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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200827/siriya-1576400487.html
Минобороны прокомментировало инцидент с патрулем в Сирии
Российский патруль принял все возможные меры, чтобы предотвратить инцидент с американскими военными, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T19:38
2020-08-28T00:25
война в сирии
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
сирия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong>Российский патруль принял все возможные меры, чтобы предотвратить инцидент с американскими военными, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>.Накануне Вашингтон обвинил <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> в провоцировании ДТП на северо-востоке САР, в результате которого пострадали американцы.Руководитель ЦПВС полковник Алексей Посунько рассказал, что 25 августа группа военной полиции в составе пяти бронированных автомобилей осуществляла плановое патрулирование территории. Авиационное прикрытие вели вертолеты, применение которых разрешено российско-американскими протоколами о порядке деконфликтации.Маршрут движения и состав патруля согласовали с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, однако, добавил он, американские военные следовали за россиянами.В Центре по примирению враждующих сторон подчеркнули, что российская группировка в Сирии продолжит строго придерживаться достигнутых договоренностей по борьбе с международным терроризмом.Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил генерал <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank">Валерий Герасимов</a> также рассказал, что американские военные, несмотря на договоренности, попытались заблокировать движение российского патруля. В ответ были приняты "необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи". В Минобороны отмечали, что американской стороне предоставили "исчерпывающие пояснения" о произошедшем.
https://ria.ru/20200827/siriya-1576400980.html
https://ria.ru/20200827/intsident-1576399134.html
Почаще нужно остужать "горячий" пыл американцев. А то только могут трендец, а на деле ноль с бубликом. Думаю, что в унитаз прям в танках сходили
140
Хватит оправдываться. Давить этих бандитов! Они слов не понимают.
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россия
сирия
сша
РИА Новости
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россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), сирия, сша, в мире

Минобороны прокомментировало инцидент с патрулем в Сирии

19:38 27.08.2020 (обновлено: 00:25 28.08.2020)
25152
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.Российский патруль принял все возможные меры, чтобы предотвратить инцидент с американскими военными, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
Накануне Вашингтон обвинил Москву в провоцировании ДТП на северо-востоке САР, в результате которого пострадали американцы.
Военный патруль США на дороге из Ракки в Хасеке
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Руководитель ЦПВС полковник Алексей Посунько рассказал, что 25 августа группа военной полиции в составе пяти бронированных автомобилей осуществляла плановое патрулирование территории. Авиационное прикрытие вели вертолеты, применение которых разрешено российско-американскими протоколами о порядке деконфликтации.
Маршрут движения и состав патруля согласовали с США, однако, добавил он, американские военные следовали за россиянами.
"В ходе патрулирования, после вхождения в зону контроля международной антитеррористической коалиция колонну стали преследовать два американских бронеавтомобиля MRAP. Наряду с этим было установлено, что дорога далее по маршруту была блокирована еще двумя американскими бронеавтомобилями", — заявил он.
В Центре по примирению враждующих сторон подчеркнули, что российская группировка в Сирии продолжит строго придерживаться достигнутых договоренностей по борьбе с международным терроризмом.
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил генерал Валерий Герасимов также рассказал, что американские военные, несмотря на договоренности, попытались заблокировать движение российского патруля. В ответ были приняты "необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи". В Минобороны отмечали, что американской стороне предоставили "исчерпывающие пояснения" о произошедшем.
Вертолеты на военной базе США в Сирии
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Политолог прокомментировал инцидент с военными из России и США в Сирии
88047192817
Обсудить 32
Война в СирииРоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Почаще нужно остужать "горячий" пыл американцев. А то только могут трендец, а на деле ноль с бубликом. Думаю, что в унитаз прям в танках сходили
27 августа, 20:00
Василий пуп
109110105
Хватит оправдываться. Давить этих бандитов! Они слов не понимают.
27 августа, 20:31
Арсений Новиков
10840003
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