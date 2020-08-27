https://ria.ru/20200827/sssr-1576390499.html

Захарова ответила на заявление ЕК, сравнившей СССР с нацистской Германией

Попытки Еврокомиссии проводить в очередной раз параллели между Советским Союзом и нацистской Германией противоречат истории, фактам и решениям Нюрнбергского... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T16:31

2020-08-27T16:31

2020-08-27T18:21

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

еврокомиссия

евросоюз

германия

ссср

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Попытки <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссии</a> проводить в очередной раз параллели между Советским Союзом и нацистской Германией противоречат истории, фактам и решениям Нюрнбергского трибунала, заявила официальный представитель МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."В <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> продолжают странную близорукую линию на фальсификацию и переписывание европейской истории. А Европейской комиссией вновь воспроизводится тезис, который мы квалифицируем как ревизионистский, — о том, что именно подписанный 23 августа 1939 года договор о ненападении между <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a> и Советским Союзом погрузил <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европу</a> во мрак, как они говорят", — сказала она.По ее словам, в этой связи необходимо в очередной раз напомнить "любителям исторических спекуляций", что Европа, "если и начала погружаться во мрак", то не 23 августа 1939 года, а намного раньше, когда в западных столицах был сделан выбор в пользу политики умиротворения страны-агрессора, а апогеем этой политики стал Мюнхенский сговор 1938 года.

https://ria.ru/20200618/1573153428.html

https://ria.ru/20200109/1563234676.html

Дмитрий Пушков Мария а можно подробнее про 23 августа 1939 года?? ) 138

Дмитрий Пушков Факты, упрямая вещь! 86

30

россия

германия

ссср

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), еврокомиссия, евросоюз, германия, ссср, в мире