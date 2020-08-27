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Найден первый в мире пациент, который мог победить ВИЧ без терапии
Ученые нашли женщину, которая, вероятно, могла излечиться от ВИЧ самостоятельно, без медицинского вмешательства, говорится в статье на портале Nature. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T20:48
2020-08-27T21:10
здоровье - общество
открытия - риа наука
вич
наука
медицина
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>Ученые нашли женщину, которая, вероятно, могла излечиться от <a href="https://ria.ru/tag_VICH/" target="_blank">ВИЧ</a> самостоятельно, без медицинского вмешательства, говорится в статье на портале <a href="https://www.nature.com/articles/s41586-020-2651-8" target="_blank" rel="nofollow noopener">Nature</a>. Эксперты сравнили анализы 64 "элитных контроллеров" — маленькой группы людей, которые могут жить с вирусом иммунодефицита человека, не принимая лекарств для коррекции состояния здоровья. Исследователи обратили внимание на одну пациентку, прожившую с вирусом около 25 лет. Первичный анализ крови не выявил следов ВИЧ, однако дальнейшее изучение показало, что клетки вируса у нее все же есть, но ни одна из них не способна к дальнейшему воспроизведению.Вирусологи считают, что женщину можно назвать первым в истории человеком, чей иммунитет справился с ВИЧ без терапии и трансплантации костного мозга (как было в случае с пациентами, которых врачи смогли полностью избавить от вируса).По словам авторов статьи, в данный момент экспертам не хватает сведений, чтобы объявить этот случай уникальным. Так или иначе, медики намерены дальше работать над этим делом.Ранее сообщалось о трех пациентах, которые излечились от ВИЧ. Двум из них делали пересадку костного мозга во время лечения от рака, другой же прошел курс приема агрессивной комбинации антиретровирусных препаратов в сочетании с никотинамидом.
https://ria.ru/20200706/1573967356.html
https://ria.ru/20200826/infektsii-1576302425.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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здоровье - общество, открытия - риа наука, вич, наука, медицина, в мире

Найден первый в мире пациент, который мог победить ВИЧ без терапии

20:48 27.08.2020 (обновлено: 21:10 27.08.2020)
23749
© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкВ вирусологической лаборатории Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
В вирусологической лаборатории Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
© РИА Новости / Сергей Венявский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Ученые нашли женщину, которая, вероятно, могла излечиться от ВИЧ самостоятельно, без медицинского вмешательства, говорится в статье на портале Nature.
Эксперты сравнили анализы 64 "элитных контроллеров" — маленькой группы людей, которые могут жить с вирусом иммунодефицита человека, не принимая лекарств для коррекции состояния здоровья. Исследователи обратили внимание на одну пациентку, прожившую с вирусом около 25 лет. Первичный анализ крови не выявил следов ВИЧ, однако дальнейшее изучение показало, что клетки вируса у нее все же есть, но ни одна из них не способна к дальнейшему воспроизведению.
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Вирусологи считают, что женщину можно назвать первым в истории человеком, чей иммунитет справился с ВИЧ без терапии и трансплантации костного мозга (как было в случае с пациентами, которых врачи смогли полностью избавить от вируса).
По словам авторов статьи, в данный момент экспертам не хватает сведений, чтобы объявить этот случай уникальным. Так или иначе, медики намерены дальше работать над этим делом.
Ранее сообщалось о трех пациентах, которые излечились от ВИЧ. Двум из них делали пересадку костного мозга во время лечения от рака, другой же прошел курс приема агрессивной комбинации антиретровирусных препаратов в сочетании с никотинамидом.
Вирус в крови
26 августа, 08:00РИА Наука
Цена иммунитета. Названы болезни, которыми страдают выжившие в эпидемию
25614327311
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Здоровье - ОбществоОткрытия - РИА НаукаВИЧНаукаМедицинаВ мире
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