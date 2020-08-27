Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200827/uragan-1576365304.html
Ураган "Лаура" обрушился на США
Ураган "Лаура", усилившийся до предпоследней опасной категории, обрушился на территорию США, сообщил Национальный центр предупреждения об ураганах (NHC). РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T09:28
2020-08-27T15:45
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576365058_0:107:700:501_1400x0_80_0_0_aef7f230f8fcafbde39ed78a6f2a8849.jpg
<strong>МОСКВА, 27 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Ураган "Лаура", усилившийся до предпоследней опасной категории, обрушился на территорию <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, сообщил Национальный центр предупреждения об ураганах (NHC).Ранее "Лаура" получила четвертую категорию по пятибалльной шкале.По данным центра, в некоторых районах Луизианы наблюдались "катастрофические штормовые волны, ураганный ветер и наводнения", а максимальная скорость ветра достигала 240 километров в час.Портал <a href="https://poweroutage.us/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Poweroutage.com</a> сообщает, что из-за урагана более 500 тысяч пользователей остаются без света в Техасе и Луизиане.По данным портала, больше всего отключений приходится на штат Луизиана - более 422 тысяч домов остались без света, электроэнергии также нет у 105 тысяч в Техасе.Позже появились сообщения о том, что ураган ослаб до второй категории, скорость ветра снизилась до 177 километров в час.Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, то категория урагана будет повышена до второй, при 180 — до третьей, при 210 — до четвертой. Пятая, самая опасная категория, присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
Рука Москвы))))
40
Хорошая новость!
38
7
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576365058_0:0:668:501_1400x0_80_0_0_b10f0feef1e556c606a730328925099e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, в мире

Ураган "Лаура" обрушился на США

09:28 27.08.2020 (обновлено: 15:45 27.08.2020)
10900
© REUTERS / NOAAВид со спутника на ураган "Лаура", приближающийся к побережью США
Вид со спутника на ураган Лаура, приближающийся к побережью США
© REUTERS / NOAA
Вид со спутника на ураган "Лаура", приближающийся к побережью США
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Ураган "Лаура", усилившийся до предпоследней опасной категории, обрушился на территорию США, сообщил Национальный центр предупреждения об ураганах (NHC).
Ранее "Лаура" получила четвертую категорию по пятибалльной шкале.
По данным центра, в некоторых районах Луизианы наблюдались "катастрофические штормовые волны, ураганный ветер и наводнения", а максимальная скорость ветра достигала 240 километров в час.
Портал Poweroutage.com сообщает, что из-за урагана более 500 тысяч пользователей остаются без света в Техасе и Луизиане.
По данным портала, больше всего отключений приходится на штат Луизиана - более 422 тысяч домов остались без света, электроэнергии также нет у 105 тысяч в Техасе.
Позже появились сообщения о том, что ураган ослаб до второй категории, скорость ветра снизилась до 177 километров в час.
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, то категория урагана будет повышена до второй, при 180 — до третьей, при 210 — до четвертой. Пятая, самая опасная категория, присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
14191915214
Обсудить 7
СШАВ мире
Популярные комментарии
Рука Москвы))))
27 августа, 09:33
Арсений Новиков
10260004
Хорошая новость!
27 августа, 09:32
Егор Панкратов
20500013
Рекомендуем
Девушка в Коломенском парке в Москве
Россиян призвали не ждать осень вовремя
Кадры задержания офицера РВСН, подозреваемого в госизмене. Кадры ФСБ РФ
ФСБ задержала украинского шпиона в РВСН
Президент РФ Владимир Путин и заместитель наследного принца, второй заместитель премьер-министра и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд во время встречи. 30 мая 2017
Принц и президент — почему США не дают покоя отношения Путина и Мухаммеда
Появилось видео инцидента с российскими и американскими военными в Сирии
Появилось видео инцидента с российскими и американскими военными в Сирии
Кевин Майер
Глава TikTok покидает компанию после угроз Трампа о блокировке приложения
Девушка разговаривает по мобильному телефону
Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов
Леонид Федун с супругой Мариной и дочерью Екатериной
Дочь Леонида Федуна вошла в тройку богатейших россиянок
Российский самолет Су-30 на взлетно-посадочной полосе на авиабазе Хмеймим в Сирии
"Мы здесь надолго": во что Россия превратила свою базу в Сирии
Сломанная нога
Без протезов. Ученые поняли, как отрастить ампутированные конечности
Минский храм-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятская церковь). 14 октября 2018
В Белоруссии хотят разыграть "украинскую карту"
Президент США Дональд Трамп выступает на съезде Республиканской партии США
Оставайся, лидер, с нами. Республиканцы нашли надежду на спасение Америки
Девушка со смартфоном
Российская технология позволит заряжать гаджеты от собственного тела
Полиция Израиля
Раскрыты детали изнасилования 16-летней школьницы 30 мужчинами
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Россия ответила на расширение американских санкций
Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Источник объяснил появление российской подлодки у берегов Аляски
03:56Американец объяснил контакты с российской разведкой мессианским видением
03:48В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психику миллионов людей
03:35Малышева показала свою спальню и раскрыла секрет здорового сна
03:25Опрос показал, сколько россияне готовы тратить на сборы первоклассников
03:22Эксперт объяснил, почему смартфон быстро разряжается
03:15Источник: на МКС могут отправить первый полностью российский экипаж
02:55Пентагон: российская подводная лодка всплыла у берегов Аляски
02:19Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей
02:19Байден и Харрис обвинили Трампа в разжигании насилия на протестах
02:19Эксперт рассказал, почему не стоит носить смартфон в чехле
02:07СМИ: главы МИД ЕС разошлись в оценках санкций против Белоруссии и Турции
02:00Стали известны самые токсичные продукты с огорода
01:10Михельсон рассказал о "запасе прочности" антарктической станции "Восток"
01:04СМИ: группа саудовских военных переброшена из Ирака в Сирию на базу США
01:02Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом
00:58Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады
00:54Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии
00:50СМИ: "стрелок" возле Белого дома оказался "вооружен" расческой
00:34Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом
Лента новостейМолния