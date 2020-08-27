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Источник: в Петербурге у китайского бизнесмена похитили 50 тысяч масок
Неизвестный похитил у предпринимателя из Китая 50 тысяч медицинских масок в Петербурге на общую сумму около 250 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T16:03
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китай
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. </strong>Неизвестный похитил у предпринимателя из <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> 50 тысяч медицинских масок в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a> на общую сумму около 250 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Обстоятельства произошедшего уточняются.
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китай
санкт-петербург
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китай, санкт-петербург, происшествия

Источник: в Петербурге у китайского бизнесмена похитили 50 тысяч масок

16:03 27.08.2020 (обновлено: 16:05 27.08.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
Медицинские маски. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. Неизвестный похитил у предпринимателя из Китая 50 тысяч медицинских масок в Петербурге на общую сумму около 250 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"В правоохранительные органы обратился предприниматель в Петербурге, гражданин КНР, с заявлением, что его знакомый взял на продажу 50 тысяч медицинских масок на сумму порядка 250 тысяч рублей для реализации. После этого мужчина скрылся", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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КитайСанкт-ПетербургПроисшествия
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