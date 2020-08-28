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Республика Адыгея
https://ria.ru/20200828/adygeya-1576451631.html
Правительство увеличило Адыгее субсидии на выплаты детям
Правительство РФ увеличило Адыгее субсидии на ежемесячные выплаты детям от трех до семи лет и жилье для сирот, сообщает пресс-служба главы республики Мурата... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T19:03
2020-08-28T19:03
республика адыгея
мурат кумпилов
госдума рф
владислав резник
республика адыгея
общество
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<strong>КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости.</strong> Правительство РФ увеличило Адыгее субсидии на ежемесячные выплаты детям от трех до семи лет и жилье для сирот, сообщает пресс-служба главы республики <a href="http://ria.ru/person_Murat_Kumpilov/" target="_blank" data-auto="true">Мурата Кумпилова</a>."Правительство РФ утвердило выделение <a href="http://ria.ru/location_Adygeja/" target="_blank" data-auto="true">Республике Адыгея</a> дополнительных средств в сумме 43,3 миллиона рублей на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей… Также правительством России одобрено увеличение субсидий, предоставляемых в 2020 году Республике Адыгея на осуществление ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно", - говорится в сообщенииОтмечается, что объем допфинансирования по этому направлению составил 227,8 миллиона рублей."В сложный период пандемии президент страны,… правительство РФ направляют масштабные средства на социальную поддержку населения страны. Что особенно важно – помощь оказывается социально уязвимым категориям граждан", – приводятся слова Кумпилова. Отмечается, что оба решения о допфинансировании приняты при поддержке депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от Адыгеи <a href="http://ria.ru/person_Vladislav_Reznik/" target="_blank" data-auto="true">Владислава Резника</a>.По данным республиканских властей, размер ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет в Адыгее составляет 4799,5 рубля, пособие назначено 13136 семьям, общий объем выплат составил 560 миллионов рублей.
https://ria.ru/20200820/dorogi-1576055720.html
республика адыгея
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мурат кумпилов, госдума рф, владислав резник, республика адыгея, общество

Правительство увеличило Адыгее субсидии на выплаты детям

19:03 28.08.2020
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© Fotolia / Arestov AndrewДом правительства Республики Адыгея, Майкоп
Дом правительства Республики Адыгея, Майкоп
© Fotolia / Arestov Andrew
КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Правительство РФ увеличило Адыгее субсидии на ежемесячные выплаты детям от трех до семи лет и жилье для сирот, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
"Правительство РФ утвердило выделение Республике Адыгея дополнительных средств в сумме 43,3 миллиона рублей на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей… Также правительством России одобрено увеличение субсидий, предоставляемых в 2020 году Республике Адыгея на осуществление ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно", - говорится в сообщении
Отмечается, что объем допфинансирования по этому направлению составил 227,8 миллиона рублей.
"В сложный период пандемии президент страны,… правительство РФ направляют масштабные средства на социальную поддержку населения страны. Что особенно важно – помощь оказывается социально уязвимым категориям граждан", – приводятся слова Кумпилова. Отмечается, что оба решения о допфинансировании приняты при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника.
По данным республиканских властей, размер ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет в Адыгее составляет 4799,5 рубля, пособие назначено 13136 семьям, общий объем выплат составил 560 миллионов рублей.
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Республика АдыгеяМурат КумпиловГосдума РФВладислав РезникРеспублика АдыгеяОбщество
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