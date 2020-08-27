https://ria.ru/20200827/tavrida-1576385914.html
Путин за рулем проехал по трассе "Таврида" в Крыму
Владимир Путин за рулем "Aurus" проехал по трассе "Таврида" в Крыму, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T15:31
2020-08-27T15:31
2020-08-28T01:17
инфраструктура
евгений дитрих
владимир путин
республика крым
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> за рулем "Aurus" проехал по трассе "Таврида" в Крыму, сообщил министр транспорта <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Ditrikh/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Дитрих</a>.Глава государства похвалил дорогу и назвал ее по-настоящему современной и удобной."Другой уровень, другой мир. Я сейчас на вертолете летел, специально прилетел, чтоб посмотреть, практически над всей трассой пролетели. Конечно, впечатляет. Красиво", — сказал он.Также Путин предложил сделать съезды к берегу.Сопровождавший президента главный технолог строящего дорогу АО "ВАД" Андрей Волков доложил, что съезды будут. Главе государства также рассказали, что работа шла три с половиной года, ее завершили с опережением графика.Кроме того, Путин пообщался с рабочими, которые строили трассу."Таврида" располагается на территории двух субъектов: <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">республики Крым</a> и города федерального значения <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a>. Она состоит из четырех полос движения с разделением потоков встречного направления. Расчетная скорость — 120 километров в час. Общая протяженность дороги, как рассказал пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, составляет 258 километров. Она соединит <a href="http://ria.ru/location_Kerch/" target="_blank" data-auto="true">Керчь</a>, откуда построен <a href="http://ria.ru/product_Krymskijj_most/" target="_blank" data-auto="true">мост через Керченский пролив</a>, с <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополем</a> и Севастополем. Министр транспорта Крыма Сергей Карпов отметил, что открытие движения по четырем полосам "Тавриды" значительно повлияет на ситуацию в республике."Произойдет изменение транспортных потоков, возник объезд Симферополя, потоки будут перенаправляться с оси трассы равномерно на региональные дороги. Произойдут изменения в региональной автобусной сети, автобусы поедут со значительным сокращением времени", — добавил он.В рамках проекта возведут 95 искусственных сооружений (мостов и путепроводов),18 транспортных развязок и 30 надземных пешеходных переходов с лифтами для маломобильных людей.Завершение строительства восьмого этапа трассы запланировали на конец 2023 года.
https://ria.ru/20180516/1520719388.html
Роман Колесников
Надеюсь платная дорога....
110
Leonid
А что кроме Путина некому открыть трассу? Местные ставленники не котируются в качестве представителей Кремлёвской власти?
110
63
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576389842_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_931249d4e7d57f90b47484ba08e42a59.jpg
Путин за рулем Aurus проехал по новой трассе "Таврида"
Путин за рулем Aurus проехался по новой трассе "Таврида"
2020-08-27T15:31
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PT2M36S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфраструктура, евгений дитрих, владимир путин, республика крым, общество
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Владимир Путин
за рулем "Aurus" проехал по трассе "Таврида" в Крыму, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих
.
Глава государства похвалил дорогу и назвал ее по-настоящему современной и удобной.
"Другой уровень, другой мир. Я сейчас на вертолете летел, специально прилетел, чтоб посмотреть, практически над всей трассой пролетели. Конечно, впечатляет. Красиво", — сказал он.
Также Путин предложил сделать съезды к берегу.
"Особенно когда туристический поток идет, люди ведь едут не в Симферополь, они едут <...> на море", — отметил он во время поездки по "Тавриде".
Сопровождавший президента главный технолог строящего дорогу АО "ВАД" Андрей Волков доложил, что съезды будут. Главе государства также рассказали, что работа шла три с половиной года, ее завершили с опережением графика.
Кроме того, Путин пообщался с рабочими, которые строили трассу.
"Таврида" располагается на территории двух субъектов: республики Крым
и города федерального значения Севастополя
. Она состоит из четырех полос движения с разделением потоков встречного направления. Расчетная скорость — 120 километров в час. Общая протяженность дороги, как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, составляет 258 километров. Она соединит Керчь
, откуда построен мост через Керченский пролив
, с Симферополем
и Севастополем.
Министр транспорта Крыма Сергей Карпов отметил, что открытие движения по четырем полосам "Тавриды" значительно повлияет на ситуацию в республике.
"Произойдет изменение транспортных потоков, возник объезд Симферополя, потоки будут перенаправляться с оси трассы равномерно на региональные дороги. Произойдут изменения в региональной автобусной сети, автобусы поедут со значительным сокращением времени", — добавил он.
В рамках проекта возведут 95 искусственных сооружений (мостов и путепроводов),18 транспортных развязок и 30 надземных пешеходных переходов с лифтами для маломобильных людей.
Завершение строительства восьмого этапа трассы запланировали на конец 2023 года.