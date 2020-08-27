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https://ria.ru/20200827/zaderzhanie-1576381274.html
Путин назвал задержание россиян в Белоруссии операцией Украины и США
Инцидент с задержанием россиян в Белоруссии - совместная операция украинских и американских спецслужб, это достоверно известно, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T14:17
2020-08-27T15:32
интервью владимира путина сергею брилеву
владимир путин
задержание россиян под минском
россия
белоруссия
сша
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Инцидент с задержанием россиян в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> - совместная операция украинских и американских спецслужб, это достоверно известно, сообщил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> РФ сообщила, что 32 россиянина, которые были задержаны в Белоруссии, в настоящее время уже находятся в России. Один из задержанных в Белоруссии граждан РФ, у которого также белорусское гражданство, остался в республике. Передача РФ российских граждан была проведена в соответствии с нормами международного права и национальных законов, отметили в Генпрокуратуре."Сейчас это очевидно. Это акция спецслужб. Этих людей, о которых вы сказали, втемную использовали для того, чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставить перед ними совершенно легальные цели, они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, там, в <a href="http://ria.ru/location_Latinskaja_Amerika/" target="_blank" data-auto="true">Латинскую Америку</a>, на <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближний Восток</a>, просто для абсолютно легальной работы. На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании", - рассказал Путин в интервью телеканалу "Россия 1".Россиян, как отметил Путин, "просто заманили туда, перетащили через границу"."Наши пограничники их не выпускали, кстати говоря. Они же не могли въехать. Но по поддельным документам их фактически везли. Операция эта украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно", - отметил президент.Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по сведениям <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, являются "боевиками" частной военной компании. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> ранее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.
https://ria.ru/20200819/1575997952.html
https://ria.ru/20200819/1575972626.html
россия
белоруссия
сша
украина
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60
Владимир Путин о задержании россиян в Белоруссии
Интервью Сергею Брилеву в эфире телеканала Россия-1. Инцидент с задержанием россиян в Белоруссии Путин назвал совместной операцией украинских и американских спецслужб.
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интервью владимира путина сергею брилеву, владимир путин, задержание россиян под минском, россия, белоруссия, сша, украина, в мире

Путин назвал задержание россиян в Белоруссии операцией Украины и США

14:17 27.08.2020 (обновлено: 15:32 27.08.2020)
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Инцидент с задержанием россиян в Белоруссии - совместная операция украинских и американских спецслужб, это достоверно известно, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что 32 россиянина, которые были задержаны в Белоруссии, в настоящее время уже находятся в России. Один из задержанных в Белоруссии граждан РФ, у которого также белорусское гражданство, остался в республике. Передача РФ российских граждан была проведена в соответствии с нормами международного права и национальных законов, отметили в Генпрокуратуре.
"Сейчас это очевидно. Это акция спецслужб. Этих людей, о которых вы сказали, втемную использовали для того, чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставить перед ними совершенно легальные цели, они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, там, в Латинскую Америку, на Ближний Восток, просто для абсолютно легальной работы. На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании", - рассказал Путин в интервью телеканалу "Россия 1".
Россиян, как отметил Путин, "просто заманили туда, перетащили через границу".
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
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Киев ответил на сообщения о причастности к задержанию россиян в Минске
"Наши пограничники их не выпускали, кстати говоря. Они же не могли въехать. Но по поддельным документам их фактически везли. Операция эта украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно", - отметил президент.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по сведениям Минска, являются "боевиками" частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
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Интервью Владимира Путина Сергею БрилевуВладимир ПутинЗадержание россиян под МинскомРоссияБелоруссияСШАУкраинаВ мире
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