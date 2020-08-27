https://ria.ru/20200827/tiktok-1576364721.html

Глава TikTok покидает компанию после угроз Трампа о блокировке приложения

Исполнительный директор популярного видеосервиса TikTok Кевин Майер уходит со своего поста, на котором работает с мая этого года, после угрозы Дональда Трампа... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T09:16

2020-08-27T09:16

2020-08-27T10:44

tiktok

дональд трамп

microsoft corporation

канада

китай

сша

twitter

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576364718_0:0:2890:1627_1400x0_80_0_0_31b80fdb8129618ea29f5caceb5c37df.jpg

<strong>МОСКВА, 27 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Исполнительный директор популярного видеосервиса <a href="https://ria.ru/organization_tiktok/" target="_blank">TikTok</a> Кевин Майер уходит со своего поста, на котором работает с мая этого года, после угрозы <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> заблокировать приложение в США, сообщила газета <a href="https://www.ft.com/content/c35fc9fb-6466-43f0-8ad6-ddf6c1cc7d79" target="_blank">Financial Times</a> со ссылкой на внутренний документ.Временным исполняющим обязанности главы TikTok станет нынешний генеральный менеджер Ванесса Паппас.Отмечается, что Майер решил уйти после того, как Трамп распорядился запретить TikTok в США, если владелец приложения, компания ByteDance, до 15 сентября не продаст его какой-либо американской компании. Администрация США обвиняет TikTok в том, что оно может передавать данные американцев властям КНР. Владельцы приложения это отрицают.Ранее в августе <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> объявила о продолжении переговоров о покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, планируя завершить их до 15 сентября. Позднее СМИ сообщили, что <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> провел предварительные переговоры с китайским сервисом TikTok о возможном объединении с американским отделением приложения.TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

https://radiosputnik.ria.ru/20200825/tiktok-1576298563.html

https://ria.ru/20200820/tiktok-1576066398.html

7

канада

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, дональд трамп, microsoft corporation, канада, китай, сша, twitter, в мире