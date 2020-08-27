https://ria.ru/20200827/tavrida-1576393243.html
Путину на открытии "Тавриды" подарили килограмм покрытия трассы
Президенту РФ Владимиру Путину презентовали килограмм асфальтобетонного покрытия трассы "Таврида". РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T17:11
2020-08-27T17:11
2020-08-27T17:39
инфраструктура
таврида (трасса)
владимир путин
республика крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576394757_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_5100d8e5b4f317e6d3f06ccfd8ea2449.jpg
<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости.</strong> Президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> презентовали килограмм асфальтобетонного покрытия <a href="https://ria.ru/product_Tavrida_trassa" target="_blank">трассы "Таврида"</a>.Путин в четверг посетил <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крым</a> и открыл автомобильное движение по четырем полосам трассы "Таврида", проехав по ней на автомобиле Aurus.Президенту рассказали, что на трассе использован асфальт абсолютно нового качества, технология разработана для того, чтобы избежать колейности.Путин также оставил памятную запись в книге.
https://ria.ru/20200827/tavrida-1576392250.html
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576394757_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_72d1be5a8cc643262c551c81e04a9043.jpg
Путину подарили килограмм асфальтобетонного покрытия с трассы "Таврида"
Путину в Крыму подарили сувенир - килограмм асфальтобетонного покрытия с трассы "Таврида"
2020-08-27T17:11
true
PT0M32S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфраструктура, таврида (трасса), владимир путин, республика крым, общество