https://ria.ru/20200827/vorobev-1576402300.html

Андрей Воробьев рассказал, как пройдут школьные линейки в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "360" рассказал, как 1 сентября пройдут праздничные церемонии в школах региона. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T20:44

2020-08-27T20:44

2020-08-27T20:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/shkolnye-linejki-v-podmoskove/" target="_blank">"360"</a> рассказал, как 1 сентября пройдут праздничные церемонии в школах региона.В школы Московской области пойдут почти 950 тысяч учеников. В образовательных учреждениях все готово для проведения торжественных линеек."Мы смотрим, что погода великолепная. Я надеюсь, что все дети – и первоклашки, и те, кто заканчивает школу, вся школа – соберутся вместе и наконец-то обнимут друг друга, увидят своих учителей и вновь вернутся в свои классы", – отметил Воробьев.В 2020/21 учебном году школьники будут учиться очно. На линейке при входе сотрудники школы будут проверять температуру и выдавать медицинские маски."Мы очень внимательно, особенно последние месяцы, следим за тем, чтобы были соблюдены все меры предосторожности: температура, контроль, маски. Но сегодня ничего не мешает начать учебный год", – добавил глава региона.К учебе вернутся также студенты, социальная жизнь ждет и воспитанников детских садов. В Московской области заселяются новые микрорайоны, поэтому число учащихся увеличивается. В связи с этим в регионе открываются новые учреждения."Я с радостью говорю, что каждый год у нас растет контингент, прибавляется порядка 40 тысяч новых учеников. Мы строим школы, стараемся успевать за теми, кто заселяется в новые микрорайоны", – заявил Воробьев.Кроме того, ученики смогут сделать прививку от гриппа. Вакцинация начнется уже осенью.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)