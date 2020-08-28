https://ria.ru/20200828/adygeya-1576451631.html

Правительство увеличило Адыгее субсидии на выплаты детям

Правительство РФ увеличило Адыгее субсидии на ежемесячные выплаты детям от трех до семи лет и жилье для сирот, сообщает пресс-служба главы республики Мурата... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T19:03

2020-08-28T19:03

2020-08-28T19:03

республика адыгея

мурат кумпилов

госдума рф

владислав резник

республика адыгея

общество

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<strong>КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости.</strong> Правительство РФ увеличило Адыгее субсидии на ежемесячные выплаты детям от трех до семи лет и жилье для сирот, сообщает пресс-служба главы республики <a href="http://ria.ru/person_Murat_Kumpilov/" target="_blank" data-auto="true">Мурата Кумпилова</a>."Правительство РФ утвердило выделение <a href="http://ria.ru/location_Adygeja/" target="_blank" data-auto="true">Республике Адыгея</a> дополнительных средств в сумме 43,3 миллиона рублей на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей… Также правительством России одобрено увеличение субсидий, предоставляемых в 2020 году Республике Адыгея на осуществление ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно", - говорится в сообщенииОтмечается, что объем допфинансирования по этому направлению составил 227,8 миллиона рублей."В сложный период пандемии президент страны,… правительство РФ направляют масштабные средства на социальную поддержку населения страны. Что особенно важно – помощь оказывается социально уязвимым категориям граждан", – приводятся слова Кумпилова. Отмечается, что оба решения о допфинансировании приняты при поддержке депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от Адыгеи <a href="http://ria.ru/person_Vladislav_Reznik/" target="_blank" data-auto="true">Владислава Резника</a>.По данным республиканских властей, размер ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет в Адыгее составляет 4799,5 рубля, пособие назначено 13136 семьям, общий объем выплат составил 560 миллионов рублей.

https://ria.ru/20200820/dorogi-1576055720.html

республика адыгея

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мурат кумпилов, госдума рф, владислав резник, республика адыгея, общество