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ЯсноПонятно
Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
https://ria.ru/20200827/yasnoponyatno-raznitsa-pokoleniy-sovremennye-shkolniki--drugie-1576028691.html
"ЯсноПонятно". Разница поколений: современные школьники — другие?
Face, Моргенштерн, Ивангай, TikTok и… вечные Тимати и Гарри Поттер. О чём говорят современные школьники на уроках и переменах? Чем они отличаются от тех, кто учился в школе пять, десять, пятнадцать лет назад? Как в их глазах выглядят те, кому сейчас 25, 30, 35 лет? Старыми? Отсталыми? Или просто чужими, потому что взрослыми?
2020-08-27T12:00
2020-08-27T12:17
социальный навигатор
сн_образование
яснопонятно
подкаст
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"ЯсноПонятно". Разница поколений: современные школьники — другие?
Face, Моргенштерн, Ивангай, TikTok и… вечные Тимати и Гарри Поттер. О чём говорят современные школьники на уроках и переменах? Чем они отличаются от тех, кто учился в школе пять, десять, пятнадцать лет назад? Как в их глазах выглядят те, кому сейчас 25, 30, 35 лет? Старыми? Отсталыми? Или просто чужими, потому что взрослыми?
Почему ученики воспринимают учителей как "функцию", а не как людей? Можно ли преодолеть барьер социальных ролей "учитель-ученик" и начать общаться как друзья? Как мотивировать детей учиться, если "мне это никогда не пригодится"? И почему списывание — одна из самых больших проблем образования? Рассказывает Кирилл (Александрович) Загустин — школьный учитель из Петербурга, автор телеграм-канала <u><a href="https://t.me/kirill_uchit" target="_blank">"Здравствуйте, Кирилл Александрович"</a></u>.Эпизод, полный грубых обобщений, где Лина, Ваня и Ксюша хотели поговорить про разницу поколений, а в итоге ностальгируют по школе.Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://itunes.apple.com/ru/podcast/%25252525D1%252525258F%25252525D1%2525252581%25252525D0%25252525BD%25252525D0%25252525BE%25252525D0%25252525BF%25252525D0%25252525BE%25252525D0%25252525BD%25252525D1%252525258F%25252525D1%2525252582%25252525D0%25252525BD%25252525D0%25252525BE/id1438773760?mt=2" target="_blank">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3lhc25vX3BvbnlhdG5vLnhtbA" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/6325563" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/%25252525D0%25252525AF%25252525D1%2525252581%25252525D0%25252525BD%25252525D0%25252525BE%25252525D0%252525259F%25252525D0%25252525BE%25252525D0%25252525BD%25252525D1%252525258F%25252525D1%2525252582%25252525D0%25252525BD%25252525D0%25252525BE-id1475621?country=ru" target="_blank">Castbox</a>,</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/yasnoponyatno" target="_blank">Soundstream</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://pdcst.page.link/yasnoponyatno" target="_blank">МегаФон Подкасты</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong><a href="http://ria.ru/podcasts/20191025/1531453810.html" target="_blank">Как и где бесплатно подписаться на подкасты</a></strong>________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Ксения ДраницинаПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. <a href="https://ankt.cc/ChLHfM" target="_blank">Пройдите опрос</a> и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru" target="_blank">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts" target="_blank">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru" target="_blank">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a" target="_blank">Яндекс.Дзене</a></strong>
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социальный навигатор, сн_образование, аудио, подкаст

"ЯсноПонятно". Разница поколений: современные школьники — другие?

12:00 27.08.2020 (обновлено: 12:17 27.08.2020)
161
ЯсноПонятно
"ЯсноПонятно". Разница поколений: современные школьники — другие?
Вчера, 12:00
Face, Моргенштерн, Ивангай, TikTok и… вечные Тимати и Гарри Поттер. О чём говорят современные школьники на уроках и переменах? Чем они отличаются от тех, кто учился в школе пять, десять, пятнадцать лет назад? Как в их глазах выглядят те, кому сейчас 25, 30, 35 лет? Старыми? Отсталыми? Или просто чужими, потому что взрослыми?
Почему ученики воспринимают учителей как "функцию", а не как людей? Можно ли преодолеть барьер социальных ролей "учитель-ученик" и начать общаться как друзья? Как мотивировать детей учиться, если "мне это никогда не пригодится"? И почему списывание — одна из самых больших проблем образования? Рассказывает Кирилл (Александрович) Загустин — школьный учитель из Петербурга, автор телеграм-канала "Здравствуйте, Кирилл Александрович".
Эпизод, полный грубых обобщений, где Лина, Ваня и Ксюша хотели поговорить про разницу поколений, а в итоге ностальгируют по школе.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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