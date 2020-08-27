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Врачей предложили включить в состав экипажей самолетов
Врачей следует включить в состав экипажей самолетов, выполняющих рейсы длительностью больше трех часов по России. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T10:02
2020-08-27T10:09
туризм
новости - туризм
россия
евгений дитрих
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Врачей следует включить в состав экипажей самолетов, выполняющих рейсы длительностью больше трех часов по <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a>. Об этом сообщает <a href="https://russian.rt.com/russia/news/777327-vrach-ekipazhi-passazhirskie-samolyoty" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> со ссылкой на письмо руководителя общественного движения "За безопасность" Дмитрия Курдесова на имя министра транспорта <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Ditrikh/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Дитриха</a>.В письме указано, что члены экипажа не всегда могут оказать оперативную и необходимую медпомощь пассажиру самолета, которому стало плохо.В связи с этим Курдесов попросил рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство и обязать компании, которые выполняют авиаперевозки пассажиров по России, включить медработника в состав экипажа самолета. При этом продолжительность полета должна составлять более трех часов.Медик, как полагает эксперт, может оказать квалифицированную помощь пассажиру, а также принять решение об экстренной посадке лайнера и госпитализации.
https://ria.ru/20200822/opros-1576089552.html
Да ты гений, Курдесов. У нас врачей в больницах не хватает, но мы теперь их оттуда снимем и на самолеты отправим кататься. Интересно в связи с чем? Может из-за одного уголовника, который недавно чуть ласты не склеил? Твой подельник что ли?
32
Еще на всякий случай полицию, пожарных вместе с машиной и портного. Ну а вдруг что, чего мелочится-то? )) За билеты-то народишко всё равно заплатит...
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россия
РИА Новости
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Новости
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туризм, новости - туризм, россия, евгений дитрих, общество

Врачей предложили включить в состав экипажей самолетов

10:02 27.08.2020 (обновлено: 10:09 27.08.2020)
9063
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Врачей следует включить в состав экипажей самолетов, выполняющих рейсы длительностью больше трех часов по России. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо руководителя общественного движения "За безопасность" Дмитрия Курдесова на имя министра транспорта Евгения Дитриха.
В письме указано, что члены экипажа не всегда могут оказать оперативную и необходимую медпомощь пассажиру самолета, которому стало плохо.
В связи с этим Курдесов попросил рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство и обязать компании, которые выполняют авиаперевозки пассажиров по России, включить медработника в состав экипажа самолета. При этом продолжительность полета должна составлять более трех часов.
Медик, как полагает эксперт, может оказать квалифицированную помощь пассажиру, а также принять решение об экстренной посадке лайнера и госпитализации.
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ТуризмНовости - ТуризмРоссияЕвгений ДитрихОбщество
Популярные комментарии
Да ты гений, Курдесов. У нас врачей в больницах не хватает, но мы теперь их оттуда снимем и на самолеты отправим кататься. Интересно в связи с чем? Может из-за одного уголовника, который недавно чуть ласты не склеил? Твой подельник что ли?
27 августа, 10:09
Inferno
2250014
Еще на всякий случай полицию, пожарных вместе с машиной и портного. Ну а вдруг что, чего мелочится-то? )) За билеты-то народишко всё равно заплатит...
27 августа, 10:08
Джонни Пупкин
1760005
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