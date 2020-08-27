https://ria.ru/20200827/tretyakovka-1576360490.html

Из-за протечки в Третьяковке 27 августа не откроются несколько выставок

Две выставки, одну из которых бесплатно, покажут посетителям Новой Третьяковки на Крымском Валу, где в среду протекла крыша, еще три экспозиции останутся... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T01:19

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новая третьяковская галерея

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<strong>МОСКВА, 27 авг – РИА Новости.</strong> Две выставки, одну из которых бесплатно, покажут посетителям <a href="https://ria.ru/organization_Novaja_Tretjakovskaja_galereja" target="_blank">Новой Третьяковки</a> на Крымском Валу, где в среду протекла крыша, еще три экспозиции останутся закрытыми, сообщила пресс-служба галереи.В среду в Третьяковской галерее на Крымском Валу из-за сильнейшего ливня протекла крыша. Все посетители были выведены из залов, экспозиции закрыты для посещения.Выставка "Шедевры из <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a>. К 100-летию. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан" и постоянная экспозиция Новой Третьяковки будут временно закрыты для ремонта зала, сообщила пресс-служба галереи.Так же в сообщении пресс-службы говорится, что залы выставки "Ненавсегда. 1968-1985" откроются для посетителей 28 августа, потому что после протечки нужно просушить полы.

https://ria.ru/20200826/potop-1576353657.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости культуры, новая третьяковская галерея, москва