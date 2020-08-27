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https://ria.ru/20200827/tavrida-1576391430.html
Путин: в Крыму построят еще 200 километров дорог
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в Крыму помимо трассы "Таврида" построят еще 200 километров дорог, а в других южных регионах еще порядка 260... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T16:43
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таврида (трасса)
владимир путин
республика крым
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> сообщил, что в <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыму</a> помимо <a href="https://ria.ru/product_Tavrida_trassa" target="_blank">трассы "Таврида"</a> построят еще 200 километров дорог, а в других южных регионах еще порядка 260 километров."В целом мы продлили программу развития Крыма до 2024 года, и в этой программе предусмотрено дорожное строительство. Общий объем дорог, который здесь должен быть построен к 2024 году - 200 километров, то есть "Таврида" - 250 (километров), а еще 200 должно быть построено, отреставрировано, отремонтировано", - сказал Путин во время общения с рабочими, построившими трассу "Таврида".Министр транспорта <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Ditrikh/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Дитрих</a>, сопровождающий Путина в поездке, уточнил, что на эти цели запланировано 132 миллиарда рублей.Что касается развития дорог в России, то глава государства напомнил, что к 2024 году должна быть завершена дорога Москва - Нижний Новгород - Казань. Речь идет о строительстве 800 километров дорог. "А потом пойдем на Екатеринбург, свяжем Урал и европейскую часть, будет хороший транспортный коридор", - добавил Путин.
https://ria.ru/20200827/tavrida-1576392250.html
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республика крым
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Путин за рулем Aurus проехал по новой трассе "Таврида"
Путин за рулем Aurus проехался по новой трассе "Таврида"
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таврида (трасса), владимир путин, республика крым, общество

Путин: в Крыму построят еще 200 километров дорог

16:43 27.08.2020 (обновлено: 17:22 27.08.2020)
1362
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкКолонна грузовых автомобилей КАМАЗ во время церемонии запуска движения по трассе "Таврида" в Крыму
Колонна грузовых автомобилей КАМАЗ во время церемонии запуска движения по трассе Таврида в Крыму
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Колонна грузовых автомобилей КАМАЗ во время церемонии запуска движения по трассе "Таврида" в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в Крыму помимо трассы "Таврида" построят еще 200 километров дорог, а в других южных регионах еще порядка 260 километров.
"В целом мы продлили программу развития Крыма до 2024 года, и в этой программе предусмотрено дорожное строительство. Общий объем дорог, который здесь должен быть построен к 2024 году - 200 километров, то есть "Таврида" - 250 (километров), а еще 200 должно быть построено, отреставрировано, отремонтировано", - сказал Путин во время общения с рабочими, построившими трассу "Таврида".
Президент РФ Владимир Путин за рулем автомобиля Aurus перед началом церемонии запуска движения по трассе Таврида в Крыму
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"Люди будут вам благодарны". Путин рассказал о поездке по "Тавриде"
Министр транспорта Евгений Дитрих, сопровождающий Путина в поездке, уточнил, что на эти цели запланировано 132 миллиарда рублей.

"Есть над чем работать. А вообще по югу в целом в развитии дорожной сети с развязками, подходами, мостами предусмотрено еще 263 километра. Здесь 200, и еще в другой части юга России 260 (километров)".

Президент РФ Владимир Путин выступает с приветствием организаторам, участникам и гостям международного военно-технического форума Армия - 2020 и Армейских международных игр - 2020
Владимир Путин
Президент России
Что касается развития дорог в России, то глава государства напомнил, что к 2024 году должна быть завершена дорога Москва - Нижний Новгород - Казань. Речь идет о строительстве 800 километров дорог. "А потом пойдем на Екатеринбург, свяжем Урал и европейскую часть, будет хороший транспортный коридор", - добавил Путин.
7020125
Обсудить 8
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