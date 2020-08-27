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https://ria.ru/20200827/saakashvili-1576387496.html
Власти Грузии сочли возвращение Саакашвили на родину блефом
Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал очередным блефом заявление разыскиваемого в Грузии экс-президента... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T15:57
2020-08-27T15:57
михаил саакашвили
грузия
украина
в мире
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<strong>ТБИЛИСИ, 27 авг - РИА Новости.</strong> Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр <a href="http://ria.ru/location_Tbilisi/" target="_blank" data-auto="true">Тбилиси</a> Каха Каладзе назвал очередным блефом заявление разыскиваемого в <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> экс-президента <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Saakashvili/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Саакашвили</a> о своем намерении вернуться на родину.Саакашвили в своем видеообращении в соцсети Facebook выразил благодарность <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, как своему второму дому, отметив, что теперь возвращается на родину. Он признался, что во времена своего правления было допущено немало ошибок, однако теперь он получил достаточно опыта, чтобы достойно служить своей стране."Не думаю, чтобы он вернулся в Грузию. Это очередная ложь, блеф. Однако, пускай приедет, нет никаких проблем. Ему придется ответить за все, что он сделал за прошедшие годы", - заявил Каладзе журналистам.Экс-президент Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петр Порошенко</a> назначил его губернатором <a href="http://ria.ru/location_Odessa_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Одесской области</a>, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a>, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину. В начале мая текущего года Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.
https://ria.ru/20200827/saakashvili-1576386529.html
https://ria.ru/20200805/1575401398.html
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михаил саакашвили, грузия, украина, в мире

Власти Грузии сочли возвращение Саакашвили на родину блефом

15:57 27.08.2020
389
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины
Глава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 27 авг - РИА Новости. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал очередным блефом заявление разыскиваемого в Грузии экс-президента Михаила Саакашвили о своем намерении вернуться на родину.
Саакашвили в своем видеообращении в соцсети Facebook выразил благодарность Украине, как своему второму дому, отметив, что теперь возвращается на родину. Он признался, что во времена своего правления было допущено немало ошибок, однако теперь он получил достаточно опыта, чтобы достойно служить своей стране.
Глава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины
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"Не думаю, чтобы он вернулся в Грузию. Это очередная ложь, блеф. Однако, пускай приедет, нет никаких проблем. Ему придется ответить за все, что он сделал за прошедшие годы", - заявил Каладзе журналистам.
Экс-президент Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину. В начале мая текущего года Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
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Михаил СаакашвилиГрузияУкраинаВ мире
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