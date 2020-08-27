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Захарова ответила на заявление ЕК, сравнившей СССР с нацистской Германией
Попытки Еврокомиссии проводить в очередной раз параллели между Советским Союзом и нацистской Германией противоречат истории, фактам и решениям Нюрнбергского... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T16:31
2020-08-27T18:21
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
еврокомиссия
евросоюз
германия
ссср
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Попытки <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссии</a> проводить в очередной раз параллели между Советским Союзом и нацистской Германией противоречат истории, фактам и решениям Нюрнбергского трибунала, заявила официальный представитель МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."В <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> продолжают странную близорукую линию на фальсификацию и переписывание европейской истории. А Европейской комиссией вновь воспроизводится тезис, который мы квалифицируем как ревизионистский, — о том, что именно подписанный 23 августа 1939 года договор о ненападении между <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a> и Советским Союзом погрузил <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европу</a> во мрак, как они говорят", — сказала она.По ее словам, в этой связи необходимо в очередной раз напомнить "любителям исторических спекуляций", что Европа, "если и начала погружаться во мрак", то не 23 августа 1939 года, а намного раньше, когда в западных столицах был сделан выбор в пользу политики умиротворения страны-агрессора, а апогеем этой политики стал Мюнхенский сговор 1938 года.
https://ria.ru/20200618/1573153428.html
https://ria.ru/20200109/1563234676.html
Мария а можно подробнее про 23 августа 1939 года?? )
138
Факты, упрямая вещь!
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россия
германия
ссср
РИА Новости
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), еврокомиссия, евросоюз, германия, ссср, в мире

Захарова ответила на заявление ЕК, сравнившей СССР с нацистской Германией

16:31 27.08.2020 (обновлено: 18:21 27.08.2020)
27836
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Попытки Еврокомиссии проводить в очередной раз параллели между Советским Союзом и нацистской Германией противоречат истории, фактам и решениям Нюрнбергского трибунала, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Брюсселе продолжают странную близорукую линию на фальсификацию и переписывание европейской истории. А Европейской комиссией вновь воспроизводится тезис, который мы квалифицируем как ревизионистский, — о том, что именно подписанный 23 августа 1939 года договор о ненападении между Германией и Советским Союзом погрузил Европу во мрак, как они говорят", — сказала она.
Президент РФ Владимир Путин
18 июня, 21:0875 лет Великой Победы
Путин прокомментировал слова Зеленского, сравнившего СССР и Германию
По ее словам, в этой связи необходимо в очередной раз напомнить "любителям исторических спекуляций", что Европа, "если и начала погружаться во мрак", то не 23 августа 1939 года, а намного раньше, когда в западных столицах был сделан выбор в пользу политики умиротворения страны-агрессора, а апогеем этой политики стал Мюнхенский сговор 1938 года.
Сейм Польши в Варшаве
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7168541029
Обсудить 30
РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕврокомиссияЕвросоюзГерманияСССРВ мире
Популярные комментарии
Мария а можно подробнее про 23 августа 1939 года?? )
27 августа, 16:35
Дмитрий Пушков
111018117
Факты, упрямая вещь!
27 августа, 16:46
Дмитрий Пушков
8002076
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