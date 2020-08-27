https://ria.ru/20200827/vich-1576402419.html

Найден первый в мире пациент, который мог победить ВИЧ без терапии

Ученые нашли женщину, которая, вероятно, могла излечиться от ВИЧ самостоятельно, без медицинского вмешательства, говорится в статье на портале Nature. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T20:48

2020-08-27T20:48

2020-08-27T21:10

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>Ученые нашли женщину, которая, вероятно, могла излечиться от <a href="https://ria.ru/tag_VICH/" target="_blank">ВИЧ</a> самостоятельно, без медицинского вмешательства, говорится в статье на портале <a href="https://www.nature.com/articles/s41586-020-2651-8" target="_blank" rel="nofollow noopener">Nature</a>. Эксперты сравнили анализы 64 "элитных контроллеров" — маленькой группы людей, которые могут жить с вирусом иммунодефицита человека, не принимая лекарств для коррекции состояния здоровья. Исследователи обратили внимание на одну пациентку, прожившую с вирусом около 25 лет. Первичный анализ крови не выявил следов ВИЧ, однако дальнейшее изучение показало, что клетки вируса у нее все же есть, но ни одна из них не способна к дальнейшему воспроизведению.Вирусологи считают, что женщину можно назвать первым в истории человеком, чей иммунитет справился с ВИЧ без терапии и трансплантации костного мозга (как было в случае с пациентами, которых врачи смогли полностью избавить от вируса).По словам авторов статьи, в данный момент экспертам не хватает сведений, чтобы объявить этот случай уникальным. Так или иначе, медики намерены дальше работать над этим делом.Ранее сообщалось о трех пациентах, которые излечились от ВИЧ. Двум из них делали пересадку костного мозга во время лечения от рака, другой же прошел курс приема агрессивной комбинации антиретровирусных препаратов в сочетании с никотинамидом.

https://ria.ru/20200706/1573967356.html

https://ria.ru/20200826/infektsii-1576302425.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, открытия - риа наука, вич, наука, медицина, в мире