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https://ria.ru/20200827/tavrida-1576393243.html
Путину на открытии "Тавриды" подарили килограмм покрытия трассы
Президенту РФ Владимиру Путину презентовали килограмм асфальтобетонного покрытия трассы "Таврида". РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T17:11
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инфраструктура
таврида (трасса)
владимир путин
республика крым
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости.</strong> Президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> презентовали килограмм асфальтобетонного покрытия <a href="https://ria.ru/product_Tavrida_trassa" target="_blank">трассы "Таврида"</a>.Путин в четверг посетил <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крым</a> и открыл автомобильное движение по четырем полосам трассы "Таврида", проехав по ней на автомобиле Aurus.Президенту рассказали, что на трассе использован асфальт абсолютно нового качества, технология разработана для того, чтобы избежать колейности.Путин также оставил памятную запись в книге.
https://ria.ru/20200827/tavrida-1576392250.html
республика крым
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Новости
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Путину подарили килограмм асфальтобетонного покрытия с трассы "Таврида"
Путину в Крыму подарили сувенир - килограмм асфальтобетонного покрытия с трассы "Таврида"
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инфраструктура, таврида (трасса), владимир путин, республика крым, общество

Путину на открытии "Тавриды" подарили килограмм покрытия трассы

17:11 27.08.2020 (обновлено: 17:39 27.08.2020)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину презентовали килограмм асфальтобетонного покрытия трассы "Таврида".
Путин в четверг посетил Крым и открыл автомобильное движение по четырем полосам трассы "Таврида", проехав по ней на автомобиле Aurus.
"Владимир Владимирович, мы бы хотели Вам презентовать вот такой вот сувенир. Это килограмм асфальтобетонного покрытия на трассе "Таврида", - сказал главный технолог АО "ВАД" Андрей Волков.
Президенту рассказали, что на трассе использован асфальт абсолютно нового качества, технология разработана для того, чтобы избежать колейности.
Путин также оставил памятную запись в книге.
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ИнфраструктураТаврида (трасса)Владимир ПутинРеспублика КрымОбщество
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