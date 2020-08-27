https://ria.ru/20200827/tavrida-1576390876.html

Аксенов пообещал трудоустроить всех строителей "Тавриды"

Строители трассы "Таврида" из различных регионов России продолжат работать в Крыму на других объектах, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T16:36

2020-08-27T16:36

2020-08-27T16:40

инфраструктура

таврида (трасса)

сергей аксенов (политик)

республика крым

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости.</strong> Строители трассы "Таврида" из различных регионов России продолжат работать в Крыму на других объектах, сказал глава Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a>.Президент РФ Владимир Путин в четверг посетил Крым и открыл автомобильное движение по четырем полосам трассы "Таврида", проехав по ней на автомобиле Aurus. Он назвал объект по-настоящему современным."Это историческое событие общероссийского масштаба, знаковое для всех нас… Трассы такого класса в Крыму не было никогда: более 250 километров современного дорожного покрытия, созданного с применением лучших отечественных и зарубежных технологий. Проект включает 123 искусственных сооружения – это мосты и путепроводы, 18 транспортных развязок", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "<a href="https://vk.com/aksenovrk?w=wall535871340_162065" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>".По его словам, для крымчан "Таврида" - это один из ключевых объектов транспортной инфраструктуры полуострова и всего Юга России."Она... обеспечивает выход на основные туристические регионы и надежную связь с сетью федеральных дорог", - подчеркнул Аксенов.По его словам, как и все главные инфраструктурные объекты Крыма, "Таврида" - это не только экономический, но и политический проект, символ успеха России и российского Крыма.Аксенов также поблагодарил всех причастных к реализации данного проекта."Наши строители, дорожники – настоящие герои трудового фронта. Их работа заслуживает самых высоких оценок", - подчеркнул Аксенов.Журналисты на церемонии открытия <a href="https://ria.ru/product_Tavrida_trassa" target="_blank">трассы "Таврида"</a> в Крыму спросили министра транспорта <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Ditrikh/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Дитриха</a>, куда направятся строители трассы после завершения работ. Министр переадресовал этот вопрос Аксенову."Нет, они никуда не уедут", - сказал Аксенов журналистам. Он напомнил, что заключены прямые контракты с компаниями – подрядчиками АО "ВАД" и "Центрдорстрой" для строительства и ремонта муниципальных и региональных дорог на полуострове.Стройку трассы "Таврида" в Крыму осуществляет АО "ВАД". На объекте работают специалисты со всей России. В Крым приехали дорожники из Владивостока, Якутска, Иркутска, Красноярска, Барнаула, с Ямала, Тюмени, Калининграда, Самары, Москвы, Екатеринбурга, Грозного, Волгограда, Орла, Тольятти, Оренбурга, Магнитогорска, Кургана, Санкт-Петербурга, Ярославля, Ханты-Мансийска и других территорий.Трасса "Таврида" располагается в границах двух субъектов: <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">республики Крым</a> и города федерального значения Севастополя. Она будет иметь четыре полосы движения с разделением потоков встречного направления и отсутствием одноуровневых пересечений с другими дорогами."Таврида" соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Общая протяженность трассы - 250,7 километра, пропускная способность - до 40 тысяч автомобилей в сутки. Полная стоимость строительства "Тавриды" (без восьмого этапа в Севастополе) определена на уровне 149,3 миллиарда рублей. Завершение строительства основных семи этапов трассы "Таврида" запланировано на конец 2020 года, восьмого этапа до конца 2023 года. Стройку осуществляет АО "ВАД".

https://ria.ru/20200827/tavrida-1576389933.html

https://ria.ru/20200318/1568772232.html

республика крым

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин за рулем Aurus проехал по новой трассе "Таврида" Путин за рулем Aurus проехался по новой трассе "Таврида" 2020-08-27T16:36 true PT2M36S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфраструктура, таврида (трасса), сергей аксенов (политик), республика крым, общество