https://ria.ru/20200827/tavrida-1576388073.html

Опубликовано видео с Путиным, проехавшим по трассе в Крым на Aurus

Владимир Путин за рулем автомобиля Aurus открыл движение по трассе "Таврида" в Крыму. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T16:05

2020-08-27T16:05

2020-08-27T16:44

крымский мост

керчь

дмитрий песков

симферополь

таврида (трасса)

владимир путин

республика крым

общество

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> за рулем автомобиля Aurus открыл движение по трассе "Таврида" в Крыму.Как видно на кадрах, глава государства перед поездкой пошутил о ремне безопасности."Надо пристегнуться, да? А то потом штраф придется платить", — сказал российский лидер.Президент также пообщался со строителями трассы и похвалил их за завершение участка раньше срока. Сам объект Путин назвал впечатляющим."Другой уровень, другой мир. Я сейчас на вертолете летел, специально прилетел, чтоб посмотреть, практически над всей трассой пролетели. Конечно, впечатляет. Красиво. Современный объект, по-настоящему современный, удобный, красивый", — добавил глава государства.Таврида" располагается на территории двух субъектов: <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Республики Крым</a> и города федерального значения <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank">Севастополя</a>. Она состоит из четырех полос движения с разделением потоков встречного направления. Расчетная скорость — 120 километров в час.Ранее пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> рассказывал, что протяженность трассы, которая соединит <a href="http://ria.ru/location_Kerch/" target="_blank">Керчь</a>, откуда построен <a href="http://ria.ru/product_Krymskijj_most/" target="_blank">мост через Керченский пролив</a>, с <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank">Симферополем</a> и Севастополем, составит 258 километров.

https://ria.ru/20180516/1520719388.html

https://ria.ru/20200827/tavrida-1576389933.html

Александр Чебаров Там местами асфальт уже поплыл! :-( 368

EDD KORVIN Ждём "ноту" от 404 :)) 156

69

керчь

симферополь

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин за рулем Aurus проехал по новой трассе "Таврида" Путин за рулем Aurus проехался по новой трассе "Таврида" 2020-08-27T16:05 true PT2M36S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, керчь, дмитрий песков, симферополь, таврида (трасса), владимир путин, республика крым, общество