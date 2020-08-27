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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576375773.html
Вирусолог оценил идею комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса
Получить и проверить комбинированную вакцину, которая будет защищать одновременно от гриппа и от COVID-19, можно в течение года, разработка такой вакцины очень... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T13:12
2020-08-27T13:12
распространение нового коронавируса
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
грипп
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Получить и проверить комбинированную вакцину, которая будет защищать одновременно от гриппа и от COVID-19, можно в течение года, разработка такой вакцины очень важна, так как привлечь человека к вакцинации всегда непросто, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a>.Он подчеркнул, что такая вакцина должна быть хорошо изучена и проверена.Ранее доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова сообщила РИА Новости, что вирусологи из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова <a href="https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576361248.html" target="_blank">могут создать</a> "сезонную" вакцину, позволяющую прививать сразу и от коронавируса, и от гриппа.Он уточнил, что обновлять такую вакцину придется каждый год, так как штаммы вируса гриппа меняются. <em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, грипп

Вирусолог оценил идею комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса

13:12 27.08.2020
499
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной
Медик готовит шприц с вакциной
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Медик готовит шприц с вакциной. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Получить и проверить комбинированную вакцину, которая будет защищать одновременно от гриппа и от COVID-19, можно в течение года, разработка такой вакцины очень важна, так как привлечь человека к вакцинации всегда непросто, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
Он подчеркнул, что такая вакцина должна быть хорошо изучена и проверена.
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11 августа, 14:06
Разработка вакцин против COVID-19 в мире
Ранее доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова сообщила РИА Новости, что вирусологи из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова могут создать "сезонную" вакцину, позволяющую прививать сразу и от коронавируса, и от гриппа.
"В течение года можно сделать такую вакцину… В принципе вакцины, которые защищают одновременно от нескольких инфекций, создаются, это важно, потому что человека очень непросто пригласить для прививки. Есть разница: три раза ему приходить или за один раз получить сразу три прививки. Это важно, но безопасность и эффективность таких вакцин должна быть хорошо изучена", - сказал Альтштейн.
Он уточнил, что обновлять такую вакцину придется каждый год, так как штаммы вируса гриппа меняются.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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