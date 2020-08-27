https://ria.ru/20200827/tavrida-1576389933.html

"Твердая пятерка". Дитрих похвалил качество новой трассы "Таврида"

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, говоря о качестве трассы "Таврида" в Крыму, отметил, что если поставить стакан воды на приборной панели, то не пролилась... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T16:28

2020-08-27T16:28

2020-08-27T16:28

инфраструктура

таврида (трасса)

евгений дитрих

владимир путин

республика крым

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости.</strong> Министр транспорта РФ <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Ditrikh/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Дитрих</a>, говоря о качестве трассы "Таврида" в Крыму, отметил, что если поставить стакан воды на приборной панели, то не пролилась бы ни одна капля.Ранее Дитрих сообщил об открытии трассы "Таврида" в Крыму, по ней проехал президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Твердая пятерка", - сказал Дитрих, отвечая на вопрос журналистов, как оценивает проделанную работу. "Сейчас подводишь итоги больших строек, причем качественно выполненных, всегда вспоминается, как это было, как это начиналось. И могу сказать, что в Крыму дорожники потрудились очень плотно, очень мощно, очень результативно", - заявил он.Дитрих рассказал, что раньше качество дорожного покрытия проверяли с помощью стакана воды. "В старые времена, помните, как говорили, ставят либо на капот, либо на приборную панель стакан с водой ну или с чем-нибудь еще традиционным, и важно, чтобы этот стакан не расплескался. Уверяю вас, сегодня в процессе проезда ни одна капля не пролилась бы мимо краев", - отметил он."Мне кажется, что это действительно и радость от того, что мы могли сделать что-то хорошее, радость от того, что экономике Крыма действительно удалось получить новые замечательные объекты. И я уверен, что таких объектов в ближайшие годы будет еще немало", - добавил министр.Автомобильная дорога "Таврида" располагается в границах двух регионов РФ - в <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республике Крым</a> и в городе федерального значения <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a>. Она будет соответствовать параметрам категории 1В, иметь четыре полосы движения с разделением потоков встречного направления и отсутствием одноуровневых пересечений с другими автодорогами. Расчетная скорость движения по автодороге "Таврида" - 120 км/ч.В рамках реализации проекта по строительству дороги будет построено 95 искусственных сооружений (мостов и путепроводов), создано 18 транспортных развязок, 30 надземных пешеходных переходов с лифтами для маломобильных групп граждан. Планировалось, что до конца 2020 года будет введено в эксплуатацию 250,7 километра от <a href="http://ria.ru/location_Kerch/" target="_blank" data-auto="true">Керчи</a> до Севастополя. Завершение строительства трассы "Таврида" запланировано на конец 2023 года. Стройку осуществляет АО "ВАД".

https://ria.ru/20200827/tavrida-1576388073.html

https://realty.ria.ru/20200827/tavrida-1576387281.html

https://realty.ria.ru/20200728/1575061569.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфраструктура, таврида (трасса), евгений дитрих, владимир путин, республика крым, общество