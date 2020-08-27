https://ria.ru/20200827/uaz-1576392099.html
Стало известно, каким будет двигатель для "Русского Прадо"
В базе данных Роспатента появились документы на два новых двигателя Заволжского моторного завода (ЗМЗ), передает "Российская газета". РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T16:52
2020-08-27T16:52
2020-08-28T00:08
ульяновский автомобильный завод (уаз)
заволжский моторный завод
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>В базе данных Роспатента появились документы на два новых двигателя <a href="http://ria.ru/organization_Zavolzhskijj_motornyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">Заволжского моторного завода</a> (ЗМЗ), передает "<a href="https://rg.ru/2020/08/27/rassekrecheny-dvigateli-dlia-russkogo-prado-budet-i-turbo.html" target="_blank">Российская газета</a>".Патенты на изобретения принадлежат Ульяновскому автозаводу, поскольку ЗМЗ недавно стал его филиалом. Двигатели создаются с чугунным блоком цилиндров. Один из моторов — атмосферный — объемом 2,5 литра, второй — с турбонаддувом, но с уменьшенным объемом в 2,3 литра. ЗМЗ проектирует агрегаты совместно с немецкой FEV Motorentechnik, сообщает издание.Планируемая мощность 2,5 литрового двигателя — 145-150 лошадиных сил. Турбированный мотор на 2,3 литра получит варианты со 150 и со 170 силами.Отмечается, что уменьшение рабочего объема дало возможность вписать мотор в нормы "Евро-5" и "Евро-6" и сократить выбросы углекислого газа.Новые двигатели можно будет увидеть на модернизированном УАЗ "Патриот", который прозвали "Русским Прадо". Ориентировочное начало выпуска — через один-два года.
https://ria.ru/20200724/1574876420.html
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновский автомобильный завод (уаз), заволжский моторный завод
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.
В базе данных Роспатента появились документы на два новых двигателя Заволжского моторного завода
(ЗМЗ), передает "Российская газета
".
Патенты на изобретения принадлежат Ульяновскому автозаводу, поскольку ЗМЗ недавно стал его филиалом. Двигатели создаются с чугунным блоком цилиндров. Один из моторов — атмосферный — объемом 2,5 литра, второй — с турбонаддувом, но с уменьшенным объемом в 2,3 литра. ЗМЗ проектирует агрегаты совместно с немецкой FEV Motorentechnik, сообщает издание.
Планируемая мощность 2,5 литрового двигателя — 145-150 лошадиных сил. Турбированный мотор на 2,3 литра получит варианты со 150 и со 170 силами.
Отмечается, что уменьшение рабочего объема дало возможность вписать мотор в нормы "Евро-5" и "Евро-6" и сократить выбросы углекислого газа.
Новые двигатели можно будет увидеть на модернизированном УАЗ "Патриот", который прозвали "Русским Прадо". Ориентировочное начало выпуска — через один-два года.