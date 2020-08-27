В Госдуме назвали возможную цель возвращения Саакашвили в Грузию
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Михаил Саакашвили
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина не исключила, что намерение экс-президента Грузии, главы исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаила Саакашвили вернуться на родину связано с тем, что ему может быть отведена роль в новой "цветной революции".
Ранее Саакашвили в своем видеообращении в соцсети Facebook выразил благодарность Украине как своему второму дому, отметив, что теперь возвращается на родину. Он признался, что при его правлении в Грузии было допущено немало ошибок, однако теперь экс-президент получил достаточно опыта, чтобы достойно служить своей стране. Саакашвили, который занимает должность главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины, не раз высказывался по поводу предстоящих парламентских выборов в Грузии, отмечая, что он не признает легитимность нынешнего грузинского руководства и на выборах готов бороться на передней линии.
В беседе с РИА Новости Панина обратила внимание, что законных оснований для возвращения Саакашвили в Грузию нет, обвинения в уголовных преступлениях с него не сняты.
"В этой ситуации Саакашвили, вероятнее всего, попытается перейти границу с Грузией в окружении толпы своих сторонников, превратив свое возвращение в политическую акцию. У него, кстати, уже есть опыт подобных "путешествий", поскольку именно таким образом он вернулся на Украину в 2017 году после того, как его лишили гражданства этой страны", - отметила Панина.
Разница, по ее мнению, заключается в том, что в Грузии его ждет тюрьма, подчеркнула депутат. Панина добавила, что если Саакашвили действительно направится в Грузию, "это означает только одно - он получил гарантии своей безопасности со стороны США".
"Учитывая тесные связи Саакашвили с Республиканской партией и стремление последней отметиться антироссийскими демаршами перед предстоящими выборами президента США, такой сценарий представляется вполне возможным. Не исключено, что Саакашвили отвели важную роль в новой "цветной революции" в Грузии", - полагает Панина.
Вчера, 15:47Сказано в эфире"Это их человек". Кто и зачем возвращает Саакашвили в Грузию?Глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что возвращается на родину. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев прокомментировал это решение.