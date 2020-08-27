https://ria.ru/20200827/tavrida-1576392728.html

Путин принял участие в открытии крымской трассы "Таврида"

Владимир Путин за рулем автомобиля Aurus открыл движение по автотрассе "Таврида" в Крыму и пообщался с рабочими, которые ее строили. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T17:04

2020-08-27T17:04

2020-08-28T01:16

таврида (трасса)

евгений дитрих

керчь

владимир путин

республика крым

севастополь

общество

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> за рулем автомобиля Aurus открыл движение по автотрассе "Таврида" в Крыму и пообщался с рабочими, которые ее строили.Президент высоко оценил дорогу, назвав ее по-настоящему современной и удобной.Кроме того, Путин предложил сделать съезды от трассы к берегу.Главный технолог строящего дорогу АО "ВАД" Андрей Волков, который сопровождал президента, доложил, что съезды будут проложены.Главе государства также рассказали, что работа шла три с половиной года, ее завершили с опережением графика.Говоря о значении трассы, Путин отметил, что она даст хороший толчок развитию региона."Мы сейчас немножко разогнались. Машина идет, ну она правда тяжелая, но идет не шелохнуться. Это приятно. Думаю, что люди будут вам благодарны многие, многие, многие годы вперед", — отметил глава государства."Твердая пятерка"Министр транспорта России <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Ditrikh/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Дитрих</a>, говоря о качестве трассы, отметил, что если поставить стакан воды на приборной панели, то не пролилась бы ни одна капля."Сейчас подводишь итоги больших строек, причем качественно выполненных, всегда вспоминается, как это было, как это начиналось. И могу сказать, что в Крыму дорожники потрудились очень плотно, очень мощно, очень результативно", — сказал он.По словам Дитриха, раньше качество дорожного покрытия проверяли с помощью стакана воды. "В старые времена, помните, как говорили, ставят либо на капот, либо на приборную панель стакан с водой ну или с чем-нибудь еще традиционным, и важно, чтобы этот стакан не расплескался. Уверяю вас, сегодня в процессе проезда ни одна капля не пролилась бы мимо краев", — сказал он.Дитрих выразил уверенность, что таких объектов в ближайшие годы "будет еще немало".В свою очередь, министр транспорта Крыма Сергей Карпов заявил РИА Новости, что открытие движения по четырем полосам от <a href="http://ria.ru/location_Kerch/" target="_blank" data-auto="true">Керчи</a> до <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> значительно изменит транспортную ситуацию в республике."Произойдет изменение транспортных потоков, возник объезд <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополя</a>, потоки будут перенаправляться с оси трассы равномерно на региональные дороги. Произойдут изменения в региональной автобусной сети, автобусы поедут со значительным сокращением времени", — сказал он, добавив, что облегчение испытают все автомобилисты.Трасса "Таврида""Таврида" располагается на территории двух субъектов — <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">республики Крым</a> и Севастополя. Она состоит из четырех полос движения с разделением потоков встречного направления. Расчетная скорость на трассе — 120 километров в час. Общая протяженность дороги 258 километров. Она соединит Керчь, откуда построен мост на материковую Россию, с Симферополем и Севастополем.В рамках проекта будут возведены 95 искусственных сооружений (мостов и путепроводов),18 транспортных развязок и 30 надземных пешеходных переходов с лифтами для маломобильных людей.Завершение строительства восьмого этапа дороги запланировали на конец 2023 года.

https://ria.ru/20200827/tavrida-1576390876.html

https://ria.ru/20200827/tavrida-1576392250.html

https://realty.ria.ru/20200609/1572680017.html

Бывший Спецназовец А Путин тестирует только новые трассы? 55

Алексей Карасёв Отлично, мы рады. В остальной России дороги появятся? А то хочется еще куда-нибудь, кроме Крыма, попасть. На работу, например. 28

8

керчь

республика крым

севастополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин за рулем Aurus проехал по новой трассе "Таврида" Путин за рулем Aurus проехался по новой трассе "Таврида" 2020-08-27T17:04 true PT2M36S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таврида (трасса), евгений дитрих, керчь, владимир путин, республика крым, севастополь, общество