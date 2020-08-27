Клинцевич ответил пословицей на новые санкции США против России
03:54 27.08.2020 (обновлено: 04:18 27.08.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЧлен президиума генсовета "Единой России" Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил удивление в связи с внесением США в санкционный список пяти российских научно-исследовательских институтов, пишет "Вечерняя Москва".
Вашингтон ранее ввел санкции против 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института, а также 48-ого Центрального НИИ, а также подведомственного Минпромторгу государственного НИИ органической химии и технологии, заподозрив эти организации в работе над химическим и биологическим оружием.
Сенатор напомнил, что в 2017 году Москва в соответствии с российско-американским соглашением закончила утилизацию химического оружия и боеприпасов, тогда как Соединенные Штаты "по отдельным серьезным позициям к этому даже не приступали".
"Какое химическое оружие? Мы его не производим и соблюдаем все договоренности. У них все находится на складах и базах хранения. Получается так, что в чужом глазу они соринку видят, а в своем бревна не замечают", — заявил Клинцевич.
По мнению сенатора, США не устраивает, что в России есть НИИ, разработки которых можно назвать прорывными. При этом Клинцевич призвал не обращать внимание на санкции, поскольку они стали обычным явлением.
В июне в 48-м ЦНИИ проверяли на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность российскую вакцину от коронавируса. Глава центра Гамалеи, где разработали препарат, тогда поблагодарил руководство и сотрудников института за плодотворную и качественную работу.
Внесение этих организаций в списки Министерства торговли США означает, что американские власти вводят ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров согласно имеющимся регламентам лицам и организациям, которые представляют риски для национальной безопасности и внешнеполитических интересов Соединенных Штатов.
Сенатор Олег Морозов объяснил решение Вашингтона проигрышем в разработке вакцины. По его мнению, США хотят закрыть западные рынки для российского препарата, но он будет востребован в любом случае.
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