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В Пентагоне прокомментировали запуск Пекином ракет в Южно-Китайском море
Министерство обороны США считает, что военные учения КНР в Южно-Китайском море с проведением ракетных запусков дестабилизируют обстановку в регионе. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T22:10
2020-08-27T22:16
южно-китайское море
министерство обороны сша
китай
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Министерство обороны США</a> считает, что военные учения КНР в <a href="http://ria.ru/location_JUzhno-Kitajjskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Южно-Китайском море</a> с проведением ракетных запусков дестабилизируют обстановку в регионе.Ранее газета South China Morning Post сообщила, что <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> запустил две баллистические ракеты в сторону Южно-Китайского моря в среду утром, послав предупреждение <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Одна из ракет, DF-26B ("Дунфэн-26"), была запущена из провинции <a href="http://ria.ru/location_Qinghai/" target="_blank" data-auto="true">Цинхай</a>, другая - DF-21D ("Дунфэн-21") - из восточной провинции <a href="http://ria.ru/location_Zhejiang/" target="_blank" data-auto="true">Чжэцзян</a>. Обе они приземлились в зоне, закрытой в связи с военными учениями.
https://ria.ru/20200826/bayden-1576303109.html
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южно-китайское море
китай
сша
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южно-китайское море, министерство обороны сша, китай, сша, в мире

В Пентагоне прокомментировали запуск Пекином ракет в Южно-Китайском море

22:10 27.08.2020 (обновлено: 22:16 27.08.2020)
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© U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Rebecca Ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая "Си Ань"
Ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая Си Ань
© U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Rebecca
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Министерство обороны США считает, что военные учения КНР в Южно-Китайском море с проведением ракетных запусков дестабилизируют обстановку в регионе.

"Министерство обороны обеспокоено недавним решением Китайской Народной Республики (КНР) провести 23-29 августа военные учения, в том числе запуск баллистических ракет, вокруг Парасельских островов в Южно-Китайском море. Проведение военных учений над спорной территорией в Южно-Китайском море контрпродуктивно для ослабления напряженности и поддержания стабильности. Действия КНР, в том числе ракетные испытания, еще больше дестабилизируют обстановку в Южно-Китайском море", - говорится в заявлении ведомства.

Учения моряков ВМС США
26 августа, 08:00
"Китайский флот будет уничтожен за 72 часа": планы команды Байдена
Ранее газета South China Morning Post сообщила, что Китай запустил две баллистические ракеты в сторону Южно-Китайского моря в среду утром, послав предупреждение США. Одна из ракет, DF-26B ("Дунфэн-26"), была запущена из провинции Цинхай, другая - DF-21D ("Дунфэн-21") - из восточной провинции Чжэцзян. Обе они приземлились в зоне, закрытой в связи с военными учениями.
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Южно-Китайское мореМинистерство обороны СШАКитайСШАВ мире
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