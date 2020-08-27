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https://ria.ru/20200827/tavrida-1576392728.html
Путин принял участие в открытии крымской трассы "Таврида"
Владимир Путин за рулем автомобиля Aurus открыл движение по автотрассе "Таврида" в Крыму и пообщался с рабочими, которые ее строили. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T17:04
2020-08-28T01:16
таврида (трасса)
евгений дитрих
керчь
владимир путин
республика крым
севастополь
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> за рулем автомобиля Aurus открыл движение по автотрассе "Таврида" в Крыму и пообщался с рабочими, которые ее строили.Президент высоко оценил дорогу, назвав ее по-настоящему современной и удобной.Кроме того, Путин предложил сделать съезды от трассы к берегу.Главный технолог строящего дорогу АО "ВАД" Андрей Волков, который сопровождал президента, доложил, что съезды будут проложены.Главе государства также рассказали, что работа шла три с половиной года, ее завершили с опережением графика.Говоря о значении трассы, Путин отметил, что она даст хороший толчок развитию региона."Мы сейчас немножко разогнались. Машина идет, ну она правда тяжелая, но идет не шелохнуться. Это приятно. Думаю, что люди будут вам благодарны многие, многие, многие годы вперед", — отметил глава государства."Твердая пятерка"Министр транспорта России <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Ditrikh/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Дитрих</a>, говоря о качестве трассы, отметил, что если поставить стакан воды на приборной панели, то не пролилась бы ни одна капля."Сейчас подводишь итоги больших строек, причем качественно выполненных, всегда вспоминается, как это было, как это начиналось. И могу сказать, что в Крыму дорожники потрудились очень плотно, очень мощно, очень результативно", — сказал он.По словам Дитриха, раньше качество дорожного покрытия проверяли с помощью стакана воды. "В старые времена, помните, как говорили, ставят либо на капот, либо на приборную панель стакан с водой ну или с чем-нибудь еще традиционным, и важно, чтобы этот стакан не расплескался. Уверяю вас, сегодня в процессе проезда ни одна капля не пролилась бы мимо краев", — сказал он.Дитрих выразил уверенность, что таких объектов в ближайшие годы "будет еще немало".В свою очередь, министр транспорта Крыма Сергей Карпов заявил РИА Новости, что открытие движения по четырем полосам от <a href="http://ria.ru/location_Kerch/" target="_blank" data-auto="true">Керчи</a> до <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> значительно изменит транспортную ситуацию в республике."Произойдет изменение транспортных потоков, возник объезд <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополя</a>, потоки будут перенаправляться с оси трассы равномерно на региональные дороги. Произойдут изменения в региональной автобусной сети, автобусы поедут со значительным сокращением времени", — сказал он, добавив, что облегчение испытают все автомобилисты.Трасса "Таврида""Таврида" располагается на территории двух субъектов — <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">республики Крым</a> и Севастополя. Она состоит из четырех полос движения с разделением потоков встречного направления. Расчетная скорость на трассе — 120 километров в час. Общая протяженность дороги 258 километров. Она соединит Керчь, откуда построен мост на материковую Россию, с Симферополем и Севастополем.В рамках проекта будут возведены 95 искусственных сооружений (мостов и путепроводов),18 транспортных развязок и 30 надземных пешеходных переходов с лифтами для маломобильных людей.Завершение строительства восьмого этапа дороги запланировали на конец 2023 года.
https://ria.ru/20200827/tavrida-1576390876.html
https://ria.ru/20200827/tavrida-1576392250.html
https://realty.ria.ru/20200609/1572680017.html
А Путин тестирует только новые трассы?
55
Отлично, мы рады. В остальной России дороги появятся? А то хочется еще куда-нибудь, кроме Крыма, попасть. На работу, например.
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8
керчь
республика крым
севастополь
РИА Новости
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Путин за рулем Aurus проехал по новой трассе "Таврида"
Путин за рулем Aurus проехался по новой трассе "Таврида"
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таврида (трасса), евгений дитрих, керчь, владимир путин, республика крым, севастополь, общество

Путин принял участие в открытии крымской трассы "Таврида"

17:04 27.08.2020 (обновлено: 01:16 28.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин за рулем автомобиля Aurus перед началом церемонии запуска движения по трассе "Таврида" в Крыму
 Президент РФ Владимир Путин за рулем автомобиля Aurus перед началом церемонии запуска движения по трассе Таврида в Крыму
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Владимир Путин за рулем автомобиля Aurus открыл движение по автотрассе "Таврида" в Крыму и пообщался с рабочими, которые ее строили.
Президент высоко оценил дорогу, назвав ее по-настоящему современной и удобной.
"Другой уровень, другой мир. Я сейчас на вертолете летел, специально прилетел, чтоб посмотреть, практически над всей трассой пролетели. Конечно, впечатляет. Красиво", — сказал глава государства.
Кроме того, Путин предложил сделать съезды от трассы к берегу.
"Особенно когда туристический поток идет, люди ведь едут не в Симферополь, они едут <...> на море", — сказал он во время поездки.
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Главный технолог строящего дорогу АО "ВАД" Андрей Волков, который сопровождал президента, доложил, что съезды будут проложены.
Главе государства также рассказали, что работа шла три с половиной года, ее завершили с опережением графика.
Говоря о значении трассы, Путин отметил, что она даст хороший толчок развитию региона.
"Кроме того что туристы будут ездить, вспоминать, кто как это сделал здорово. А еще и даст, конечно, такой хороший толчок в развитии", — сказал президент.
"Мы сейчас немножко разогнались. Машина идет, ну она правда тяжелая, но идет не шелохнуться. Это приятно. Думаю, что люди будут вам благодарны многие, многие, многие годы вперед", — отметил глава государства.
"Это безусловно даст хороший такой толчок в развитии. Это так же важно, как энергетика, как вода, кстати. И нам еще нужно дорешать этот вопрос. И мы это сделаем, конечно. Ну а это даст возможность развиваться Крыму очень приличными нужными для этой территории темпами", — добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин за рулем автомобиля Aurus перед началом церемонии запуска движения по трассе Таврида в Крыму
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"Твердая пятерка"

Министр транспорта России Евгений Дитрих, говоря о качестве трассы, отметил, что если поставить стакан воды на приборной панели, то не пролилась бы ни одна капля.
"Твердая пятерка", — сказал Дитрих, отвечая на вопрос журналистов, как он оценивает проделанную работу.
"Сейчас подводишь итоги больших строек, причем качественно выполненных, всегда вспоминается, как это было, как это начиналось. И могу сказать, что в Крыму дорожники потрудились очень плотно, очень мощно, очень результативно", — сказал он.
По словам Дитриха, раньше качество дорожного покрытия проверяли с помощью стакана воды. "В старые времена, помните, как говорили, ставят либо на капот, либо на приборную панель стакан с водой ну или с чем-нибудь еще традиционным, и важно, чтобы этот стакан не расплескался. Уверяю вас, сегодня в процессе проезда ни одна капля не пролилась бы мимо краев", — сказал он.
Дитрих выразил уверенность, что таких объектов в ближайшие годы "будет еще немало".
В свою очередь, министр транспорта Крыма Сергей Карпов заявил РИА Новости, что открытие движения по четырем полосам от Керчи до Севастополя значительно изменит транспортную ситуацию в республике.
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"Произойдет изменение транспортных потоков, возник объезд Симферополя, потоки будут перенаправляться с оси трассы равномерно на региональные дороги. Произойдут изменения в региональной автобусной сети, автобусы поедут со значительным сокращением времени", — сказал он, добавив, что облегчение испытают все автомобилисты.
"Мы как минимум избегаем заторов на въезде в Симферополе. Движение в Бахчисарай от Симферополя ожидаем за 15 минут, по сути Бахчисарай становится пригородом Симферополя. Поменяется — сократится распределение потоков и время нахождения транспорта в дороге", — сказал министр.

Трасса "Таврида"

"Таврида" располагается на территории двух субъектов — республики Крым и Севастополя. Она состоит из четырех полос движения с разделением потоков встречного направления. Расчетная скорость на трассе — 120 километров в час. Общая протяженность дороги 258 километров. Она соединит Керчь, откуда построен мост на материковую Россию, с Симферополем и Севастополем.
В рамках проекта будут возведены 95 искусственных сооружений (мостов и путепроводов),18 транспортных развязок и 30 надземных пешеходных переходов с лифтами для маломобильных людей.
Завершение строительства восьмого этапа дороги запланировали на конец 2023 года.
65621212
Обсудить 8
Таврида (трасса)Евгений ДитрихКерчьВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольОбщество
Популярные комментарии
А Путин тестирует только новые трассы?
27 августа, 20:03
Бывший Спецназовец
29602018
Отлично, мы рады. В остальной России дороги появятся? А то хочется еще куда-нибудь, кроме Крыма, попасть. На работу, например.
27 августа, 20:13
Алексей Карасёв
14200012
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