https://ria.ru/20200827/saakashvili-1576386529.html

В Грузии рассказали, что ждет Саакашвили после возвращения

Грузинские власти рады решению бывшего президента Михаила Саакашвили вернуться на родину, заявила министр юстиции Тея Цулукиани в эфире местного Первого канала. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T15:40

2020-08-27T15:40

2020-08-27T18:05

ситуация на украине

тея цулукиани

петр порошенко

владимир зеленский

михаил саакашвили

одесская область

грузия

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Грузинские власти рады решению бывшего президента <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Saakashvili/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Саакашвили</a> вернуться на родину, заявила министр юстиции <a href="http://ria.ru/person_Teja_Culukiani/" target="_blank" data-auto="true">Тея Цулукиани</a> в эфире местного <u><a href="https://1tv.ge/ru/news/teja-culukiani-my-privetstvuem-esli-mikhail-saakashvili-najdet-v-sebe-sily-i-pribudet-v-gruziju-prjamo-na-granice-ego-zhdet-procedura-zaderzhki-i-tjurma/">Первого канала</a></u>."Прямо на границе его ждет процедура задержания и, конечно, грузинская тюрьма, так как он находится в розыске и ему вынесен ряд обвинительных приговоров", — сказала она.Ранее политик объявил о планах вернуться в Грузию. Прежде он неоднократно комментировал предстоящие парламентские выборы и заявлял о нелегитимности действующего руководства страны.В мае после назначения Саакашвили главой исполкома национального совета реформ <u><a href="http://ria.ru/location_Ukraine/">Украины</a></u> Грузия отозвала посла из Киева. Саакашвили покинул родину в 2013 году, где против него возбудили несколько уголовных дел. По некоторым из них экс-президента заочно приговорили к тюремным срокам.В 2015 году он получил украинское гражданство и стал губернатором <a href="http://ria.ru/location_Odessa_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Одесской области</a>. Однако спустя полтора года <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петр Порошенко</a> уволил его с этого поста, заявив, что тот не выполнил обещания по развитию региона и ухудшил экономические показатели. В 2017 году Саакашвили лишили украинского гражданства, однако президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> отменил это решение и назначил на новую должность.

https://ria.ru/20200805/1575401398.html

https://ria.ru/20200714/1574334315.html

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одесская область

грузия

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, тея цулукиани, петр порошенко, владимир зеленский, михаил саакашвили, одесская область, грузия, украина, в мире