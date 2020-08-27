Вирусолог оценил идею комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса
Медик готовит шприц с вакциной. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Получить и проверить комбинированную вакцину, которая будет защищать одновременно от гриппа и от COVID-19, можно в течение года, разработка такой вакцины очень важна, так как привлечь человека к вакцинации всегда непросто, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
Он подчеркнул, что такая вакцина должна быть хорошо изучена и проверена.
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Ранее доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова сообщила РИА Новости, что вирусологи из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова могут создать "сезонную" вакцину, позволяющую прививать сразу и от коронавируса, и от гриппа.
"В течение года можно сделать такую вакцину… В принципе вакцины, которые защищают одновременно от нескольких инфекций, создаются, это важно, потому что человека очень непросто пригласить для прививки. Есть разница: три раза ему приходить или за один раз получить сразу три прививки. Это важно, но безопасность и эффективность таких вакцин должна быть хорошо изучена", - сказал Альтштейн.
Он уточнил, что обновлять такую вакцину придется каждый год, так как штаммы вируса гриппа меняются.
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