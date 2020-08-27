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https://ria.ru/20200827/saakashvili-1576371779.html
Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в своем видеообращении выразил благодарность Украине как своему "второму дому", отметив, что теперь возвращается на... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T11:45
2020-08-27T12:50
михаил саакашвили
грузия
украина
в мире
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<strong>ТБИЛИСИ, 27 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Бывший президент <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Saakashvili/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Саакашвили</a> в своем видеообращении выразил благодарность <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> как своему "второму дому", отметив, что теперь возвращается на родину.Саакашвили, который сейчас возглавляет исполком национального совета реформ Украины, не раз высказывался по поводу предстоящих парламентских выборов в Грузии, отмечая, что он не признает легитимность нынешнего руководства и на выборах готов бороться на передней линии. Из-за его заявлений Тбилиси отозвал своего посла из <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> — власти считают высказывания экс-президента вмешательством во внутригосударственные дела Грузии.Он отметил, что за последние семь лет многое прошел и получил достаточно опыта и знаний для того, чтобы "лучше служить своей стране и не допускать ошибок", а в том, что ошибки во время его президентства все же допускались, признался.Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них его заочно приговорили к тюремным срокам. Весной 2015 года он пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петр Порошенко</a> назначил его губернатором <a href="http://ria.ru/location_Odessa_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Одесской области</a>, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.В феврале 2018 года украинские власти выслали Саакашвили в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a>, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину. В начале мая этого года Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ.
https://ria.ru/20200805/1575401398.html
https://ria.ru/20200714/1574334315.html
Так в Грузии на него дела открыты. Пусть едет.
42
А он мятежный ищет бури, как буд то в бури есть покой)))
42
22
грузия
украина
РИА Новости
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михаил саакашвили, грузия, украина, в мире

Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию

11:45 27.08.2020 (обновлено: 12:50 27.08.2020)
71922
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили на Дне независимости Украины
Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины
ТБИЛИСИ, 27 авг — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в своем видеообращении выразил благодарность Украине как своему "второму дому", отметив, что теперь возвращается на родину.
Саакашвили, который сейчас возглавляет исполком национального совета реформ Украины, не раз высказывался по поводу предстоящих парламентских выборов в Грузии, отмечая, что он не признает легитимность нынешнего руководства и на выборах готов бороться на передней линии. Из-за его заявлений Тбилиси отозвал своего посла из Киева — власти считают высказывания экс-президента вмешательством во внутригосударственные дела Грузии.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
5 августа, 14:24
Саакашвили заявил, что Грузия исчезает с мировых радаров, а он – нет

"Украина — мой второй дом. В свое время я приехал сюда из своего главного дома, сладкой Грузии. Я любил Украину еще со времен студенчества, в самые тяжелые времена именно она приняла меня таким, каким я являюсь, без условий и требований, и я это очень ценю", — заявил Саакашвили.

Он отметил, что за последние семь лет многое прошел и получил достаточно опыта и знаний для того, чтобы "лучше служить своей стране и не допускать ошибок", а в том, что ошибки во время его президентства все же допускались, признался.

"Бог свидетель, я хотел лучшего для своего народа. Хотел, чтобы мой народ жил лучше, богаче и все же за допущенные ошибки хочу у всех попросить прощения. <...> За эти семь лет не было ни одного дня, когда бы я не интересовался новостями Грузии, и знаю точно, что период моего президентства не прошел даром и многое, что мы создали, сохранено до сих пор и функционирует. Однако в то же время, когда я слышу новости из Грузии, понимаю, что мы можем жить намного лучше, каждый грузин может жить богаче и у нас это получится. Я возвращаюсь!" — заявил политик.

Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
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Саакашвили заявил о "больших планах" по Украине и Грузии
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них его заочно приговорили к тюремным срокам. Весной 2015 года он пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
В феврале 2018 года украинские власти выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину. В начале мая этого года Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ.
663121071766
Обсудить 22
Михаил СаакашвилиГрузияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Так в Грузии на него дела открыты. Пусть едет.
27 августа, 12:18
Александр Сербский
3181101
А он мятежный ищет бури, как буд то в бури есть покой)))
27 августа, 12:20
Арсений Новиков
13281000
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