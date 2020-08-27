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Замглавреда МИА "Россия сегодня" получил премию "Медиа-менеджер России"
Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев получил премию "Медиа-менеджер России-2020" в номинации "Интернет-СМИ" категории... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T21:09
2020-08-27T21:09
дмитрий горностаев
миа "россия сегодня"
газпром-медиа холдинг
новости агентства
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг – РИА Новости.</strong> Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" <a href="http://ria.ru/person_dmitriy-gornostaev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Горностаев</a> получил премию "Медиа-менеджер России-2020" в номинации "Интернет-СМИ" категории "Информационное агентство", церемония награждения состоялась в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в четверг.Горностаев получил награду за самую оперативную ленту новостей на шести языках.Лучшей в номинации "За выдающийся вклад в продвижении русскоязычного СМИ за пределами России" стала руководитель агентства и радио Sputnik Кыргызстан Елена Череменина. Премии удостоена и глава дирекции производства видео, главный̆ редактор интернет-издания "ТОК" (МИА "Россия сегодня") Ольга Анисимова, номинация - "Социальная ответственность медиабизнеса" категории "За освещение темы".Награды в этом году также получили руководители "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom_Media_KHolding/" target="_blank" data-auto="true">Газпром-медиа Холдинга</a>", "Вечерней Москвы", "Аргументов и Фактов", представители ряда развлекательных и региональных СМИ.Национальная премия "Медиа-менеджер России" учреждена в целях популяризации наиболее значимых достижений в медиабизнесе, рекламе и сфере коммуникаций. Отраслевая награда ежегодно вручается лучшим топ-менеджерам средств массовой информации, рекламной и PR-индустрии, продемонстрировавшим профессионализм и мастерство в своей области. Учредителем и главным организатором премии выступают ИД "МедиаБизнес" и журнал "Новости СМИ".
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дмитрий горностаев, миа "россия сегодня", газпром-медиа холдинг, новости агентства, общество

Замглавреда МИА "Россия сегодня" получил премию "Медиа-менеджер России"

21:09 27.08.2020
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев на пресс-конференции "Выбери с Роспотребнадзором"
Заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев на пресс-конференции Выбери с Роспотребнадзором
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев получил премию "Медиа-менеджер России-2020" в номинации "Интернет-СМИ" категории "Информационное агентство", церемония награждения состоялась в Москве в четверг.
Горностаев получил награду за самую оперативную ленту новостей на шести языках.

"Я очень горжусь этой премией, горжусь своим коллективом, своей командой", - сказал он на церемонии, отметив, что конкуренцию ему составил достойный соперник.

Лучшей в номинации "За выдающийся вклад в продвижении русскоязычного СМИ за пределами России" стала руководитель агентства и радио Sputnik Кыргызстан Елена Череменина. Премии удостоена и глава дирекции производства видео, главный̆ редактор интернет-издания "ТОК" (МИА "Россия сегодня") Ольга Анисимова, номинация - "Социальная ответственность медиабизнеса" категории "За освещение темы".
Награды в этом году также получили руководители "Газпром-медиа Холдинга", "Вечерней Москвы", "Аргументов и Фактов", представители ряда развлекательных и региональных СМИ.
Национальная премия "Медиа-менеджер России" учреждена в целях популяризации наиболее значимых достижений в медиабизнесе, рекламе и сфере коммуникаций. Отраслевая награда ежегодно вручается лучшим топ-менеджерам средств массовой информации, рекламной и PR-индустрии, продемонстрировавшим профессионализм и мастерство в своей области. Учредителем и главным организатором премии выступают ИД "МедиаБизнес" и журнал "Новости СМИ".
Президент РФ Владимир Путин
15 августа, 22:20
Путин поощрил журналистов МИА "Россия сегодня"
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Дмитрий ГорностаевМИА "Россия сегодня"Газпром-Медиа ХолдингНовости агентстваОбщество
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