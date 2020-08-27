https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576361248.html
В МГУ могут создать вакцину одновременно от гриппа и коронавируса
Вирусологи из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова могут создать "сезонную" вакцину, позволяющую прививать сразу и от коронавируса, и РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T03:07
2020-08-27T03:07
2020-08-27T03:42
распространение нового коронавируса
россия
мгу имени м. в. ломоносова
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Вирусологи из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова могут создать "сезонную" вакцину, позволяющую прививать сразу и от коронавируса, и от гриппа, рассказала РИА Новости доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии биологического факультета <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_u" target="_blank">МГУ</a> Ольга Карпова."Да, безусловно, и мы уже предлагали этот вариант. Мы можем сделать сезонную (вакцину - ред.), если, а это большая-большая вероятность того, что коронавирус, во всяком случае на несколько сезонов, с нами останется, то мы готовы. У нас это конструктор, более того, мы уже занимались образцами разработки вакцины против гриппа. То есть мы просто буквально можем, что называется, сложить кубики, и получить именно такую вакцину", - рассказала Карпова, отвечая на вопрос о том, возможно ли создать препарат, позволяющий проводить вакцинацию сразу от гриппа и коронавируса.Она добавила, что поливалентная вакцина от коронавируса, работа над которой сейчас ведется в МГУ, в случае поступления финансирования может выйти на уровень клинических испытаний где-то через полгода. Однако насколько долговременным будет эффект от этого препарата, пока не известно, это можно будет выяснить лишь на доклинических исследованиях.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200811/1575650345.html
1
россия
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мгу имени м. в. ломоносова, москва, общество
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.
Вирусологи из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова могут создать "сезонную" вакцину, позволяющую прививать сразу и от коронавируса, и от гриппа, рассказала РИА Новости доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ
Ольга Карпова.
"Да, безусловно, и мы уже предлагали этот вариант. Мы можем сделать сезонную (вакцину - ред.), если, а это большая-большая вероятность того, что коронавирус, во всяком случае на несколько сезонов, с нами останется, то мы готовы. У нас это конструктор, более того, мы уже занимались образцами разработки вакцины против гриппа. То есть мы просто буквально можем, что называется, сложить кубики, и получить именно такую вакцину", - рассказала Карпова, отвечая на вопрос о том, возможно ли создать препарат, позволяющий проводить вакцинацию сразу от гриппа и коронавируса.
Она добавила, что поливалентная вакцина от коронавируса, работа над которой сейчас ведется в МГУ, в случае поступления финансирования может выйти на уровень клинических испытаний где-то через полгода. Однако насколько долговременным будет эффект от этого препарата, пока не известно, это можно будет выяснить лишь на доклинических исследованиях.
"У нас поливалентная вакцина, то есть у нас существуют универсальные антигены, которые будут - я надеюсь, у меня нет пока точных данных - предотвращать повторное заражение даже при каких-то генетических изменениях вируса", - рассказала Карпова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.