https://ria.ru/20200827/siriya-1576400487.html

Минобороны прокомментировало инцидент с патрулем в Сирии

Российский патруль принял все возможные меры, чтобы предотвратить инцидент с американскими военными, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T19:38

2020-08-27T19:38

2020-08-28T00:25

война в сирии

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

сирия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong>Российский патруль принял все возможные меры, чтобы предотвратить инцидент с американскими военными, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>.Накануне Вашингтон обвинил <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> в провоцировании ДТП на северо-востоке САР, в результате которого пострадали американцы.Руководитель ЦПВС полковник Алексей Посунько рассказал, что 25 августа группа военной полиции в составе пяти бронированных автомобилей осуществляла плановое патрулирование территории. Авиационное прикрытие вели вертолеты, применение которых разрешено российско-американскими протоколами о порядке деконфликтации.Маршрут движения и состав патруля согласовали с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, однако, добавил он, американские военные следовали за россиянами.В Центре по примирению враждующих сторон подчеркнули, что российская группировка в Сирии продолжит строго придерживаться достигнутых договоренностей по борьбе с международным терроризмом.Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил генерал <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank">Валерий Герасимов</a> также рассказал, что американские военные, несмотря на договоренности, попытались заблокировать движение российского патруля. В ответ были приняты "необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи". В Минобороны отмечали, что американской стороне предоставили "исчерпывающие пояснения" о произошедшем.

https://ria.ru/20200827/siriya-1576400980.html

https://ria.ru/20200827/intsident-1576399134.html

Василий пуп Почаще нужно остужать "горячий" пыл американцев. А то только могут трендец, а на деле ноль с бубликом. Думаю, что в унитаз прям в танках сходили 140

Арсений Новиков Хватит оправдываться. Давить этих бандитов! Они слов не понимают. 129

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россия

сирия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), сирия, сша, в мире