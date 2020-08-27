https://ria.ru/20200827/saakashvili-1576394065.html

В Госдуме назвали возможную цель возвращения Саакашвили в Грузию

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина не исключила, что намерение экс-президента Грузии, главы исполнительного комитета украинского... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T17:23

2020-08-27T17:23

2020-08-27T17:23

госдума рф

елена панина

михаил саакашвили

грузия

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Член комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Elena_Panina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Панина</a> не исключила, что намерение экс-президента <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a>, главы исполнительного комитета украинского национального совета реформ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Saakashvili/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Саакашвили</a> вернуться на родину связано с тем, что ему может быть отведена роль в новой "цветной революции".Ранее Саакашвили в своем видеообращении в соцсети <a href="https://ru-ru.facebook.com/SaakashviliMikheil/" target="_blank">Facebook</a> выразил благодарность Украине как своему второму дому, отметив, что теперь возвращается на родину. Он признался, что при его правлении в Грузии было допущено немало ошибок, однако теперь экс-президент получил достаточно опыта, чтобы достойно служить своей стране. Саакашвили, который занимает должность главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины, не раз высказывался по поводу предстоящих парламентских выборов в Грузии, отмечая, что он не признает легитимность нынешнего грузинского руководства и на выборах готов бороться на передней линии.В беседе с РИА Новости Панина обратила внимание, что законных оснований для возвращения Саакашвили в Грузию нет, обвинения в уголовных преступлениях с него не сняты.Разница, по ее мнению, заключается в том, что в Грузии его ждет тюрьма, подчеркнула депутат. Панина добавила, что если Саакашвили действительно направится в Грузию, "это означает только одно - он получил гарантии своей безопасности со стороны США"."Учитывая тесные связи Саакашвили с Республиканской партией и стремление последней отметиться антироссийскими демаршами перед предстоящими выборами президента США, такой сценарий представляется вполне возможным. Не исключено, что Саакашвили отвели важную роль в новой "цветной революции" в Грузии", - полагает Панина.

https://radiosputnik.ria.ru/20200827/saakashvili-1576392623.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200827/saakashvili-1576386974.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, елена панина, михаил саакашвили, грузия, украина, в мире