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Мурманская область
https://ria.ru/20200827/turizm-1576398624.html
Туроператор TUI Россия поможет развивать туризм в Мурманской области
Правительство Мурманской области заключило соглашение о сотрудничестве с крупнейшим туроператором TUI Россия, который поможет в развитии туристического... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T18:56
2020-08-27T19:18
мурманская область
новости - туризм
андрей чибис
общество
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<strong>МУРМАНСК, 27 авг - РИА Новости.</strong> Правительство <a href="https://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast" target="_blank">Мурманской области</a> заключило соглашение о сотрудничестве с крупнейшим туроператором <a href="https://ria.ru/organization_cff36dbd2f79974704ec39f4c5a8" target="_blank">TUI Россия</a>, который поможет в развитии туристического потенциала региона, сообщила пресс-служба правительства региона.Документ подписали в четверг губернатор Мурманской области <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_CHibis" target="_blank">Андрей Чибис</a> и генеральный директор "ТТ-Трэвел" (торговый знак TUI) Тарас Демура, соглашение позволит активно совершенствовать и продвигать туристические продукты региона.Он отметил, что сотрудничество такого уровня - не замена локальных туристических операторов, а совместная работа с местными туроператорами, местными предпринимателями, "подтягивание" их уровня для формирования того продукта, который можно продавать туристу."Чем интереснее продукт, экономически выгоднее для всех, тем выше возможность на этом продукте легально заработать, заплатив налоги в те населенные пункты, которые принимают большое количество туристов. Главная цель - чтобы турист приносил на нашу территорию не мусор, а деньги. Это важный шаг и мы получаем компетентного и эффективного партнера для реализации этой задачи", – подчеркнул Чибис.Как отметили в правительстве, в настоящее время готовятся к запуску зимние программы TUI Россия 2020-2021 года по Мурманской области, в том числе рассматривается возможность организации чартерных рейсов для туристов и жителей региона. Правительство Мурманской области совместно с "ТТ-Трэвел" дополнительно проработает вопрос о возможности организации чартеров из Москвы в ближайшие новогодние праздники.Кроме того, туроператор готов к участию в совместных мероприятиях в сфере продвижения туристического потенциала региона, организации информационных туров, пресс-туров, разработке новых туристических маршрутов на территории региона, а также обучения региональных специалистов."Наша задача – познакомить россиян с Россией, как ни странно. Нам надо привлечь их сюда, сделать технологично, чтобы люди могли удобно добираться до туристических мест, иметь хорошие места размещения, компетентных гидов, объекты питания, и чтобы все это можно было упаковать в пакетный продукт", - отметил Демура, добавив, что это совместная работа туроператора, локальных властей и инвестора, который вкладывает в местную инфраструктуру. В итоге должен получиться массовый экологичный турпродукт, приносящий деньги в бюджет, а также возможность регулировать антропогенную нагрузку.
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новости - туризм, андрей чибис, общество

Туроператор TUI Россия поможет развивать туризм в Мурманской области

18:56 27.08.2020 (обновлено: 19:18 27.08.2020)
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© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкВид города Мурманска со стороны порта
Вид города Мурманска со стороны порта
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 27 авг - РИА Новости. Правительство Мурманской области заключило соглашение о сотрудничестве с крупнейшим туроператором TUI Россия, который поможет в развитии туристического потенциала региона, сообщила пресс-служба правительства региона.
Документ подписали в четверг губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор "ТТ-Трэвел" (торговый знак TUI) Тарас Демура, соглашение позволит активно совершенствовать и продвигать туристические продукты региона.

"ТТ-Трэвел - один из крупнейших туроператоров страны, с соответствующими компетенциями, и возможностями, в том числе финансовыми. Сегодня мы обсудили, как правильно выстраивать туристическую отрасль, сферу экономики. Для региона это трансформация наших идей и инициатив в практическую плоскость по развитию туриндустрии", - сказал Чибис.

Он отметил, что сотрудничество такого уровня - не замена локальных туристических операторов, а совместная работа с местными туроператорами, местными предпринимателями, "подтягивание" их уровня для формирования того продукта, который можно продавать туристу.
"Чем интереснее продукт, экономически выгоднее для всех, тем выше возможность на этом продукте легально заработать, заплатив налоги в те населенные пункты, которые принимают большое количество туристов. Главная цель - чтобы турист приносил на нашу территорию не мусор, а деньги. Это важный шаг и мы получаем компетентного и эффективного партнера для реализации этой задачи", – подчеркнул Чибис.
Вид на город Мурманск
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Как отметили в правительстве, в настоящее время готовятся к запуску зимние программы TUI Россия 2020-2021 года по Мурманской области, в том числе рассматривается возможность организации чартерных рейсов для туристов и жителей региона. Правительство Мурманской области совместно с "ТТ-Трэвел" дополнительно проработает вопрос о возможности организации чартеров из Москвы в ближайшие новогодние праздники.
Кроме того, туроператор готов к участию в совместных мероприятиях в сфере продвижения туристического потенциала региона, организации информационных туров, пресс-туров, разработке новых туристических маршрутов на территории региона, а также обучения региональных специалистов.
"Наша задача – познакомить россиян с Россией, как ни странно. Нам надо привлечь их сюда, сделать технологично, чтобы люди могли удобно добираться до туристических мест, иметь хорошие места размещения, компетентных гидов, объекты питания, и чтобы все это можно было упаковать в пакетный продукт", - отметил Демура, добавив, что это совместная работа туроператора, локальных властей и инвестора, который вкладывает в местную инфраструктуру. В итоге должен получиться массовый экологичный турпродукт, приносящий деньги в бюджет, а также возможность регулировать антропогенную нагрузку.
Туристы на обзорной площадке на вершине Роза Пик на высоте 2320 метров.
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