https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576389294.html

В России планируют испытать китайскую вакцину от коронавируса в сентябре

Медики НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева планируют в середине сентября начать испытания вакцины от COVID-19 китайского производства с участием добровольцев,... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T16:21

2020-08-27T16:21

2020-08-27T16:21

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

китай

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг – РИА Новости.</strong> Медики НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева планируют в середине сентября начать испытания вакцины от COVID-19 китайского производства с участием добровольцев, сообщил журналистам и. о. директора НИИ гриппа Дмитрий Лиознов.По словам Лиознова, речь идет о разработанной в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a> вакцине от COVID-19 для ограниченного применения у военнослужащих. Препарат планируется испытать на добровольцах из <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канады</a>, <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>, Арабских Эмиратов и России. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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россия

китай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, китай