Замглавреда МИА "Россия сегодня" получил премию "Медиа-менеджер России"
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев на пресс-конференции "Выбери с Роспотребнадзором"
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев получил премию "Медиа-менеджер России-2020" в номинации "Интернет-СМИ" категории "Информационное агентство", церемония награждения состоялась в Москве в четверг.
Горностаев получил награду за самую оперативную ленту новостей на шести языках.
"Я очень горжусь этой премией, горжусь своим коллективом, своей командой", - сказал он на церемонии, отметив, что конкуренцию ему составил достойный соперник.
Лучшей в номинации "За выдающийся вклад в продвижении русскоязычного СМИ за пределами России" стала руководитель агентства и радио Sputnik Кыргызстан Елена Череменина. Премии удостоена и глава дирекции производства видео, главный̆ редактор интернет-издания "ТОК" (МИА "Россия сегодня") Ольга Анисимова, номинация - "Социальная ответственность медиабизнеса" категории "За освещение темы".
Награды в этом году также получили руководители "Газпром-медиа Холдинга", "Вечерней Москвы", "Аргументов и Фактов", представители ряда развлекательных и региональных СМИ.
Национальная премия "Медиа-менеджер России" учреждена в целях популяризации наиболее значимых достижений в медиабизнесе, рекламе и сфере коммуникаций. Отраслевая награда ежегодно вручается лучшим топ-менеджерам средств массовой информации, рекламной и PR-индустрии, продемонстрировавшим профессионализм и мастерство в своей области. Учредителем и главным организатором премии выступают ИД "МедиаБизнес" и журнал "Новости СМИ".
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