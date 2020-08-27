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https://ria.ru/20200827/tiktok-1576364721.html
Глава TikTok покидает компанию после угроз Трампа о блокировке приложения
Исполнительный директор популярного видеосервиса TikTok Кевин Майер уходит со своего поста, на котором работает с мая этого года, после угрозы Дональда Трампа... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T09:16
2020-08-27T10:44
tiktok
дональд трамп
microsoft corporation
канада
китай
сша
twitter
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<strong>МОСКВА, 27 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Исполнительный директор популярного видеосервиса <a href="https://ria.ru/organization_tiktok/" target="_blank">TikTok</a> Кевин Майер уходит со своего поста, на котором работает с мая этого года, после угрозы <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> заблокировать приложение в США, сообщила газета <a href="https://www.ft.com/content/c35fc9fb-6466-43f0-8ad6-ddf6c1cc7d79" target="_blank">Financial Times</a> со ссылкой на внутренний документ.Временным исполняющим обязанности главы TikTok станет нынешний генеральный менеджер Ванесса Паппас.Отмечается, что Майер решил уйти после того, как Трамп распорядился запретить TikTok в США, если владелец приложения, компания ByteDance, до 15 сентября не продаст его какой-либо американской компании. Администрация США обвиняет TikTok в том, что оно может передавать данные американцев властям КНР. Владельцы приложения это отрицают.Ранее в августе <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> объявила о продолжении переговоров о покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, планируя завершить их до 15 сентября. Позднее СМИ сообщили, что <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> провел предварительные переговоры с китайским сервисом TikTok о возможном объединении с американским отделением приложения.TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
https://radiosputnik.ria.ru/20200825/tiktok-1576298563.html
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tiktok, дональд трамп, microsoft corporation, канада, китай, сша, twitter, в мире

Глава TikTok покидает компанию после угроз Трампа о блокировке приложения

09:16 27.08.2020 (обновлено: 10:44 27.08.2020)
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© AP Photo / Damian DovarganesКевин Майер
Кевин Майер
© AP Photo / Damian Dovarganes
Кевин Майер
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Исполнительный директор популярного видеосервиса TikTok Кевин Майер уходит со своего поста, на котором работает с мая этого года, после угрозы Дональда Трампа заблокировать приложение в США, сообщила газета Financial Times со ссылкой на внутренний документ.

"Кевин Майер покидает TikTok всего через несколько месяцев после того, как стал исполнительным директором", — цитирует издание письмо сотрудникам.

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Временным исполняющим обязанности главы TikTok станет нынешний генеральный менеджер Ванесса Паппас.
Отмечается, что Майер решил уйти после того, как Трамп распорядился запретить TikTok в США, если владелец приложения, компания ByteDance, до 15 сентября не продаст его какой-либо американской компании. Администрация США обвиняет TikTok в том, что оно может передавать данные американцев властям КНР. Владельцы приложения это отрицают.
Ранее в августе Microsoft объявила о продолжении переговоров о покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, планируя завершить их до 15 сентября. Позднее СМИ сообщили, что Twitter провел предварительные переговоры с китайским сервисом TikTok о возможном объединении с американским отделением приложения.
TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
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TikTokДональд ТрампMicrosoft CorporationКанадаКитайСШАTwitterВ мире
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