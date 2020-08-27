https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576375773.html

Вирусолог оценил идею комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса

Получить и проверить комбинированную вакцину, которая будет защищать одновременно от гриппа и от COVID-19, можно в течение года, разработка такой вакцины очень... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T13:12

2020-08-27T13:12

2020-08-27T13:12

распространение нового коронавируса

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

грипп

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Получить и проверить комбинированную вакцину, которая будет защищать одновременно от гриппа и от COVID-19, можно в течение года, разработка такой вакцины очень важна, так как привлечь человека к вакцинации всегда непросто, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a>.Он подчеркнул, что такая вакцина должна быть хорошо изучена и проверена.Ранее доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова сообщила РИА Новости, что вирусологи из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова <a href="https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576361248.html" target="_blank">могут создать</a> "сезонную" вакцину, позволяющую прививать сразу и от коронавируса, и от гриппа.Он уточнил, что обновлять такую вакцину придется каждый год, так как штаммы вируса гриппа меняются. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200811/1575637509.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, грипп