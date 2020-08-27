https://ria.ru/20200827/vorovstvo-1576387988.html

Источник: в Петербурге у китайского бизнесмена похитили 50 тысяч масок

Неизвестный похитил у предпринимателя из Китая 50 тысяч медицинских масок в Петербурге на общую сумму около 250 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T16:03

2020-08-27T16:03

2020-08-27T16:05

китай

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. </strong>Неизвестный похитил у предпринимателя из <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> 50 тысяч медицинских масок в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a> на общую сумму около 250 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Обстоятельства произошедшего уточняются.

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китай

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, санкт-петербург, происшествия