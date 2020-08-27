https://ria.ru/20200827/venetsiya-1576334828.html

В Венеции туриста вытолкнули с катера из-за отсутствия маски

В Венеции разгневанные пассажиры вынудили туриста сойти с катера после того, как он неоднократно отказывался надеть маску, сообщает TheLocal.it. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T02:32

2020-08-27T02:32

2020-08-27T02:34

туризм

коронавирус covid-19

туризм

туристы

новости - туризм

италия

венеция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/39649/87/396498783_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_ec18fa563b5652671926e8ec5b960a25.jpg

<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>В Венеции разгневанные пассажиры вынудили туриста сойти с катера после того, как он неоднократно отказывался надеть маску, <a href="https://www.thelocal.it/20200825/video-tourist-kicked-off-vaporetto-boat-in-venice-for-refusing-to-wear-mask" target="_blank">сообщает</a> TheLocal.it.Мужчина, предположительно немецкий турист, был в маске, но снял ее на борту Вапоретто, речного трамвая.Во время одной из остановок, его вытолкнули из лодки. Местные СМИ уточняют, что он неоднократно отказывался надеть маску и издевался над командой и пассажирами, которые просили его уважать правила.Нарушитель попытался снова подняться на борт, но другие путешественники преградили ему путь, причем один разъяренный мужчина несколько раз отталкивал его от лодки. В итоге дебоширу пришлось остаться на причале.В соответствии с итальянскими правилами, маски обязательны в общественном транспорте и в помещениях. Они также необходимы на оживленных или переполненных открытых площадках между шестью вечера и шестью утра. Не носить их могут только дети до шести лет или люди с инвалидностью, которым это противопоказано.

https://ria.ru/20200823/samolety-1576101513.html

италия

венеция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, италия, венеция