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В России планируют испытать китайскую вакцину от коронавируса в сентябре
Медики НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева планируют в середине сентября начать испытания вакцины от COVID-19 китайского производства с участием добровольцев,... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T16:21
2020-08-27T16:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
китай
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг – РИА Новости.</strong> Медики НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева планируют в середине сентября начать испытания вакцины от COVID-19 китайского производства с участием добровольцев, сообщил журналистам и. о. директора НИИ гриппа Дмитрий Лиознов.По словам Лиознова, речь идет о разработанной в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a> вакцине от COVID-19 для ограниченного применения у военнослужащих. Препарат планируется испытать на добровольцах из <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канады</a>, <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>, Арабских Эмиратов и России. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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россия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, китай

В России планируют испытать китайскую вакцину от коронавируса в сентябре

16:21 27.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРабота НИИ Гриппа в Санкт-Петербурге
Работа НИИ Гриппа в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Медики НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева планируют в середине сентября начать испытания вакцины от COVID-19 китайского производства с участием добровольцев, сообщил журналистам и. о. директора НИИ гриппа Дмитрий Лиознов.

"Это исследование должно стартовать во второй половине сентября, где будет вначале небольшое исследование: около 500 человек. Сразу же за ним начнется большое, массовое: 5 тысяч добровольцев по всему миру", - сказал он.

По словам Лиознова, речь идет о разработанной в Китае вакцине от COVID-19 для ограниченного применения у военнослужащих. Препарат планируется испытать на добровольцах из Канады, Бразилии, Арабских Эмиратов и России.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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