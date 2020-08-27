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https://ria.ru/20200827/saakashvili-1576386529.html
В Грузии рассказали, что ждет Саакашвили после возвращения
Грузинские власти рады решению бывшего президента Михаила Саакашвили вернуться на родину, заявила министр юстиции Тея Цулукиани в эфире местного Первого канала. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T15:40
2020-08-27T18:05
ситуация на украине
тея цулукиани
петр порошенко
владимир зеленский
михаил саакашвили
одесская область
грузия
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Грузинские власти рады решению бывшего президента <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Saakashvili/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Саакашвили</a> вернуться на родину, заявила министр юстиции <a href="http://ria.ru/person_Teja_Culukiani/" target="_blank" data-auto="true">Тея Цулукиани</a> в эфире местного <u><a href="https://1tv.ge/ru/news/teja-culukiani-my-privetstvuem-esli-mikhail-saakashvili-najdet-v-sebe-sily-i-pribudet-v-gruziju-prjamo-na-granice-ego-zhdet-procedura-zaderzhki-i-tjurma/">Первого канала</a></u>."Прямо на границе его ждет процедура задержания и, конечно, грузинская тюрьма, так как он находится в розыске и ему вынесен ряд обвинительных приговоров", — сказала она.Ранее политик объявил о планах вернуться в Грузию. Прежде он неоднократно комментировал предстоящие парламентские выборы и заявлял о нелегитимности действующего руководства страны.В мае после назначения Саакашвили главой исполкома национального совета реформ <u><a href="http://ria.ru/location_Ukraine/">Украины</a></u> Грузия отозвала посла из Киева. Саакашвили покинул родину в 2013 году, где против него возбудили несколько уголовных дел. По некоторым из них экс-президента заочно приговорили к тюремным срокам.В 2015 году он получил украинское гражданство и стал губернатором <a href="http://ria.ru/location_Odessa_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Одесской области</a>. Однако спустя полтора года <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петр Порошенко</a> уволил его с этого поста, заявив, что тот не выполнил обещания по развитию региона и ухудшил экономические показатели. В 2017 году Саакашвили лишили украинского гражданства, однако президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> отменил это решение и назначил на новую должность.
https://ria.ru/20200805/1575401398.html
https://ria.ru/20200714/1574334315.html
Президентом никак? Такую мечту сгубили.
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одесская область
грузия
украина
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ситуация на украине, тея цулукиани, петр порошенко, владимир зеленский, михаил саакашвили, одесская область, грузия, украина, в мире

В Грузии рассказали, что ждет Саакашвили после возвращения

15:40 27.08.2020 (обновлено: 18:05 27.08.2020)
9499
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины
Глава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Грузинские власти рады решению бывшего президента Михаила Саакашвили вернуться на родину, заявила министр юстиции Тея Цулукиани в эфире местного Первого канала.
"Прямо на границе его ждет процедура задержания и, конечно, грузинская тюрьма, так как он находится в розыске и ему вынесен ряд обвинительных приговоров", — сказала она.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
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Ранее политик объявил о планах вернуться в Грузию. Прежде он неоднократно комментировал предстоящие парламентские выборы и заявлял о нелегитимности действующего руководства страны.
В мае после назначения Саакашвили главой исполкома национального совета реформ Украины Грузия отозвала посла из Киева.
Саакашвили покинул родину в 2013 году, где против него возбудили несколько уголовных дел. По некоторым из них экс-президента заочно приговорили к тюремным срокам.
В 2015 году он получил украинское гражданство и стал губернатором Одесской области. Однако спустя полтора года Петр Порошенко уволил его с этого поста, заявив, что тот не выполнил обещания по развитию региона и ухудшил экономические показатели. В 2017 году Саакашвили лишили украинского гражданства, однако президент Владимир Зеленский отменил это решение и назначил на новую должность.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
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Обсудить 6
Ситуация на УкраинеТея ЦулукианиПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиОдесская областьГрузияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Президентом никак? Такую мечту сгубили.
27 августа, 15:58
Natalia Bikowa
0120103
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