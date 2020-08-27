https://ria.ru/20200827/tavrida-1576393243.html

Путину на открытии "Тавриды" подарили килограмм покрытия трассы

Президенту РФ Владимиру Путину презентовали килограмм асфальтобетонного покрытия трассы "Таврида". РИА Новости, 27.08.2020

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инфраструктура

таврида (трасса)

владимир путин

республика крым

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости.</strong> Президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> презентовали килограмм асфальтобетонного покрытия <a href="https://ria.ru/product_Tavrida_trassa" target="_blank">трассы "Таврида"</a>.Путин в четверг посетил <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крым</a> и открыл автомобильное движение по четырем полосам трассы "Таврида", проехав по ней на автомобиле Aurus.Президенту рассказали, что на трассе использован асфальт абсолютно нового качества, технология разработана для того, чтобы избежать колейности.Путин также оставил памятную запись в книге.

https://ria.ru/20200827/tavrida-1576392250.html

республика крым

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путину подарили килограмм асфальтобетонного покрытия с трассы "Таврида" Путину в Крыму подарили сувенир - килограмм асфальтобетонного покрытия с трассы "Таврида" 2020-08-27T17:11 true PT0M32S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфраструктура, таврида (трасса), владимир путин, республика крым, общество