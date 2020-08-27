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Эксперты выяснили, сколько россияне потратят на сборы в школу в этом году
Стандартный набор школьника в этом году обойдется россиянам в 7,7 тысячи рублей, говорится в исследовании маркетплейса "Беру", которое имеется в распоряжении... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T09:08
2020-08-27T09:10
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Стандартный набор школьника в этом году обойдется россиянам в 7,7 тысячи рублей, говорится в исследовании маркетплейса "Беру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Исследование основано на данных о количестве заказов в категории школьных товаров с 1 по 24 августа 2020 года.Эксперты использовали для исследования данные о средних чеках в категориях товаров для школы и составили стартовый набор: пенал и письменные принадлежности (ручка, карандаш, корректор, маркер и чертежные инструменты); канцелярские товары (клей, точилка, ластик, ножницы, подставка для книг, скотч, скрепки, кнопки и закладки); тетради, дневник и обложки; рюкзак или ранец; а также мешок для обуви, товары для уроков труда.Так, на покупку пенала в этом августе россияне в среднем тратили 367 рублей, на ручки — 396 рублей, карандаши — 178 рублей, корректоры — 182 рубля, маркеры — 277 рублей, чертежные инструменты — 249 рублей. Таким образом, покупка пенала и письменных принадлежностей в этом августе в среднем обошлась в 1649 рублей.Набор канцелярских товаров в среднем стоил 1953 рубля. В него входят: клей — 170 рублей, точилка — 338 рублей, ластик — 153 рубля, ножницы — 199 рублей, подставка для книг — 498 рублей, скотч — 194 рубля, скрепки и кнопки — 193 рубля, закладки — 208 рублей.На покупку тетрадей россияне тратили в среднем около 445 рублей, дневников — 212 рублей, а обложек — 303 рубля. Средний чек в категории ранцев и рюкзаков составил 2551 рубль, а мешков для обуви — 348 рублей. Для уроков труда пригодится специальная одежда, - в среднем россияне в августе тратили на ее покупку 267 рублей.Как отмечают эксперты маркетплейса, хотя средний чек в общей категории школьных товаров в этом году снизился на 11%, в отдельных категориях россияне стали выбирать более дорогие товары. "Так, например, в этом году средний чек на покупку обложек вырос на 155%, мешков для обуви — на 34%, пеналов — на 24%. Это и повлияло на незначительный рост средней стоимости школьного набора", - заключили аналитики.
https://ria.ru/20200826/internet-1576340523.html
https://ria.ru/20200823/shkoly-1576214565.html
https://ria.ru/20200817/1575871009.html
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социальный навигатор, образование - общество, общество

Эксперты выяснили, сколько россияне потратят на сборы в школу в этом году

09:08 27.08.2020 (обновлено: 09:10 27.08.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПодготовка к школе
Подготовка к школе
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Подготовка к школе. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Стандартный набор школьника в этом году обойдется россиянам в 7,7 тысячи рублей, говорится в исследовании маркетплейса "Беру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на данных о количестве заказов в категории школьных товаров с 1 по 24 августа 2020 года.
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"В этом сезоне стандартный набор товаров для школьника обойдется в 7728 рублей. В прошлом году россияне тратили на аналогичный набор школьных принадлежностей чуть меньше - 7592 рубля", - говорится в исследовании.
Эксперты использовали для исследования данные о средних чеках в категориях товаров для школы и составили стартовый набор: пенал и письменные принадлежности (ручка, карандаш, корректор, маркер и чертежные инструменты); канцелярские товары (клей, точилка, ластик, ножницы, подставка для книг, скотч, скрепки, кнопки и закладки); тетради, дневник и обложки; рюкзак или ранец; а также мешок для обуви, товары для уроков труда.
Так, на покупку пенала в этом августе россияне в среднем тратили 367 рублей, на ручки — 396 рублей, карандаши — 178 рублей, корректоры — 182 рубля, маркеры — 277 рублей, чертежные инструменты — 249 рублей. Таким образом, покупка пенала и письменных принадлежностей в этом августе в среднем обошлась в 1649 рублей.
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Набор канцелярских товаров в среднем стоил 1953 рубля. В него входят: клей — 170 рублей, точилка — 338 рублей, ластик — 153 рубля, ножницы — 199 рублей, подставка для книг — 498 рублей, скотч — 194 рубля, скрепки и кнопки — 193 рубля, закладки — 208 рублей.
На покупку тетрадей россияне тратили в среднем около 445 рублей, дневников — 212 рублей, а обложек — 303 рубля. Средний чек в категории ранцев и рюкзаков составил 2551 рубль, а мешков для обуви — 348 рублей. Для уроков труда пригодится специальная одежда, - в среднем россияне в августе тратили на ее покупку 267 рублей.
Как отмечают эксперты маркетплейса, хотя средний чек в общей категории школьных товаров в этом году снизился на 11%, в отдельных категориях россияне стали выбирать более дорогие товары. "Так, например, в этом году средний чек на покупку обложек вырос на 155%, мешков для обуви — на 34%, пеналов — на 24%. Это и повлияло на незначительный рост средней стоимости школьного набора", - заключили аналитики.
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