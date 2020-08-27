https://ria.ru/20200827/sanktsii-1576361349.html

Клинцевич ответил пословицей на новые санкции США против России

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил удивление в связи с внесением США в санкционный список пяти российских... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T03:54

2020-08-27T03:54

2020-08-27T04:18

москва

россия

министерство торговли сша

санкции в отношении россии

олег морозов

министерство обороны рф (минобороны рф)

франц клинцевич

сергиев посад

вашингтон (город)

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Член комитета <u><a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/">Совфеда</a></u> по обороне и безопасности <u><a href="http://ria.ru/person_Franc_Klincevich/">Франц Клинцевич</a></u> выразил удивление в связи с внесением <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в санкционный список пяти российских научно-исследовательских институтов, пишет "<a href="https://vm.ru/policy/823880-senatory-rasskazali-kak-reagirovat-na-amerikanskie-sankcii" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вечерняя Москва</a>".<a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> ранее ввел санкции против 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института, а также 48-ого Центрального НИИ, а также подведомственного <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторгу</a> государственного НИИ органической химии и технологии, заподозрив эти организации в работе над химическим и биологическим оружием.Сенатор напомнил, что в 2017 году <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> в соответствии с российско-американским соглашением закончила утилизацию химического оружия и боеприпасов, тогда как Соединенные Штаты "по отдельным серьезным позициям к этому даже не приступали".По мнению сенатора, США не устраивает, что в России есть НИИ, разработки которых можно назвать прорывными. При этом Клинцевич призвал не обращать внимание на санкции, поскольку они стали обычным явлением.В июне в 48-м ЦНИИ проверяли на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность российскую вакцину от коронавируса. Глава центра Гамалеи, где разработали препарат, тогда поблагодарил руководство и сотрудников института за плодотворную и качественную работу.Внесение этих организаций в списки <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_torgovli_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Министерства торговли США</a> означает, что американские власти вводят ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров согласно имеющимся регламентам лицам и организациям, которые представляют риски для национальной безопасности и внешнеполитических интересов Соединенных Штатов.Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Морозов</a> объяснил решение Вашингтона проигрышем в разработке вакцины. По его мнению, США хотят закрыть западные рынки для российского препарата, но он будет востребован в любом случае.

https://ria.ru/20200826/sanktsii-1576351097.html

https://ria.ru/20200703/1573793183.html

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

Евгений Нестеров Насколько же глубоко погрязли мы в зависимость от США, что санкции постоянно обновляются! Полностью?! И нас могут накрыть "железным занавесом"?!! И, тогда, нам конец?!!! 19

москва

россия

сергиев посад

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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