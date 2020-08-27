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https://ria.ru/20200827/trafik-1576401832.html
Крымский оператор объяснил ограничение мобильного трафика на полуострове
Ограничения на потребление мобильного трафика на территории Крымского полуострова необходимы, они позволяют местным операторам сохранять достойное качество... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T20:27
2020-08-27T20:27
к-телеком
республика крым
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Ограничения на потребление мобильного трафика на территории Крымского полуострова необходимы, они позволяют местным операторам сохранять достойное качество связи для абонентов, рассказал РИА Новости источник и подтвердили в пресс-службе одного из крупнейших крымских операторов связи.Ранее в <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-каналах появились сообщения пользователей, использующих номера телефонов, приобретённые "на материке", что крупные российские операторы ограничивают доступ к мобильному интернету в <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыму</a>.Эти операторы ограничивают потребление абонентами мобильного трафика на полуострове, поскольку об этом их просят местные операторы, чьи сети могут не выдержать резкого роста нагрузок, рассказал агентству источник на рынке связи.Необходимость сохранения качества связи подтвердил и крымский оператор "<a href="http://ria.ru/organization_K-Telekom/" target="_blank" data-auto="true">К-Телеком</a>". "В текущих условиях оптимизация потребления трафика роуминговыми партнерами позволит нам сохранить достойное качество связи для абонентов, находящихся на полуострове", - прокомментировали в его пресс-службе.Собеседник агентства пояснил, что в туристический сезон на полуостров приезжают абоненты всех российских операторов, которые регистрируются в сети крымских операторов связи и пользуются услугами связи в роуминге. "Мы продолжаем нашу работу с партнёрами, чтобы обеспечить наилучшее качество связи, при этом рассчитываем на то, что абоненты будут рационально пользоваться передачей данных и не создавать зоны критической нагрузки", - пояснили в пресс-службе крымского оператора.В частности, абоненты <a href="http://ria.ru/organization_MTS/" target="_blank" data-auto="true">МТС</a> могут пользоваться интернетом на базовых условиях национального роуминга или подключать опции ДП/ДП+, которые позволяют пользоваться услугами связи на домашних условиях. При этом 500 мегабайт интернета в сутки — то есть 15 гигабайт в месяц — будет доступно на максимальной скорости, а далее безлимитно на скорости до 128 Кбит/сек, абонентская плата не меняется и основной пакет трафика расходоваться не будет. "У МТС нет собственной сети в Крыму, мы работаем на сетях роуминговых партнёров", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20200827/bezlimit-1576364501.html
https://ria.ru/20200414/1570006894.html
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республика крым
РИА Новости
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60
к-телеком, республика крым, общество

Крымский оператор объяснил ограничение мобильного трафика на полуострове

20:27 27.08.2020
1708
© Depositphotos / Im_YanisСмартфон
Смартфон
© Depositphotos / Im_Yanis
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Ограничения на потребление мобильного трафика на территории Крымского полуострова необходимы, они позволяют местным операторам сохранять достойное качество связи для абонентов, рассказал РИА Новости источник и подтвердили в пресс-службе одного из крупнейших крымских операторов связи.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения пользователей, использующих номера телефонов, приобретённые "на материке", что крупные российские операторы ограничивают доступ к мобильному интернету в Крыму.
Девушка разговаривает по мобильному телефону
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Эти операторы ограничивают потребление абонентами мобильного трафика на полуострове, поскольку об этом их просят местные операторы, чьи сети могут не выдержать резкого роста нагрузок, рассказал агентству источник на рынке связи.
Необходимость сохранения качества связи подтвердил и крымский оператор "К-Телеком". "В текущих условиях оптимизация потребления трафика роуминговыми партнерами позволит нам сохранить достойное качество связи для абонентов, находящихся на полуострове", - прокомментировали в его пресс-службе.
Собеседник агентства пояснил, что в туристический сезон на полуостров приезжают абоненты всех российских операторов, которые регистрируются в сети крымских операторов связи и пользуются услугами связи в роуминге. "Мы продолжаем нашу работу с партнёрами, чтобы обеспечить наилучшее качество связи, при этом рассчитываем на то, что абоненты будут рационально пользоваться передачей данных и не создавать зоны критической нагрузки", - пояснили в пресс-службе крымского оператора.
В частности, абоненты МТС могут пользоваться интернетом на базовых условиях национального роуминга или подключать опции ДП/ДП+, которые позволяют пользоваться услугами связи на домашних условиях. При этом 500 мегабайт интернета в сутки — то есть 15 гигабайт в месяц — будет доступно на максимальной скорости, а далее безлимитно на скорости до 128 Кбит/сек, абонентская плата не меняется и основной пакет трафика расходоваться не будет. "У МТС нет собственной сети в Крыму, мы работаем на сетях роуминговых партнёров", - отметили в пресс-службе.
Девушка разговаривает по мобильному телефону
14 апреля, 10:02
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10445638
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К-ТелекомРеспублика КрымОбщество
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