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https://ria.ru/20200827/tavrida-1576392250.html
"Люди будут вам благодарны". Путин рассказал о поездке по "Тавриде"
Трасса "Таврида" в Крыму даст хороший толчок развитию региона, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T16:56
2020-08-27T17:18
таврида (трасса)
владимир путин
республика крым
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/product_Tavrida_trassa" target="_blank">Трасса "Таврида"</a> в Крыму даст хороший толчок развитию региона, считает президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Путин в четверг посетил Крым и открыл автомобильное движение по четырем полосам трассы "Таврида", проехав по ней на автомобиле Aurus."Кроме того что туристы будут ездить, вспоминать, кто как это сделал здорово. А еще и даст, конечно, такой хороший толчок в развитии", - сказал Путин.Он поздравил рабочих с окончанием этапа строительства и поделился своими впечатлениями от трассы."Это безусловно даст хороший такой толчок в развитии. Это так же важно, как энергетика, как вода кстати. И нам еще нужно дорешать этот вопрос. И мы это сделаем, конечно. Ну а это даст возможность развиваться Крыму очень приличными нужными для этой территории темпами", - добавил Путин.Президенту доложили, что рабочим остаётся пройти "от Севастополя до Инкермана и дальше на юг Севастополя" еще порядка 7-8 километров.Помимо этого, глава государства сообщил, что обсудил с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом вопрос строительства ответвлений от трассы, необходимых для крымчан, севастопольцев и туристов, к южному берегу полуострова.Трасса "Таврида" располагается в границах двух субъектов: <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">республики Крым</a> и города федерального значения <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a>. Она будет иметь четыре полосы движения с разделением потоков встречного направления и отсутствием одноуровневых пересечений с другими дорогами. Расчетная скорость движения по "Тавриде" - 120 километров в час.
https://ria.ru/20200827/tavrida-1576389933.html
https://ria.ru/20200827/tavrida-1576393243.html
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республика крым
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Путин за рулем Aurus проехал по новой трассе "Таврида"
Путин за рулем Aurus проехался по новой трассе "Таврида"
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таврида (трасса), владимир путин, республика крым, общество

"Люди будут вам благодарны". Путин рассказал о поездке по "Тавриде"

16:56 27.08.2020 (обновлено: 17:18 27.08.2020)
1594
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин за рулем автомобиля Aurus перед началом церемонии запуска движения по трассе "Таврида" в Крыму
 Президент РФ Владимир Путин за рулем автомобиля Aurus перед началом церемонии запуска движения по трассе Таврида в Крыму
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин за рулем автомобиля Aurus перед началом церемонии запуска движения по трассе "Таврида" в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Трасса "Таврида" в Крыму даст хороший толчок развитию региона, считает президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг посетил Крым и открыл автомобильное движение по четырем полосам трассы "Таврида", проехав по ней на автомобиле Aurus.
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"Кроме того что туристы будут ездить, вспоминать, кто как это сделал здорово. А еще и даст, конечно, такой хороший толчок в развитии", - сказал Путин.
Он поздравил рабочих с окончанием этапа строительства и поделился своими впечатлениями от трассы.

"Мы сейчас немножко разогнались. Машина идет, ну она правда тяжелая, но идет не шелохнуться. Это приятно. Думаю, что люди будут вам благодарны многие, многие, многие годы вперед".

Президент РФ Владимир Путин выступает с приветствием организаторам, участникам и гостям международного военно-технического форума Армия - 2020 и Армейских международных игр - 2020
Владимир Путин
Президент России
"Это безусловно даст хороший такой толчок в развитии. Это так же важно, как энергетика, как вода кстати. И нам еще нужно дорешать этот вопрос. И мы это сделаем, конечно. Ну а это даст возможность развиваться Крыму очень приличными нужными для этой территории темпами", - добавил Путин.
Президенту доложили, что рабочим остаётся пройти "от Севастополя до Инкермана и дальше на юг Севастополя" еще порядка 7-8 километров.
"Здорово. Отличная работа", - сказал рабочим Путин.
Помимо этого, глава государства сообщил, что обсудил с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом вопрос строительства ответвлений от трассы, необходимых для крымчан, севастопольцев и туристов, к южному берегу полуострова.
Трасса "Таврида" располагается в границах двух субъектов: республики Крым и города федерального значения Севастополя. Она будет иметь четыре полосы движения с разделением потоков встречного направления и отсутствием одноуровневых пересечений с другими дорогами. Расчетная скорость движения по "Тавриде" - 120 километров в час.
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8921005
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