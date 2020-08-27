https://ria.ru/20200827/vrachi-1576366221.html

Врачей предложили включить в состав экипажей самолетов

Врачей следует включить в состав экипажей самолетов, выполняющих рейсы длительностью больше трех часов по России. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T10:02

2020-08-27T10:02

2020-08-27T10:09

туризм

новости - туризм

россия

евгений дитрих

общество

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Врачей следует включить в состав экипажей самолетов, выполняющих рейсы длительностью больше трех часов по <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a>. Об этом сообщает <a href="https://russian.rt.com/russia/news/777327-vrach-ekipazhi-passazhirskie-samolyoty" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> со ссылкой на письмо руководителя общественного движения "За безопасность" Дмитрия Курдесова на имя министра транспорта <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Ditrikh/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Дитриха</a>.В письме указано, что члены экипажа не всегда могут оказать оперативную и необходимую медпомощь пассажиру самолета, которому стало плохо.В связи с этим Курдесов попросил рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство и обязать компании, которые выполняют авиаперевозки пассажиров по России, включить медработника в состав экипажа самолета. При этом продолжительность полета должна составлять более трех часов.Медик, как полагает эксперт, может оказать квалифицированную помощь пассажиру, а также принять решение об экстренной посадке лайнера и госпитализации.

https://ria.ru/20200822/opros-1576089552.html

Inferno Да ты гений, Курдесов. У нас врачей в больницах не хватает, но мы теперь их оттуда снимем и на самолеты отправим кататься. Интересно в связи с чем? Может из-за одного уголовника, который недавно чуть ласты не склеил? Твой подельник что ли? 32

Джонни Пупкин Еще на всякий случай полицию, пожарных вместе с машиной и портного. Ну а вдруг что, чего мелочится-то? )) За билеты-то народишко всё равно заплатит... 28

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россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, россия, евгений дитрих, общество