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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200827/vatikan-1576391879.html
Всемирный совет церквей и Ватикан опубликовали документ по теме пандемии
Всемирный совет церквей (ВСЦ) и Папский совет по межрелигиозному диалогу в четверг опубликовали совместный документ, посвященный проблеме межрелигиозной... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T16:48
2020-08-27T17:22
религия и мировоззрение
коронавирус и вера
новости - религия и мировоззрение
ватикан
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<strong>ВАТИКАН, 27 авг – РИА Новости, Сергей Старцев.</strong> Всемирный совет церквей (ВСЦ) и Папский совет по межрелигиозному диалогу в четверг опубликовали совместный документ, посвященный проблеме межрелигиозной солидарности во время пандемии COVID-19.Документ, текст которого распространила служба печати Святого престола, адресован церквам и христианским организациям и предлагает основу для размышлений о важности солидарности между различными религиями в мире, который серьезно пострадал от коронавируса. Нынешний момент рассматривается в нем как время, когда возникают новые формы солидарности для переосмысления постпандемического мира.Документ состоит из пяти частей, в которых, в частности, сформулированы ключевые принципы и целая серия рекомендаций для того, чтобы перевести межрелигиозную солидарность в плоскость конкретных действий.Глава Папского совета кардинал Мигель Анхель Аюсо Гиксот подчеркнул в этой связи важность "своевременного экуменического и межрелигиозного ответа" на нынешние вызовы, связанные с COVID-19. По его словам, "пандемия высветила раны и хрупкость нашего мира, показав, что наши ответные меры должны быть представлены в инклюзивной солидарности, которая открыта для последователей других религиозных традиций и людей доброй воли".ВСЦ был создан путем слияния нескольких протестантских движений в 1948 году, и в настоящее время объединяет свыше 330 церквей, конфессий и общин более чем в 100 странах мира. В состав ВСЦ входят, в основном, различные протестантские конфессии (англикане, лютеране, кальвинисты, методисты, баптисты и другие), а также ряд поместных православных церквей, в том числе Русская православная церковь, и различные объединенные и независимые церкви.Римско-католическая церковь не является членом ВСЦ, хотя сотрудничает с ним. В мае 2019 года ВСЦ и Папский совет по межрелигиозному диалогу опубликовали совместный документ "Образование в целях мира в многоконфессиональном мире: христианская перспектива".
https://ria.ru/20200605/1572541001.html
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коронавирус и вера, новости - религия и мировоззрение, ватикан

Всемирный совет церквей и Ватикан опубликовали документ по теме пандемии

16:48 27.08.2020 (обновлено: 17:22 27.08.2020)
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© РИА Новости / Servizio Fotografico Vaticano / Перейти в фотобанкПапа Франциск проводит мессу в память о столетии со дня рождения святого Иоанна Павла II в Базилике Святого Петра
Папа Франциск проводит мессу в память о столетии со дня рождения святого Иоанна Павла II в Базилике Святого Петра
© РИА Новости / Servizio Fotografico Vaticano
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ВАТИКАН, 27 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Всемирный совет церквей (ВСЦ) и Папский совет по межрелигиозному диалогу в четверг опубликовали совместный документ, посвященный проблеме межрелигиозной солидарности во время пандемии COVID-19.
Документ, текст которого распространила служба печати Святого престола, адресован церквам и христианским организациям и предлагает основу для размышлений о важности солидарности между различными религиями в мире, который серьезно пострадал от коронавируса. Нынешний момент рассматривается в нем как время, когда возникают новые формы солидарности для переосмысления постпандемического мира.
Документ состоит из пяти частей, в которых, в частности, сформулированы ключевые принципы и целая серия рекомендаций для того, чтобы перевести межрелигиозную солидарность в плоскость конкретных действий.
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Глава Папского совета кардинал Мигель Анхель Аюсо Гиксот подчеркнул в этой связи важность "своевременного экуменического и межрелигиозного ответа" на нынешние вызовы, связанные с COVID-19. По его словам, "пандемия высветила раны и хрупкость нашего мира, показав, что наши ответные меры должны быть представлены в инклюзивной солидарности, которая открыта для последователей других религиозных традиций и людей доброй воли".
ВСЦ был создан путем слияния нескольких протестантских движений в 1948 году, и в настоящее время объединяет свыше 330 церквей, конфессий и общин более чем в 100 странах мира. В состав ВСЦ входят, в основном, различные протестантские конфессии (англикане, лютеране, кальвинисты, методисты, баптисты и другие), а также ряд поместных православных церквей, в том числе Русская православная церковь, и различные объединенные и независимые церкви.
Римско-католическая церковь не является членом ВСЦ, хотя сотрудничает с ним. В мае 2019 года ВСЦ и Папский совет по межрелигиозному диалогу опубликовали совместный документ "Образование в целях мира в многоконфессиональном мире: христианская перспектива".
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Религия и мировоззрениеКоронавирус и вераНовости - Религия и мировоззрениеВатикан
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