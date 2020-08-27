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https://ria.ru/20200827/saakashvili-1576394065.html
В Госдуме назвали возможную цель возвращения Саакашвили в Грузию
Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина не исключила, что намерение экс-президента Грузии, главы исполнительного комитета украинского... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T17:23
2020-08-27T17:23
госдума рф
елена панина
михаил саакашвили
грузия
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Член комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Elena_Panina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Панина</a> не исключила, что намерение экс-президента <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a>, главы исполнительного комитета украинского национального совета реформ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Saakashvili/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Саакашвили</a> вернуться на родину связано с тем, что ему может быть отведена роль в новой "цветной революции".Ранее Саакашвили в своем видеообращении в соцсети <a href="https://ru-ru.facebook.com/SaakashviliMikheil/" target="_blank">Facebook</a> выразил благодарность Украине как своему второму дому, отметив, что теперь возвращается на родину. Он признался, что при его правлении в Грузии было допущено немало ошибок, однако теперь экс-президент получил достаточно опыта, чтобы достойно служить своей стране. Саакашвили, который занимает должность главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины, не раз высказывался по поводу предстоящих парламентских выборов в Грузии, отмечая, что он не признает легитимность нынешнего грузинского руководства и на выборах готов бороться на передней линии.В беседе с РИА Новости Панина обратила внимание, что законных оснований для возвращения Саакашвили в Грузию нет, обвинения в уголовных преступлениях с него не сняты.Разница, по ее мнению, заключается в том, что в Грузии его ждет тюрьма, подчеркнула депутат. Панина добавила, что если Саакашвили действительно направится в Грузию, "это означает только одно - он получил гарантии своей безопасности со стороны США"."Учитывая тесные связи Саакашвили с Республиканской партией и стремление последней отметиться антироссийскими демаршами перед предстоящими выборами президента США, такой сценарий представляется вполне возможным. Не исключено, что Саакашвили отвели важную роль в новой "цветной революции" в Грузии", - полагает Панина.
https://radiosputnik.ria.ru/20200827/saakashvili-1576392623.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200827/saakashvili-1576386974.html
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грузия
украина
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госдума рф, елена панина, михаил саакашвили, грузия, украина, в мире

В Госдуме назвали возможную цель возвращения Саакашвили в Грузию

17:23 27.08.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Михаил Саакашвили
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина не исключила, что намерение экс-президента Грузии, главы исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаила Саакашвили вернуться на родину связано с тем, что ему может быть отведена роль в новой "цветной революции".
Ранее Саакашвили в своем видеообращении в соцсети Facebook выразил благодарность Украине как своему второму дому, отметив, что теперь возвращается на родину. Он признался, что при его правлении в Грузии было допущено немало ошибок, однако теперь экс-президент получил достаточно опыта, чтобы достойно служить своей стране. Саакашвили, который занимает должность главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины, не раз высказывался по поводу предстоящих парламентских выборов в Грузии, отмечая, что он не признает легитимность нынешнего грузинского руководства и на выборах готов бороться на передней линии.
Глава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины
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В беседе с РИА Новости Панина обратила внимание, что законных оснований для возвращения Саакашвили в Грузию нет, обвинения в уголовных преступлениях с него не сняты.
"В этой ситуации Саакашвили, вероятнее всего, попытается перейти границу с Грузией в окружении толпы своих сторонников, превратив свое возвращение в политическую акцию. У него, кстати, уже есть опыт подобных "путешествий", поскольку именно таким образом он вернулся на Украину в 2017 году после того, как его лишили гражданства этой страны", - отметила Панина.
Разница, по ее мнению, заключается в том, что в Грузии его ждет тюрьма, подчеркнула депутат. Панина добавила, что если Саакашвили действительно направится в Грузию, "это означает только одно - он получил гарантии своей безопасности со стороны США".
"Учитывая тесные связи Саакашвили с Республиканской партией и стремление последней отметиться антироссийскими демаршами перед предстоящими выборами президента США, такой сценарий представляется вполне возможным. Не исключено, что Саакашвили отвели важную роль в новой "цветной революции" в Грузии", - полагает Панина.
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Вчера, 15:47Сказано в эфире
"Это их человек". Кто и зачем возвращает Саакашвили в Грузию?Глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что возвращается на родину. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев прокомментировал это решение.
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Госдума РФЕлена ПанинаМихаил СаакашвилиГрузияУкраинаВ мире
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