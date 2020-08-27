https://ria.ru/20200827/uragan-1576365304.html

Ураган "Лаура" обрушился на США

Ураган "Лаура", усилившийся до предпоследней опасной категории, обрушился на территорию США, сообщил Национальный центр предупреждения об ураганах (NHC). РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T09:28

2020-08-27T09:28

2020-08-27T15:45

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Ураган "Лаура", усилившийся до предпоследней опасной категории, обрушился на территорию <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, сообщил Национальный центр предупреждения об ураганах (NHC).Ранее "Лаура" получила четвертую категорию по пятибалльной шкале.По данным центра, в некоторых районах Луизианы наблюдались "катастрофические штормовые волны, ураганный ветер и наводнения", а максимальная скорость ветра достигала 240 километров в час.Портал <a href="https://poweroutage.us/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Poweroutage.com</a> сообщает, что из-за урагана более 500 тысяч пользователей остаются без света в Техасе и Луизиане.По данным портала, больше всего отключений приходится на штат Луизиана - более 422 тысяч домов остались без света, электроэнергии также нет у 105 тысяч в Техасе.Позже появились сообщения о том, что ураган ослаб до второй категории, скорость ветра снизилась до 177 километров в час.Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, то категория урагана будет повышена до второй, при 180 — до третьей, при 210 — до четвертой. Пятая, самая опасная категория, присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.

Арсений Новиков Рука Москвы)))) 40

Егор Панкратов Хорошая новость! 38

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире