https://ria.ru/20200827/tavrida-1576392250.html

"Люди будут вам благодарны". Путин рассказал о поездке по "Тавриде"

Трасса "Таврида" в Крыму даст хороший толчок развитию региона, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T16:56

2020-08-27T16:56

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таврида (трасса)

владимир путин

республика крым

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/product_Tavrida_trassa" target="_blank">Трасса "Таврида"</a> в Крыму даст хороший толчок развитию региона, считает президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Путин в четверг посетил Крым и открыл автомобильное движение по четырем полосам трассы "Таврида", проехав по ней на автомобиле Aurus."Кроме того что туристы будут ездить, вспоминать, кто как это сделал здорово. А еще и даст, конечно, такой хороший толчок в развитии", - сказал Путин.Он поздравил рабочих с окончанием этапа строительства и поделился своими впечатлениями от трассы."Это безусловно даст хороший такой толчок в развитии. Это так же важно, как энергетика, как вода кстати. И нам еще нужно дорешать этот вопрос. И мы это сделаем, конечно. Ну а это даст возможность развиваться Крыму очень приличными нужными для этой территории темпами", - добавил Путин.Президенту доложили, что рабочим остаётся пройти "от Севастополя до Инкермана и дальше на юг Севастополя" еще порядка 7-8 километров.Помимо этого, глава государства сообщил, что обсудил с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом вопрос строительства ответвлений от трассы, необходимых для крымчан, севастопольцев и туристов, к южному берегу полуострова.Трасса "Таврида" располагается в границах двух субъектов: <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">республики Крым</a> и города федерального значения <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a>. Она будет иметь четыре полосы движения с разделением потоков встречного направления и отсутствием одноуровневых пересечений с другими дорогами. Расчетная скорость движения по "Тавриде" - 120 километров в час.

https://ria.ru/20200827/tavrida-1576389933.html

https://ria.ru/20200827/tavrida-1576393243.html

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республика крым

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин за рулем Aurus проехал по новой трассе "Таврида" Путин за рулем Aurus проехался по новой трассе "Таврида" 2020-08-27T16:56 true PT2M36S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таврида (трасса), владимир путин, республика крым, общество