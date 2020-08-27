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https://ria.ru/20200827/sanktsii-1576361349.html
Клинцевич ответил пословицей на новые санкции США против России
Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил удивление в связи с внесением США в санкционный список пяти российских... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T03:54
2020-08-27T04:18
москва
россия
министерство торговли сша
санкции в отношении россии
олег морозов
министерство обороны рф (минобороны рф)
франц клинцевич
сергиев посад
вашингтон (город)
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Член комитета <u><a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/">Совфеда</a></u> по обороне и безопасности <u><a href="http://ria.ru/person_Franc_Klincevich/">Франц Клинцевич</a></u> выразил удивление в связи с внесением <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в санкционный список пяти российских научно-исследовательских институтов, пишет "<a href="https://vm.ru/policy/823880-senatory-rasskazali-kak-reagirovat-na-amerikanskie-sankcii" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вечерняя Москва</a>".<a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> ранее ввел санкции против 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института, а также 48-ого Центрального НИИ, а также подведомственного <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторгу</a> государственного НИИ органической химии и технологии, заподозрив эти организации в работе над химическим и биологическим оружием.Сенатор напомнил, что в 2017 году <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> в соответствии с российско-американским соглашением закончила утилизацию химического оружия и боеприпасов, тогда как Соединенные Штаты "по отдельным серьезным позициям к этому даже не приступали".По мнению сенатора, США не устраивает, что в России есть НИИ, разработки которых можно назвать прорывными. При этом Клинцевич призвал не обращать внимание на санкции, поскольку они стали обычным явлением.В июне в 48-м ЦНИИ проверяли на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность российскую вакцину от коронавируса. Глава центра Гамалеи, где разработали препарат, тогда поблагодарил руководство и сотрудников института за плодотворную и качественную работу.Внесение этих организаций в списки <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_torgovli_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Министерства торговли США</a> означает, что американские власти вводят ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров согласно имеющимся регламентам лицам и организациям, которые представляют риски для национальной безопасности и внешнеполитических интересов Соединенных Штатов.Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Морозов</a> объяснил решение Вашингтона проигрышем в разработке вакцины. По его мнению, США хотят закрыть западные рынки для российского препарата, но он будет востребован в любом случае.
https://ria.ru/20200826/sanktsii-1576351097.html
https://ria.ru/20200703/1573793183.html
https://ria.ru/20200812/1575689573.html
Насколько же глубоко погрязли мы в зависимость от США, что санкции постоянно обновляются! Полностью?! И нас могут накрыть "железным занавесом"?!! И, тогда, нам конец?!!!
19
москва
россия
сергиев посад
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москва, россия, министерство торговли сша, санкции в отношении россии, олег морозов, министерство обороны рф (минобороны рф), франц клинцевич, сергиев посад, вашингтон (город), сша, безопасность, в мире

Клинцевич ответил пословицей на новые санкции США против России

03:54 27.08.2020 (обновлено: 04:18 27.08.2020)
17330
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЧлен президиума генсовета "Единой России" Франц Клинцевич. Архивное фото
Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил удивление в связи с внесением США в санкционный список пяти российских научно-исследовательских институтов, пишет "Вечерняя Москва".
Вашингтон ранее ввел санкции против 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института, а также 48-ого Центрального НИИ, а также подведомственного Минпромторгу государственного НИИ органической химии и технологии, заподозрив эти организации в работе над химическим и биологическим оружием.
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Сенатор напомнил, что в 2017 году Москва в соответствии с российско-американским соглашением закончила утилизацию химического оружия и боеприпасов, тогда как Соединенные Штаты "по отдельным серьезным позициям к этому даже не приступали".

"Какое химическое оружие? Мы его не производим и соблюдаем все договоренности. У них все находится на складах и базах хранения. Получается так, что в чужом глазу они соринку видят, а в своем бревна не замечают", — заявил Клинцевич.

По мнению сенатора, США не устраивает, что в России есть НИИ, разработки которых можно назвать прорывными. При этом Клинцевич призвал не обращать внимание на санкции, поскольку они стали обычным явлением.
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Внесение этих организаций в списки Министерства торговли США означает, что американские власти вводят ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров согласно имеющимся регламентам лицам и организациям, которые представляют риски для национальной безопасности и внешнеполитических интересов Соединенных Штатов.
Сенатор Олег Морозов объяснил решение Вашингтона проигрышем в разработке вакцины. По его мнению, США хотят закрыть западные рынки для российского препарата, но он будет востребован в любом случае.
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МоскваРоссияМинистерство торговли СШАСанкции в отношении РоссииОлег МорозовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Франц КлинцевичСергиев ПосадВашингтон (город)СШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Насколько же глубоко погрязли мы в зависимость от США, что санкции постоянно обновляются! Полностью?! И нас могут накрыть "железным занавесом"?!! И, тогда, нам конец?!!!
27 августа, 07:40
Евгений Нестеров
1312111
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