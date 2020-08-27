https://ria.ru/20200827/sotsproekt-1576384784.html
ПСБ продолжит развивать социальные проекты в Волгоградской области
ПСБ готов оказывать всестороннюю поддержку развитию социальной сферы Волгоградской области, в том числе участвовать в строительстве медучреждений, сообщает... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T15:13
2020-08-27T15:13
2020-08-27T15:13
банк псб
волгоградская область
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> ПСБ готов оказывать всестороннюю поддержку развитию социальной сферы Волгоградской области, в том числе участвовать в строительстве медучреждений, сообщает пресс-служба ПСБ по итогам встречи представителей банка с губернатором региона <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Bocharov/" target="_blank" data-auto="true">Андреем Бочаровым</a>.ПСБ на встрече представляли руководители бизнес-блоков банка Константин Басманов и Сергей Платонов, а также директор по спортивным проектам Рубен Бегунц. Они обсудили реализацию в регионе приоритетных национальных и социальных проектов в рамках совместного сотрудничества. В пресс-службе напомнили, что при финансовом участии ПСБ было завершено строительство жилого дома-долгостроя на улице Маршала Чуйкова в Волгограде. В 2019 году банк, используя механизм эскроу-счетов, выдал кредит на завершение строительства."Два года назад ПСБ заключил соглашение с региональной администрацией, и за это время была проделана большая совместная работа по различным направлениям социально-экономического развития. Мы готовы к дальнейшему укреплению партнерства и новым совместным проектам на уровне региона для развития социальной инфраструктуры, поддержке малого бизнеса, населения, предприятий, льготного кредитования", – приводится в сообщении комментарий руководителя блока среднего, малого бизнеса и розницы ПСБ Константина Басманова.
https://ria.ru/20200825/predprinimatelstvo-1576301647.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк псб, волгоградская область
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.
ПСБ готов оказывать всестороннюю поддержку развитию социальной сферы Волгоградской области, в том числе участвовать в строительстве медучреждений, сообщает пресс-служба ПСБ по итогам встречи представителей банка с губернатором региона Андреем Бочаровым
.
ПСБ на встрече представляли руководители бизнес-блоков банка Константин Басманов и Сергей Платонов, а также директор по спортивным проектам Рубен Бегунц. Они обсудили реализацию в регионе приоритетных национальных и социальных проектов в рамках совместного сотрудничества.
"ПСБ готов участвовать в строительстве больниц, в том числе специализированных медицинских центров, представлять гарантии и лизинговые сервисы для поставки медицинского оборудования в рамках национального проекта "Здоровье". ПСБ уже выдал банковскую гарантию на строительство двух новых корпусов инфекционной больницы в городе Волжский", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что при финансовом участии ПСБ было завершено строительство жилого дома-долгостроя на улице Маршала Чуйкова в Волгограде. В 2019 году банк, используя механизм эскроу-счетов, выдал кредит на завершение строительства.
"Два года назад ПСБ заключил соглашение с региональной администрацией, и за это время была проделана большая совместная работа по различным направлениям социально-экономического развития. Мы готовы к дальнейшему укреплению партнерства и новым совместным проектам на уровне региона для развития социальной инфраструктуры, поддержке малого бизнеса, населения, предприятий, льготного кредитования", – приводится в сообщении комментарий руководителя блока среднего, малого бизнеса и розницы ПСБ Константина Басманова.