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https://ria.ru/20200827/tavrida-1576388073.html
Опубликовано видео с Путиным, проехавшим по трассе в Крым на Aurus
Владимир Путин за рулем автомобиля Aurus открыл движение по трассе "Таврида" в Крыму. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T16:05
2020-08-27T16:44
крымский мост
керчь
дмитрий песков
симферополь
таврида (трасса)
владимир путин
республика крым
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> за рулем автомобиля Aurus открыл движение по трассе "Таврида" в Крыму.Как видно на кадрах, глава государства перед поездкой пошутил о ремне безопасности."Надо пристегнуться, да? А то потом штраф придется платить", — сказал российский лидер.Президент также пообщался со строителями трассы и похвалил их за завершение участка раньше срока. Сам объект Путин назвал впечатляющим."Другой уровень, другой мир. Я сейчас на вертолете летел, специально прилетел, чтоб посмотреть, практически над всей трассой пролетели. Конечно, впечатляет. Красиво. Современный объект, по-настоящему современный, удобный, красивый", — добавил глава государства.Таврида" располагается на территории двух субъектов: <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Республики Крым</a> и города федерального значения <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank">Севастополя</a>. Она состоит из четырех полос движения с разделением потоков встречного направления. Расчетная скорость — 120 километров в час.Ранее пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> рассказывал, что протяженность трассы, которая соединит <a href="http://ria.ru/location_Kerch/" target="_blank">Керчь</a>, откуда построен <a href="http://ria.ru/product_Krymskijj_most/" target="_blank">мост через Керченский пролив</a>, с <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank">Симферополем</a> и Севастополем, составит 258 километров.
https://ria.ru/20180516/1520719388.html
https://ria.ru/20200827/tavrida-1576389933.html
Там местами асфальт уже поплыл! :-(
368
Ждём "ноту" от 404 :))
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69
керчь
симферополь
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Путин за рулем Aurus проехал по новой трассе "Таврида"
Путин за рулем Aurus проехался по новой трассе "Таврида"
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крымский мост, керчь, дмитрий песков, симферополь, таврида (трасса), владимир путин, республика крым, общество

Опубликовано видео с Путиным, проехавшим по трассе в Крым на Aurus

16:05 27.08.2020 (обновлено: 16:44 27.08.2020)
20863
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Владимир Путин за рулем автомобиля Aurus открыл движение по трассе "Таврида" в Крыму.
Как видно на кадрах, глава государства перед поездкой пошутил о ремне безопасности.
"Надо пристегнуться, да? А то потом штраф придется платить", — сказал российский лидер.
Президент также пообщался со строителями трассы и похвалил их за завершение участка раньше срока. Сам объект Путин назвал впечатляющим.
Президент РФ Владимир Путин и председатель совета директоров ООО Стройгазмонтаж Аркадий Ротенберг во время открытия Крымского моста. 15 мая 2018
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"Другой уровень, другой мир. Я сейчас на вертолете летел, специально прилетел, чтоб посмотреть, практически над всей трассой пролетели. Конечно, впечатляет. Красиво. Современный объект, по-настоящему современный, удобный, красивый", — добавил глава государства.
Таврида" располагается на территории двух субъектов: Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Она состоит из четырех полос движения с разделением потоков встречного направления. Расчетная скорость — 120 километров в час.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что протяженность трассы, которая соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем, составит 258 километров.
Президент РФ В. Путин открыл движение по трассе Таврида в Крыму
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78520623864
Обсудить 69
Крымский мостКерчьДмитрий ПесковСимферопольТаврида (трасса)Владимир ПутинРеспублика КрымОбщество
Популярные комментарии
Там местами асфальт уже поплыл! :-(
27 августа, 16:33
АЧАлександр Чебаров
1556110154
Ждём "ноту" от 404 :))
27 августа, 16:35
EDD KORVIN
52823105
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