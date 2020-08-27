https://ria.ru/20200827/ucheniya-1576403850.html

В Пентагоне прокомментировали запуск Пекином ракет в Южно-Китайском море

Министерство обороны США считает, что военные учения КНР в Южно-Китайском море с проведением ракетных запусков дестабилизируют обстановку в регионе. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T22:10

2020-08-27T22:10

2020-08-27T22:16

южно-китайское море

министерство обороны сша

китай

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155682/66/1556826616_0:155:3001:1843_1400x0_80_0_0_aacaba0cc5dc2f7649b034c81590c585.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Министерство обороны США</a> считает, что военные учения КНР в <a href="http://ria.ru/location_JUzhno-Kitajjskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Южно-Китайском море</a> с проведением ракетных запусков дестабилизируют обстановку в регионе.Ранее газета South China Morning Post сообщила, что <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> запустил две баллистические ракеты в сторону Южно-Китайского моря в среду утром, послав предупреждение <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Одна из ракет, DF-26B ("Дунфэн-26"), была запущена из провинции <a href="http://ria.ru/location_Qinghai/" target="_blank" data-auto="true">Цинхай</a>, другая - DF-21D ("Дунфэн-21") - из восточной провинции <a href="http://ria.ru/location_Zhejiang/" target="_blank" data-auto="true">Чжэцзян</a>. Обе они приземлились в зоне, закрытой в связи с военными учениями.

https://ria.ru/20200826/bayden-1576303109.html

1

южно-китайское море

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южно-китайское море, министерство обороны сша, китай, сша, в мире