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Война в Сирии
https://ria.ru/20200827/siriya-1576400980.html
Американские читатели отреагировали на инцидент с военными в Сирии
Читатели американских СМИ возмутились действиями Белого дома на фоне инцидента между военными из России и США в Сирии. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T19:55
2020-08-28T00:04
война в сирии
россия
сирия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>Читатели американских СМИ возмутились действиями Белого дома на фоне инцидента между военными из России и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>.Накануне Вашингтон обвинил Москву в провокации, в результате которой пострадали солдаты. В свою очередь, в Минобороны заявили, что Россия предупреждала международную коалицию о прохождении колонны, а ДТП произошло из-за того, что бронеавтомобили американцев заблокировали ей путь, в результате чего были "приняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи".Читатели издания Washington Post обвинили президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> и высшее руководство <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагона</a> в случившемся."Инцидент произошел через десять месяцев после того, как президент Трамп призвал к выводу американских войск из северо-восточной Сирии &lt;…&gt;." Но мы остались ради разграбления сирийской нефти, чтобы помешать Асаду восстановить свою страну", — возмутился Bartolo1, процитировав данные из статьи."У США нет никаких законных оснований находиться в Сирии. Мы здесь только потому, что Израиль хочет, чтобы мы были там. Русские находятся там по приглашению законного правительства. Нам нужно уйти оттуда, пока ситуация не обострилась", — напомнил alpha67."Здесь есть пара неприятных фактов. Во-первых, Америку никогда не просили прийти в Сирию, а русских просили, потому что они союзники сирийцев. Мы взяли на себя смелость пойти туда и манипулировать "террористическими" ситуациями на местах в соответствии с нашими целями", — написал Aid-notwar."Ни один компетентный главнокомандующий не оставил бы войска в таком уязвимом положении. Трамп никогда не считался и никогда не будет считаться компетентным", — заявил fetchfire."Мы очень храбры перед лицом маленьких стран. А когда страна большая, то мы не хотим обострять ситуацию", — отметил Morgoth_V. <strong><em>Полный текст статьи читайте</em></strong> <strong><em><a href="https://inosmi.ru/politic/20200827/248012732.html" target="_blank">на сайте ИноСМИ &gt;&gt;</a>.</em></strong>
https://ria.ru/20200827/provokatsii-1576374732.html
https://ria.ru/20200827/siriya-1576396211.html
https://ria.ru/20200827/siriya-1576338369.html
Что-то подсказывает, что у этих комментаторов уши из-за мкада растут.
409
Вот-вот, мы точно также понимаем, откуда уши растут у здешних оппозиционных комментаторов )))
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россия
сирия
сша
РИА Новости
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60
россия, сирия, сша, в мире

Американские читатели отреагировали на инцидент с военными в Сирии

19:55 27.08.2020 (обновлено: 00:04 28.08.2020)
17878
© Русская веснаКадр видео инцидента с участием российского патруля и военных США в Сирии, опубликованного сайтом "Русская весна"
Кадр видео инцидента с участием российского патруля и военных США в Сирии, опубликованного сайтом Русская весна
© Русская весна
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Читатели американских СМИ возмутились действиями Белого дома на фоне инцидента между военными из России и США в Сирии.
Накануне Вашингтон обвинил Москву в провокации, в результате которой пострадали солдаты. В свою очередь, в Минобороны заявили, что Россия предупреждала международную коалицию о прохождении колонны, а ДТП произошло из-за того, что бронеавтомобили американцев заблокировали ей путь, в результате чего были "приняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи".
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Провокации США против России в Сирии продолжатся, считает эксперт
Читатели издания Washington Post обвинили президента Дональда Трампа и высшее руководство Пентагона в случившемся.
"Инцидент произошел через десять месяцев после того, как президент Трамп призвал к выводу американских войск из северо-восточной Сирии <…>." Но мы остались ради разграбления сирийской нефти, чтобы помешать Асаду восстановить свою страну", — возмутился Bartolo1, процитировав данные из статьи.
"У США нет никаких законных оснований находиться в Сирии. Мы здесь только потому, что Израиль хочет, чтобы мы были там. Русские находятся там по приглашению законного правительства. Нам нужно уйти оттуда, пока ситуация не обострилась", — напомнил alpha67.
Появилось видео инцидента с российскими и американскими военными в Сирии
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"Здесь есть пара неприятных фактов. Во-первых, Америку никогда не просили прийти в Сирию, а русских просили, потому что они союзники сирийцев. Мы взяли на себя смелость пойти туда и манипулировать "террористическими" ситуациями на местах в соответствии с нашими целями", — написал Aid-notwar.
"Ни один компетентный главнокомандующий не оставил бы войска в таком уязвимом положении. Трамп никогда не считался и никогда не будет считаться компетентным", — заявил fetchfire.
"Мы очень храбры перед лицом маленьких стран. А когда страна большая, то мы не хотим обострять ситуацию", — отметил Morgoth_V.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>.
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Обсудить 51
Война в СирииРоссияСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Что-то подсказывает, что у этих комментаторов уши из-за мкада растут.
27 августа, 20:02
АРАвраам Романов
24128210137
Вот-вот, мы точно также понимаем, откуда уши растут у здешних оппозиционных комментаторов )))
27 августа, 20:16
BBoris
155141410151
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