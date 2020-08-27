Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200827/vorobev-1576402300.html
Андрей Воробьев рассказал, как пройдут школьные линейки в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "360" рассказал, как 1 сентября пройдут праздничные церемонии в школах региона. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T20:44
2020-08-27T20:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576401939_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_fdcb3c8615e30362f0858c5529a59eb6.jpg
<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/shkolnye-linejki-v-podmoskove/" target="_blank">"360"</a> рассказал, как 1 сентября пройдут праздничные церемонии в школах региона.В школы Московской области пойдут почти 950 тысяч учеников. В образовательных учреждениях все готово для проведения торжественных линеек."Мы смотрим, что погода великолепная. Я надеюсь, что все дети – и первоклашки, и те, кто заканчивает школу, вся школа – соберутся вместе и наконец-то обнимут друг друга, увидят своих учителей и вновь вернутся в свои классы", – отметил Воробьев.В 2020/21 учебном году школьники будут учиться очно. На линейке при входе сотрудники школы будут проверять температуру и выдавать медицинские маски."Мы очень внимательно, особенно последние месяцы, следим за тем, чтобы были соблюдены все меры предосторожности: температура, контроль, маски. Но сегодня ничего не мешает начать учебный год", – добавил глава региона.К учебе вернутся также студенты, социальная жизнь ждет и воспитанников детских садов. В Московской области заселяются новые микрорайоны, поэтому число учащихся увеличивается. В связи с этим в регионе открываются новые учреждения."Я с радостью говорю, что каждый год у нас растет контингент, прибавляется порядка 40 тысяч новых учеников. Мы строим школы, стараемся успевать за теми, кто заселяется в новые микрорайоны", – заявил Воробьев.Кроме того, ученики смогут сделать прививку от гриппа. Вакцинация начнется уже осенью.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576401939_97:0:2828:2048_1400x0_80_0_0_3ed7f3b9dfdfd8ff56888ae432232e49.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

Андрей Воробьев рассказал, как пройдут школьные линейки в Подмосковье

20:44 27.08.2020
1720
© РИА Новости / Варвара ГертьеУченики общеобразовательной школы во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний
Ученики общеобразовательной школы во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний
© РИА Новости / Варвара Гертье
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "360" рассказал, как 1 сентября пройдут праздничные церемонии в школах региона.
В школы Московской области пойдут почти 950 тысяч учеников. В образовательных учреждениях все готово для проведения торжественных линеек.
"Мы смотрим, что погода великолепная. Я надеюсь, что все дети – и первоклашки, и те, кто заканчивает школу, вся школа – соберутся вместе и наконец-то обнимут друг друга, увидят своих учителей и вновь вернутся в свои классы", – отметил Воробьев.
В 2020/21 учебном году школьники будут учиться очно. На линейке при входе сотрудники школы будут проверять температуру и выдавать медицинские маски.
"Мы очень внимательно, особенно последние месяцы, следим за тем, чтобы были соблюдены все меры предосторожности: температура, контроль, маски. Но сегодня ничего не мешает начать учебный год", – добавил глава региона.
К учебе вернутся также студенты, социальная жизнь ждет и воспитанников детских садов. В Московской области заселяются новые микрорайоны, поэтому число учащихся увеличивается. В связи с этим в регионе открываются новые учреждения.
"Я с радостью говорю, что каждый год у нас растет контингент, прибавляется порядка 40 тысяч новых учеников. Мы строим школы, стараемся успевать за теми, кто заселяется в новые микрорайоны", – заявил Воробьев.
Кроме того, ученики смогут сделать прививку от гриппа. Вакцинация начнется уже осенью.
000001
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
76-й Венецианский кинофестиваль. День пятый
Актеры поздравили друг друга с днем российского кино
Егор Крид - Девочка с картинки
Новый клип Егора Крида за шесть часов набрал более миллиона просмотров
Бизнесмены
Молодых бизнесменов Липецкой области поддержат на региональном уровне
Президент РФ Владимир Путин беседует с дорожниками, которые принимали участие в строительстве, на церемонии запуска движения по трассе Таврида в Крыму
Путину рассказали о необычной находке при строительстве трассы "Таврида"
Белорусские рубли. Архивное фото
Белорусская "дочка" Сбербанка приостановила прием заявок на кредиты
Спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева впервые рассказала о насилии в семье
Школьница
Стало известно, на что чаще всего жалуются школьники
Туристы возле памятника Жулю Верну в Нижнем Новгороде
Почти 900 школ Нижегородской области готовы к новому учебному году
Актер Андрей Панин
"Произошло нечто ужасное". Друг рассказал о странной смерти Андрея Панина
Упаковка первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса COVID-19 Гам-КОВИД-Вак, разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
Российская вакцина от коронавируса поступила в гражданский оборот
Атомная подводная лодка ВМС Китая на военной базе Циндао
СМИ: армия Китая выдворила эсминец США из своих территориальных вод
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга
Решетников заявил, что российская экономика вошла в стадию восстановления
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о возвращении золотого запаса Белоруссии в страну
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Путин заявил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии
Первоклассники на праздновании Дня знаний
В Госдуме хотят сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Источник объяснил появление российской подлодки у берегов Аляски
03:56Американец объяснил контакты с российской разведкой мессианским видением
03:48В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психику миллионов людей
03:35Малышева показала свою спальню и раскрыла секрет здорового сна
03:25Опрос показал, сколько россияне готовы тратить на сборы первоклассников
03:22Эксперт объяснил, почему смартфон быстро разряжается
03:15Источник: на МКС могут отправить первый полностью российский экипаж
02:55Минобороны США: российская подводная лодка всплыла у берегов Аляски
02:19Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей
02:19Байден и Харрис обвинили Трампа в разжигании насилия на протестах
02:19Эксперт рассказал, почему не стоит носить смартфон в чехле
02:07СМИ: главы МИД ЕС разошлись в оценках санкций против Белоруссии и Турции
02:00Стали известны самые токсичные продукты с огорода
01:10Михельсон рассказал о "запасе прочности" антарктической станции "Восток"
01:04СМИ: группа саудовских военных переброшена из Ирака в Сирию на базу США
01:02Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом
00:58Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады
00:54Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии
00:50СМИ: "стрелок" возле Белого дома оказался "вооружен" расческой
00:34Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом
Лента новостейМолния