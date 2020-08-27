https://ria.ru/20200827/valyuta-1576382907.html

Лукашенко заявил, что не допустит обвала белорусского рубля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что государство не допустит обвала белорусского рубля, но и не сдерживает его курс искусственно, "уцепившись... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T14:37

2020-08-27T14:37

2020-08-27T14:57

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 27 авг – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что государство не допустит обвала белорусского рубля, но и не сдерживает его курс искусственно, "уцепившись руками".Белорусский рубль на фоне протестов после президентских выборов существенно ослабел: официальный курс доллара с 10 августа вырос на 8,17%, евро - на 7,99% (по курсу на 27 августа).Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике с иностранной валютой нет "катастрофы", но признал, что в обменниках может не хватать наличности.При этом Лукашенко обратил внимание, что сейчас уже в открытую "внутренние негодяи" призывают дестабилизировать финансовый рынок республики, а некоторые люди "этому поддаются - валюту из банков забрать и так далее".Президент отметил, что ему уже докладывают об ограблениях людей, которые меняли деньги, о чем стало известно преступникам. "Я думаю, нашему населению надо серьезно подумать над этим", - добавил он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200827/dolg-1576383347.html

https://ria.ru/20200811/1575647290.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире