https://ria.ru/20200827/vybory-1576388800.html

Трамп намерен сдать тест на наркотики и позвал с собой Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете Washington Examiner, что собирается призвать проверить его самого и кандидата в президенты от... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T16:16

2020-08-27T16:16

2020-08-27T16:16

предвыборная кампания в сша

берни сандерс

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил в интервью газете <a href="https://www.washingtonexaminer.com/news/trump-calls-for-drug-tests-before-biden-debate" target="_blank">Washington Examiner</a>, что собирается призвать проверить его самого и кандидата в президенты от демократической партии США <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> на наркотики перед первыми президентскими дебатами, назначенными на 29 сентября.Как пишет издание, президент выразил подозрение по "внезапного улучшения" в выступлении Байдена на дебатах во время сезона праймериз демократов и предположил, что это стало результатом употребления наркотиков. При этом никаких доказательств президент не привел.Как уточняет газета, Байден принял участие в 11 дебатах во время сезона праймериз. Большинство из них были против большого числа кандидатов, однако последние, 15 марта, прошли только между ним и сенатором Берни Сандерсом. Президент заявил, что видит большую разницу между последними дебатами и предыдущими."Я не знаю, как он мог быть таким некомпетентным в своих выступлениях на дебатах, а потом вдруг быть нормальным против Берни", - добавил он.Трамп также отметил, что просит провести тест для обоих кандидатов, то есть для себя тоже.

https://radiosputnik.ria.ru/20200824/tramp-1576261995.html

https://ria.ru/20200820/tramp-1576070714.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

предвыборная кампания в сша, берни сандерс, дональд трамп, джо байден, сша, в мире