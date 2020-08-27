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https://ria.ru/20200827/sanktsii-1576370282.html
МИД Китая осудил введение санкций США из-за искусственных островов
Китай выступает против незаконных санкций США в адрес китайских компаний из-за участия в строительстве в Южно-Китайском море, готов принять решительные меры для РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T11:22
2020-08-27T11:54
чжао лицзянь
министерство торговли сша
южно-китайское море
мид кнр
япония
сша
в мире
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<strong>ПЕКИН, 27 авг - РИА Новости.</strong> Китай выступает против незаконных санкций <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в адрес китайских компаний из-за участия в строительстве в <a href="http://ria.ru/location_JUzhno-Kitajjskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Южно-Китайском море</a>, готов принять решительные меры для защиты интересов и прав своих граждан и предприятий, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР <a href="http://ria.ru/person_chzhao-litszyan/" target="_blank" data-auto="true">Чжао Лицзянь</a>.По его словам, "у США нет причин вводить незаконные санкции в отношении китайских компаний и граждан из-за их участия в соответствующем строительстве на территории своей страны".Представитель ведомства указал, что Китай примет решительные меры для защиты законных прав и интересов граждан и компаний КНР.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_torgovli_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">министерство торговли США</a> сообщило о внесении в санкционные списки 24 китайских компании за помощь в возведении искусственных островов в Южно-Китайском море. В ведомстве сообщили, что с 2013 года Китай создал в Южно-Китайском море насыпные острова площадью в общей сложности около 12 квадратных километров, на этих островах размещены системы ПВО и противокорабельные системы вооружений. Вместе с этим США ввели визовые ограничения в отношении 12 граждан Китая за вовлеченность в "милитаризацию" Южно-Китайского моря.У Китая и ряда стран региона - Японии, Вьетнама, Филиппин - есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.
https://radiosputnik.ria.ru/20200826/knr-1576352298.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200825/kitay-intsident-1576295763.html
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южно-китайское море
япония
сша
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чжао лицзянь, министерство торговли сша, южно-китайское море, мид кнр, япония, сша, в мире

МИД Китая осудил введение санкций США из-за искусственных островов

11:22 27.08.2020 (обновлено: 11:54 27.08.2020)
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© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь . Архивное фото
ПЕКИН, 27 авг - РИА Новости. Китай выступает против незаконных санкций США в адрес китайских компаний из-за участия в строительстве в Южно-Китайском море, готов принять решительные меры для защиты интересов и прав своих граждан и предприятий, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Ведение строительства на своей территории является суверенным правом Китая, это не имеет ничего общего с милитаризацией. Участие китайских компаний и физических лиц в строительстве на территории своей страны разумно, законно и не заслуживает критики", - заявил дипломат.
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По его словам, "у США нет причин вводить незаконные санкции в отношении китайских компаний и граждан из-за их участия в соответствующем строительстве на территории своей страны".
"Эти действия США являются грубым вмешательством во внутренние дела КНР, нарушением международного права и норм международных отношений. Китайская сторона решительно выступает против этого, мы призываем США исправить свои ошибки, немедленно прекратить вмешательство во внутренние дела КНР", - подчеркнул он.
Представитель ведомства указал, что Китай примет решительные меры для защиты законных прав и интересов граждан и компаний КНР.
Ранее министерство торговли США сообщило о внесении в санкционные списки 24 китайских компании за помощь в возведении искусственных островов в Южно-Китайском море. В ведомстве сообщили, что с 2013 года Китай создал в Южно-Китайском море насыпные острова площадью в общей сложности около 12 квадратных километров, на этих островах размещены системы ПВО и противокорабельные системы вооружений. Вместе с этим США ввели визовые ограничения в отношении 12 граждан Китая за вовлеченность в "милитаризацию" Южно-Китайского моря.
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У Китая и ряда стран региона - Японии, Вьетнама, Филиппин - есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.
2270003
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Чжао ЛицзяньМинистерство торговли СШАЮжно-Китайское мореМИД КНРЯпонияСШАВ мире
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