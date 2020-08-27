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ФПИ рассказал о том, как США следили за испытаниями "Витязя-Д"
Самолеты, вертолеты и крейсер США следили за погружением российского батискафа в Марианский желоб, сообщил РИА Новости на форуме "Армия-2020" замруководителя... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T11:27
2020-08-27T11:38
форум "армия — 2020"
виктор литвиненко
фонд перспективных исследований
наука
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<strong>КУБИНКА (Московская область), 27 авг – РИА Новости.</strong> Самолеты, вертолеты и крейсер США следили за погружением российского батискафа в Марианский желоб, сообщил РИА Новости на форуме "<a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">Армия-2020</a>" замруководителя направления физико-технических исследований <a href="https://ria.ru/organization_Fond_perspektivnykh_issledovan" target="_blank">Фонда перспективных исследований</a> Виктор Литвиненко, который курирует проект "Витязь-Д".По его словам, крейсер соблюдал безопасную дистанцию в несколько морских миль от российского судна "Фотий Крылов". "Но над нами постоянно летали разведывательные вертолеты и самолеты. В таких непростых условиях приходилось работать", - добавил <a href="https://ria.ru/person_Viktor_Litvinenko" target="_blank">Литвиненко</a>.Ранее в Фонде перспективных исследований сообщили РИА Новости, что 8 мая автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" совершил погружение на дно Марианской впадины. Датчики "Витязя" зафиксировали глубину 10 028 метров. Замеры в прошлом фиксировали, что самая глубокая точка впадины - Бездна Челленджера - находится на отметке около 11 километров. Русское географическое общество сообщало, что "Витязь" провел картографирование, фото- и видеосъемку морского дна, изучил параметры морской среды.МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.
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форум "армия — 2020", виктор литвиненко, фонд перспективных исследований, наука

ФПИ рассказал о том, как США следили за испытаниями "Витязя-Д"

11:27 27.08.2020 (обновлено: 11:38 27.08.2020)
2112
© Фото предоставлено Фондом перспективных исследованийАвтономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" совершил погружение на дно Марианской впадины. 8 мая 2020
Автономный необитаемый подводный аппарат Витязь совершил погружение на дно Марианской впадины. 8 мая 2020
© Фото предоставлено Фондом перспективных исследований
КУБИНКА (Московская область), 27 авг – РИА Новости. Самолеты, вертолеты и крейсер США следили за погружением российского батискафа в Марианский желоб, сообщил РИА Новости на форуме "Армия-2020" замруководителя направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко, который курирует проект "Витязь-Д".

"Когда мы работали в районе Марианской впадины, недалеко от нас находилось водолазное судно Китая. А утром, когда мы опустили аппарат на дно, когда рассвело, оказалось, что рядом с нами стоит американский крейсер с военно-морской базы Гуам. Он нас сопровождал. Китайцы там работали давно, а американский крейсер пришел вместе с нами и ушел вместе с нами. И следом за нами ходил – куда мы, туда и он", - рассказал Литвиненко.

По его словам, крейсер соблюдал безопасную дистанцию в несколько морских миль от российского судна "Фотий Крылов". "Но над нами постоянно летали разведывательные вертолеты и самолеты. В таких непростых условиях приходилось работать", - добавил Литвиненко.
Ранее в Фонде перспективных исследований сообщили РИА Новости, что 8 мая автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" совершил погружение на дно Марианской впадины. Датчики "Витязя" зафиксировали глубину 10 028 метров. Замеры в прошлом фиксировали, что самая глубокая точка впадины - Бездна Челленджера - находится на отметке около 11 километров. Русское географическое общество сообщало, что "Витязь" провел картографирование, фото- и видеосъемку морского дна, изучил параметры морской среды.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.
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Форум "Армия — 2020"Виктор ЛитвиненкоФонд перспективных исследованийНаука
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