Глава TikTok покидает компанию после угроз Трампа о блокировке приложения
09:16 27.08.2020 (обновлено: 10:44 27.08.2020)
2083
© AP Photo / Damian DovarganesКевин Майер
© AP Photo / Damian Dovarganes
Кевин Майер
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Исполнительный директор популярного видеосервиса TikTok Кевин Майер уходит со своего поста, на котором работает с мая этого года, после угрозы Дональда Трампа заблокировать приложение в США, сообщила газета Financial Times со ссылкой на внутренний документ.
"Кевин Майер покидает TikTok всего через несколько месяцев после того, как стал исполнительным директором", — цитирует издание письмо сотрудникам.
25 августа, 17:16Приложение TikTok впервые огласило число своих пользователей в мире
Временным исполняющим обязанности главы TikTok станет нынешний генеральный менеджер Ванесса Паппас.
Отмечается, что Майер решил уйти после того, как Трамп распорядился запретить TikTok в США, если владелец приложения, компания ByteDance, до 15 сентября не продаст его какой-либо американской компании. Администрация США обвиняет TikTok в том, что оно может передавать данные американцев властям КНР. Владельцы приложения это отрицают.
Ранее в августе Microsoft объявила о продолжении переговоров о покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, планируя завершить их до 15 сентября. Позднее СМИ сообщили, что Twitter провел предварительные переговоры с китайским сервисом TikTok о возможном объединении с американским отделением приложения.
TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
20 августа, 20:29TikTok удалил более 380 тысяч видео в США за "разжигание ненависти"