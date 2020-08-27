https://ria.ru/20200827/vorovstvo-1576387988.html
Источник: в Петербурге у китайского бизнесмена похитили 50 тысяч масок
Неизвестный похитил у предпринимателя из Китая 50 тысяч медицинских масок в Петербурге на общую сумму около 250 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T16:03
2020-08-27T16:03
2020-08-27T16:05
китай
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. </strong>Неизвестный похитил у предпринимателя из <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> 50 тысяч медицинских масок в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a> на общую сумму около 250 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Обстоятельства произошедшего уточняются.
1
китай
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, санкт-петербург, происшествия