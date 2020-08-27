Из-за протечки в Третьяковке 27 августа не откроются несколько выставок
© РИА Новости / Владимир ВяткинПосетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском валу
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Две выставки, одну из которых бесплатно, покажут посетителям Новой Третьяковки на Крымском Валу, где в среду протекла крыша, еще три экспозиции останутся закрытыми, сообщила пресс-служба галереи.
В среду в Третьяковской галерее на Крымском Валу из-за сильнейшего ливня протекла крыша. Все посетители были выведены из залов, экспозиции закрыты для посещения.
"Двадцать седьмого августа будет открыта выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор". Выставка "Поколение XXI. Дар Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина" 27 августа будет открыта для бесплатного посещения", - сообщила пресс-служба.
Выставка "Шедевры из Казани. К 100-летию. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан" и постоянная экспозиция Новой Третьяковки будут временно закрыты для ремонта зала, сообщила пресс-служба галереи.
Так же в сообщении пресс-службы говорится, что залы выставки "Ненавсегда. 1968-1985" откроются для посетителей 28 августа, потому что после протечки нужно просушить полы.
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