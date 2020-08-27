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Стало известно, каким будет двигатель для "Русского Прадо"
В базе данных Роспатента появились документы на два новых двигателя Заволжского моторного завода (ЗМЗ), передает "Российская газета". РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T16:52
2020-08-28T00:08
ульяновский автомобильный завод (уаз)
заволжский моторный завод
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>В базе данных Роспатента появились документы на два новых двигателя <a href="http://ria.ru/organization_Zavolzhskijj_motornyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">Заволжского моторного завода</a> (ЗМЗ), передает "<a href="https://rg.ru/2020/08/27/rassekrecheny-dvigateli-dlia-russkogo-prado-budet-i-turbo.html" target="_blank">Российская газета</a>".Патенты на изобретения принадлежат Ульяновскому автозаводу, поскольку ЗМЗ недавно стал его филиалом. Двигатели создаются с чугунным блоком цилиндров. Один из моторов — атмосферный — объемом 2,5 литра, второй — с турбонаддувом, но с уменьшенным объемом в 2,3 литра. ЗМЗ проектирует агрегаты совместно с немецкой FEV Motorentechnik, сообщает издание.Планируемая мощность 2,5 литрового двигателя — 145-150 лошадиных сил. Турбированный мотор на 2,3 литра получит варианты со 150 и со 170 силами.Отмечается, что уменьшение рабочего объема дало возможность вписать мотор в нормы "Евро-5" и "Евро-6" и сократить выбросы углекислого газа.Новые двигатели можно будет увидеть на модернизированном УАЗ "Патриот", который прозвали "Русским Прадо". Ориентировочное начало выпуска — через один-два года.
https://ria.ru/20200724/1574876420.html
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ульяновский автомобильный завод (уаз), заволжский моторный завод

Стало известно, каким будет двигатель для "Русского Прадо"

16:52 27.08.2020 (обновлено: 00:08 28.08.2020)
22048
© Фото : УАЗ | Ульяновский автомобильный заводРуль с эмблемой Ульяновского автозавода
Руль с эмблемой Ульяновского автозавода
© Фото : УАЗ | Ульяновский автомобильный завод
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В базе данных Роспатента появились документы на два новых двигателя Заволжского моторного завода (ЗМЗ), передает "Российская газета".
Патенты на изобретения принадлежат Ульяновскому автозаводу, поскольку ЗМЗ недавно стал его филиалом. Двигатели создаются с чугунным блоком цилиндров. Один из моторов — атмосферный — объемом 2,5 литра, второй — с турбонаддувом, но с уменьшенным объемом в 2,3 литра. ЗМЗ проектирует агрегаты совместно с немецкой FEV Motorentechnik, сообщает издание.
© Фото : РоспатентДвигатель, разработанный Заволжским моторным заводом
Перспективный бензиновый двигатель
© Фото : Роспатент
Двигатель, разработанный Заволжским моторным заводом
Планируемая мощность 2,5 литрового двигателя — 145-150 лошадиных сил. Турбированный мотор на 2,3 литра получит варианты со 150 и со 170 силами.
Отмечается, что уменьшение рабочего объема дало возможность вписать мотор в нормы "Евро-5" и "Евро-6" и сократить выбросы углекислого газа.
Новые двигатели можно будет увидеть на модернизированном УАЗ "Патриот", который прозвали "Русским Прадо". Ориентировочное начало выпуска — через один-два года.
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Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)Заволжский моторный завод
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