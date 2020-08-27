https://ria.ru/20200827/siriya-1576405370.html

В Пентагоне прокомментировали инцидент в Сирии

В Пентагоне заявили, что "предупредили" Россию о готовности защищать своих военных после инцидента в Сирии и призвали вернуться к механизму предотвращения... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T23:59

2020-08-27T23:59

2020-08-28T03:52

министерство обороны сша

вашингтон (город)

война в сирии

россия

война в сирии

сирия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156089/71/1560897172_0:293:3072:2021_1400x0_80_0_0_143d054958c3e52eb27300169ecab84d.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагоне</a> заявили, что "предупредили" Россию о готовности защищать своих военных после инцидента в Сирии и призвали вернуться к механизму предотвращения конфликтов в арабской республике."Мы предупредили русских, что их поведение опасно и неприемлемо. Мы ожидаем возвращения к обычному и профессиональному (механизму) предотвращения конфликтов в Сирии и оставляем за собой право энергично защищать наши войска всякий раз, когда их безопасность будет поставлена под угрозу", - говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джонатана Хоффмана.По его утверждению, российские военные якобы нарушили соглашение о предотвращении конфликтов в Сирии и нанесли травмы американским военнослужащим своим "намеренно провокационным и агрессивным поведением".При этом Хоффман похвалил американских военных за "профессионализм и сдержанность".Ранее представитель Совета национальной безопасности <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> обвинил российских военных в нарушении правил предотвращения конфликтов в Сирии и совершении ДТП, в результате которого пострадали американские военнослужащие.Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, со своей стороны, сообщил в четверг, что 25 августа российская военная полиция вела плановое патрулирование на северо-востоке арабской республики, а с воздуха ее прикрывали вертолеты, применение которых разрешено российско-американскими соглашениями. По данным ЦПВС, маршрут, состав патруля и факт сопровождения колонны вертолетами был согласован с США 24 августа, как и маршрут передвижения колонны в зоне ответственности международной антитеррористической коалиции.Однако, как отметил ЦПВС, после того как колонна вошла в зону контроля коалиции, ее стали преследовать два американских бронеавтомобиля. Также было установлено, что дорога далее по маршруту была блокирована еще двумя бронемашинами.В ЦПВС подчеркнули, что "российский патруль принял все возможные меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи", а также что российская группировка войск "продолжит строго придерживаться достигнутых договоренностей при выполнении задач по борьбе с международным терроризмом на территории Сирии.

https://ria.ru/20200827/patrul-1576367963.html

https://ria.ru/20200827/siriya-1576338369.html

Г Б Чтобы предотвратить конфликт, всего-то нужно убраться из Сирии тем, кого туда никто не звал... 33

Александр Аникин "Механизм предотвращения конфликтов" - это соблюдение правила трёх "Д", они считают? Им должны уступать дорогу? 20

16

вашингтон (город)

россия

сирия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны сша, вашингтон (город), россия, война в сирии, сирия, сша, в мире