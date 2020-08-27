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В Чувашии врачи вернули зрение слепому ребенку
Сотрудники Республиканской клинической офтальмологической больницы в Чебоксарах прооперировали шестилетнюю слепую пациентку из Марий Эл, вернув ей зрение,... РИА Новости, 27.08.2020
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здоровье - общество
чебоксары
общество
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости.</strong> Сотрудники Республиканской клинической офтальмологической больницы в <a href="http://ria.ru/location_Cheboksary/" target="_blank" data-auto="true">Чебоксарах</a> прооперировали шестилетнюю слепую пациентку из Марий Эл, вернув ей зрение, сообщили в минздраве Чувашии.У ребенка была отслойка сетчатки, врожденная миопия высокой степени, -18, и полная слепота. Ее прооперировал главный внештатный специалист-офтальмолог минздрава Чувашии Дмитрий Арсютов с применением передовых технологий.Всего за медицинской помощью в Республиканскую клиническую офтальмологическую больницу в августе обратились более 30 пациентов из других регионов.
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чебоксары
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
здоровье - общество, чебоксары, общество

В Чувашии врачи вернули зрение слепому ребенку

15:41 27.08.2020 (обновлено: 15:57 27.08.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВ операционной
В операционной
© РИА Новости / Николай Хижняк
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В операционной. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Сотрудники Республиканской клинической офтальмологической больницы в Чебоксарах прооперировали шестилетнюю слепую пациентку из Марий Эл, вернув ей зрение, сообщили в минздраве Чувашии.
У ребенка была отслойка сетчатки, врожденная миопия высокой степени, -18, и полная слепота. Ее прооперировал главный внештатный специалист-офтальмолог минздрава Чувашии Дмитрий Арсютов с применением передовых технологий.

"Уже на первые сутки после операции девочка может видеть. Случай неординарно сложный. Выписана через пять дней после операции. Планируется динамическое наблюдение", - отметили в ведомстве.

Всего за медицинской помощью в Республиканскую клиническую офтальмологическую больницу в августе обратились более 30 пациентов из других регионов.
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Здоровье - ОбществоЧебоксарыОбщество
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