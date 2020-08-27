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В Чувашии врачи вернули зрение слепому ребенку

Сотрудники Республиканской клинической офтальмологической больницы в Чебоксарах прооперировали шестилетнюю слепую пациентку из Марий Эл, вернув ей зрение,... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T15:41

2020-08-27T15:41

2020-08-27T15:57

здоровье - общество

чебоксары

общество

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости.</strong> Сотрудники Республиканской клинической офтальмологической больницы в <a href="http://ria.ru/location_Cheboksary/" target="_blank" data-auto="true">Чебоксарах</a> прооперировали шестилетнюю слепую пациентку из Марий Эл, вернув ей зрение, сообщили в минздраве Чувашии.У ребенка была отслойка сетчатки, врожденная миопия высокой степени, -18, и полная слепота. Ее прооперировал главный внештатный специалист-офтальмолог минздрава Чувашии Дмитрий Арсютов с применением передовых технологий.Всего за медицинской помощью в Республиканскую клиническую офтальмологическую больницу в августе обратились более 30 пациентов из других регионов.

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чебоксары

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, чебоксары, общество