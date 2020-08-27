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В Венеции туриста вытолкнули с катера из-за отсутствия маски
В Венеции разгневанные пассажиры вынудили туриста сойти с катера после того, как он неоднократно отказывался надеть маску, сообщает TheLocal.it. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T02:32
2020-08-27T02:34
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>В Венеции разгневанные пассажиры вынудили туриста сойти с катера после того, как он неоднократно отказывался надеть маску, <a href="https://www.thelocal.it/20200825/video-tourist-kicked-off-vaporetto-boat-in-venice-for-refusing-to-wear-mask" target="_blank">сообщает</a> TheLocal.it.Мужчина, предположительно немецкий турист, был в маске, но снял ее на борту Вапоретто, речного трамвая.Во время одной из остановок, его вытолкнули из лодки. Местные СМИ уточняют, что он неоднократно отказывался надеть маску и издевался над командой и пассажирами, которые просили его уважать правила.Нарушитель попытался снова подняться на борт, но другие путешественники преградили ему путь, причем один разъяренный мужчина несколько раз отталкивал его от лодки. В итоге дебоширу пришлось остаться на причале.В соответствии с итальянскими правилами, маски обязательны в общественном транспорте и в помещениях. Они также необходимы на оживленных или переполненных открытых площадках между шестью вечера и шестью утра. Не носить их могут только дети до шести лет или люди с инвалидностью, которым это противопоказано.
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, италия, венеция

В Венеции туриста вытолкнули с катера из-за отсутствия маски

02:32 27.08.2020 (обновлено: 02:34 27.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкСтраны мира. Италия
Страны мира. Италия
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Венеции разгневанные пассажиры вынудили туриста сойти с катера после того, как он неоднократно отказывался надеть маску, сообщает TheLocal.it.
Мужчина, предположительно немецкий турист, был в маске, но снял ее на борту Вапоретто, речного трамвая.
Во время одной из остановок, его вытолкнули из лодки. Местные СМИ уточняют, что он неоднократно отказывался надеть маску и издевался над командой и пассажирами, которые просили его уважать правила.
Нарушитель попытался снова подняться на борт, но другие путешественники преградили ему путь, причем один разъяренный мужчина несколько раз отталкивал его от лодки. В итоге дебоширу пришлось остаться на причале.
В соответствии с итальянскими правилами, маски обязательны в общественном транспорте и в помещениях. Они также необходимы на оживленных или переполненных открытых площадках между шестью вечера и шестью утра. Не носить их могут только дети до шести лет или люди с инвалидностью, которым это противопоказано.
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