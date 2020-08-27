https://ria.ru/20200827/vmeshatelstvo-1576398098.html

Белорусская оппозиция прокомментировала заявление Путина о помощи стране

Координационный совет белорусской оппозиции в своем заявлении подчеркнул, что придерживается позиции невмешательства иностранных партнеров во внутренние дела... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T18:45

2020-08-27T18:45

2020-08-27T18:49

протесты в белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Координационный совет белорусской оппозиции в своем заявлении подчеркнул, что придерживается позиции невмешательства иностранных партнеров во внутренние дела <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>."Координационный Совет придерживается позиции невмешательства во внутренние дела Беларуси, мы просим любых иностранных партнеров воздержаться от заявлений о представлении интересов белорусского общества, об оказании помощи Координационному Совету и т.п.", - говорится в сообщении.Также отмечается, что у совета вызывает сожаление формирование резерва сотрудников российских правоохранительных органов. Представители оппозиции добавили, что не видят оснований для выхода ситуации внутри Белоруссии из-под контроля."Координационный Совет считает недопустимым формирование на территории <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Белоруссии", - говорится в сообщении.Представители белорусской оппозиции также утверждают, что в стране проходят исключительно мирные акции, "поддерживаемые большинством белорусов".Ранее президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что Россия по отношению к событиям в Белоруссии ведет себя сдержаннее и нейтральнее, чем европейцы и американцы. Он также сообщил, что по просьбе президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы не перейдут границ, не начнут разбой. Россия исходит из того, что все проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путем, сказал президент.

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

https://ria.ru/20200820/1575986661.html

Natalia Bikowa Что вы расшумелись, никто никуда не вмешивается. Намекнули ещё только. А вы испугались. 245

Чипалина Лукин А лично мне любовь тех, кто целым майданом прыгал под кричалки ВООБЩЕ не нужна. Кстати ещё до Крыма. 60

61

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, в мире