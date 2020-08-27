Путин: в Крыму построят еще 200 километров дорог
16:43 27.08.2020 (обновлено: 17:22 27.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкКолонна грузовых автомобилей КАМАЗ во время церемонии запуска движения по трассе "Таврида" в Крыму
Колонна грузовых автомобилей КАМАЗ во время церемонии запуска движения по трассе "Таврида" в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в Крыму помимо трассы "Таврида" построят еще 200 километров дорог, а в других южных регионах еще порядка 260 километров.
"В целом мы продлили программу развития Крыма до 2024 года, и в этой программе предусмотрено дорожное строительство. Общий объем дорог, который здесь должен быть построен к 2024 году - 200 километров, то есть "Таврида" - 250 (километров), а еще 200 должно быть построено, отреставрировано, отремонтировано", - сказал Путин во время общения с рабочими, построившими трассу "Таврида".
Министр транспорта Евгений Дитрих, сопровождающий Путина в поездке, уточнил, что на эти цели запланировано 132 миллиарда рублей.
"Есть над чем работать. А вообще по югу в целом в развитии дорожной сети с развязками, подходами, мостами предусмотрено еще 263 километра. Здесь 200, и еще в другой части юга России 260 (километров)".
Что касается развития дорог в России, то глава государства напомнил, что к 2024 году должна быть завершена дорога Москва - Нижний Новгород - Казань. Речь идет о строительстве 800 километров дорог. "А потом пойдем на Екатеринбург, свяжем Урал и европейскую часть, будет хороший транспортный коридор", - добавил Путин.