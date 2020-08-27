https://ria.ru/20200827/uaz-1576392099.html

Стало известно, каким будет двигатель для "Русского Прадо"

В базе данных Роспатента появились документы на два новых двигателя Заволжского моторного завода (ЗМЗ), передает "Российская газета". РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T16:52

2020-08-27T16:52

2020-08-28T00:08

ульяновский автомобильный завод (уаз)

заволжский моторный завод

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155657/85/1556578530_0:128:1080:736_1400x0_80_0_0_fe9dd6c3d58d208856066f38c1b45a53.jpg

<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>В базе данных Роспатента появились документы на два новых двигателя <a href="http://ria.ru/organization_Zavolzhskijj_motornyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">Заволжского моторного завода</a> (ЗМЗ), передает "<a href="https://rg.ru/2020/08/27/rassekrecheny-dvigateli-dlia-russkogo-prado-budet-i-turbo.html" target="_blank">Российская газета</a>".Патенты на изобретения принадлежат Ульяновскому автозаводу, поскольку ЗМЗ недавно стал его филиалом. Двигатели создаются с чугунным блоком цилиндров. Один из моторов — атмосферный — объемом 2,5 литра, второй — с турбонаддувом, но с уменьшенным объемом в 2,3 литра. ЗМЗ проектирует агрегаты совместно с немецкой FEV Motorentechnik, сообщает издание.Планируемая мощность 2,5 литрового двигателя — 145-150 лошадиных сил. Турбированный мотор на 2,3 литра получит варианты со 150 и со 170 силами.Отмечается, что уменьшение рабочего объема дало возможность вписать мотор в нормы "Евро-5" и "Евро-6" и сократить выбросы углекислого газа.Новые двигатели можно будет увидеть на модернизированном УАЗ "Патриот", который прозвали "Русским Прадо". Ориентировочное начало выпуска — через один-два года.

https://ria.ru/20200724/1574876420.html

6

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновский автомобильный завод (уаз), заволжский моторный завод