https://ria.ru/20200827/sanktsii-1576377232.html

В Кремле прокомментировали санкции США против российских НИИ

Санкции против российских НИИ – продолжение санкционной зависимости США, театр абсурда, в Кремле категорически не приемлют утверждения американской стороны, что РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T13:34

2020-08-27T13:34

2020-08-27T13:34

россия

санкции

дмитрий песков

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Санкции против российских НИИ – продолжение санкционной зависимости <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, театр абсурда, в Кремле категорически не приемлют утверждения американской стороны, что российские НИИ могли участвовать в разработке бактериологического и химического оружия, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.В среду США внесли в санкционные списки пять российских НИИ, подозревая их в работе над химическим и биологическим оружием. Один из них - 48-й ЦНИИ Минобороны РФ, который вместе с центром Гамалеи создавал вакцину от коронавируса."Это такое продолжение какой-то такой санкционной зависимости, какой-то санкционный театр абсурда. Мы, конечно, категорически не приемлем какие-либо заявления о том, что какие-то наши организации могут быть причастны или участвовать в разработке химического и бактериологического оружия - это нонсенс абсолютный. А учитывая правильно, как вы заметили, научные изыскания одного из институтов, мы не можем исключать, что это очередной пример такой ничем не прикрытой, оголтелой, неконкурентной борьбы", - сказал Песков, комментируя санкции США.Отвечая на уточняющий вопрос, зависимость кого от чего, Песков пояснил: "Зависимость американской стороны". "Они не могут жить без санкций, ежедневно кому-то не объявляя санкций, точнее рестрикций", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

https://ria.ru/20200826/vaktsina-1576350116.html

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россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, санкции, дмитрий песков, сша, в мире