200827/valyuta-1576382907.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, альфа-банк, экономика