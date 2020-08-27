Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200827/vmeshatelstvo-1576398098.html
Белорусская оппозиция прокомментировала заявление Путина о помощи стране
Координационный совет белорусской оппозиции в своем заявлении подчеркнул, что придерживается позиции невмешательства иностранных партнеров во внутренние дела... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T18:45
2020-08-27T18:49
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576375376_90:371:3072:2048_1400x0_80_0_0_57e3a42dbf5836ee8192e512910f0d1f.jpg
<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Координационный совет белорусской оппозиции в своем заявлении подчеркнул, что придерживается позиции невмешательства иностранных партнеров во внутренние дела <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>."Координационный Совет придерживается позиции невмешательства во внутренние дела Беларуси, мы просим любых иностранных партнеров воздержаться от заявлений о представлении интересов белорусского общества, об оказании помощи Координационному Совету и т.п.", - говорится в сообщении.Также отмечается, что у совета вызывает сожаление формирование резерва сотрудников российских правоохранительных органов. Представители оппозиции добавили, что не видят оснований для выхода ситуации внутри Белоруссии из-под контроля."Координационный Совет считает недопустимым формирование на территории <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Белоруссии", - говорится в сообщении.Представители белорусской оппозиции также утверждают, что в стране проходят исключительно мирные акции, "поддерживаемые большинством белорусов".Ранее президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что Россия по отношению к событиям в Белоруссии ведет себя сдержаннее и нейтральнее, чем европейцы и американцы. Он также сообщил, что по просьбе президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы не перейдут границ, не начнут разбой. Россия исходит из того, что все проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путем, сказал президент.
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
https://ria.ru/20200820/1575986661.html
Что вы расшумелись, никто никуда не вмешивается. Намекнули ещё только. А вы испугались.
245
А лично мне любовь тех, кто целым майданом прыгал под кричалки ВООБЩЕ не нужна. Кстати ещё до Крыма.
60
61
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576375376_295:0:3026:2048_1400x0_80_0_0_e4ada4a1c7187858e84f994269222a84.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, в мире

Белорусская оппозиция прокомментировала заявление Путина о помощи стране

18:45 27.08.2020 (обновлено: 18:49 27.08.2020)
8587
© REUTERS / Vasily FedosenkoУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Координационный совет белорусской оппозиции в своем заявлении подчеркнул, что придерживается позиции невмешательства иностранных партнеров во внутренние дела Белоруссии.
"Координационный Совет придерживается позиции невмешательства во внутренние дела Беларуси, мы просим любых иностранных партнеров воздержаться от заявлений о представлении интересов белорусского общества, об оказании помощи Координационному Совету и т.п.", - говорится в сообщении.
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
23 августа, 08:00Протесты в Белоруссии
Обшарпанная брошюра Шарпа: что не так с белорусским протестом
Также отмечается, что у совета вызывает сожаление формирование резерва сотрудников российских правоохранительных органов. Представители оппозиции добавили, что не видят оснований для выхода ситуации внутри Белоруссии из-под контроля.
"Координационный Совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Белоруссии", - говорится в сообщении.
Представители белорусской оппозиции также утверждают, что в стране проходят исключительно мирные акции, "поддерживаемые большинством белорусов".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия по отношению к событиям в Белоруссии ведет себя сдержаннее и нейтральнее, чем европейцы и американцы. Он также сообщил, что по просьбе президента Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы не перейдут границ, не начнут разбой. Россия исходит из того, что все проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путем, сказал президент.
Участники акции протеста в Минске
20 августа, 08:00
В чем главное отличие минского майдана от киевского
106149224114
Обсудить 61
Протесты в БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Что вы расшумелись, никто никуда не вмешивается. Намекнули ещё только. А вы испугались.
27 августа, 18:51
Natalia Bikowa
10923008313
А лично мне любовь тех, кто целым майданом прыгал под кричалки ВООБЩЕ не нужна. Кстати ещё до Крыма.
27 августа, 18:59
Чипалина Лукин
4700001
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
Польша прокомментировала слова Путина о резерве из силовиков для Минска
Представители оппозиции собрались на площади Свободы. Кадры из Минска
В Минске начался митинг сторонников оппозиции
Полиция Израиля
Раскрыты детали изнасилования 16-летней школьницы 30 мужчинами
Кадр видео инцидента с участием российского патруля и военных США в Сирии, опубликованного сайтом Русская весна
Американские читатели отреагировали на инцидент с военными в Сирии
Панорамный вид на Минск
Премьер Эстонии заявил, что Минск отклонил просьбу стран Балтии о визите
Сотрудники правоохранительных органов у центральной проходной Минского тракторного завода, где проходит акция протеста
МВД Белоруссии прокомментировало задержание российских журналистов
Мюнхенская конференция по безопасности
Столтенберг призвал Россию не вмешиваться в происходящее в Белоруссии
Кадр видео инцидента с участием российского патруля и военных США в Сирии, опубликованного сайтом Русская весна
Политолог прокомментировал инцидент с военными из России и США в Сирии
Президент РФ Владимир Путин беседует с дорожниками, которые принимали участие в строительстве, на церемонии запуска движения по трассе Таврида в Крыму
Путину рассказали о необычной находке при строительстве трассы "Таврида"
Автомобили 84-го гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли на разгрузку в Донецк
Украина направила России ноту протеста из-за гуманитарного конвоя в ЛНР
Появилось видео инцидента с российскими и американскими военными в Сирии
Минобороны прокомментировало инцидент с патрулем в Сирии
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии во время задержания журналистов в Минске. 27 августа 2020
В Минске силовики задержали журналистов
Митинг в поддержку Лукашенко. Кадры из Минска
В Минске прошел митинг сторонников Лукашенко
Представители оппозиции собрались на площади Свободы. Кадры из Минска
В Минске прошли задержания протестующих
Участники акции протеста в Минске
Белоруссия выразила Польше протест из-за попыток вмешательства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Источник объяснил появление российской подлодки у берегов Аляски
03:56Американец объяснил контакты с российской разведкой мессианским видением
03:48В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психику миллионов людей
03:35Малышева показала свою спальню и раскрыла секрет здорового сна
03:25Опрос показал, сколько россияне готовы тратить на сборы первоклассников
03:22Эксперт объяснил, почему смартфон быстро разряжается
03:15Источник: на МКС могут отправить первый полностью российский экипаж
02:55Минобороны США: российская подводная лодка всплыла у берегов Аляски
02:19Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей
02:19Байден и Харрис обвинили Трампа в разжигании насилия на протестах
02:19Эксперт рассказал, почему не стоит носить смартфон в чехле
02:07СМИ: главы МИД ЕС разошлись в оценках санкций против Белоруссии и Турции
02:00Стали известны самые токсичные продукты с огорода
01:10Михельсон рассказал о "запасе прочности" антарктической станции "Восток"
01:04СМИ: группа саудовских военных переброшена из Ирака в Сирию на базу США
01:02Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом
00:58Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады
00:54Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии
00:50СМИ: "стрелок" возле Белого дома оказался "вооружен" расческой
00:34Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом
Лента новостейМолния