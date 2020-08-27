https://ria.ru/20200827/saakashvili-1576371779.html

Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в своем видеообращении выразил благодарность Украине как своему "второму дому", отметив, что теперь возвращается на... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T11:45

2020-08-27T11:45

2020-08-27T12:50

михаил саакашвили

грузия

украина

в мире

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<strong>ТБИЛИСИ, 27 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Бывший президент <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Saakashvili/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Саакашвили</a> в своем видеообращении выразил благодарность <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> как своему "второму дому", отметив, что теперь возвращается на родину.Саакашвили, который сейчас возглавляет исполком национального совета реформ Украины, не раз высказывался по поводу предстоящих парламентских выборов в Грузии, отмечая, что он не признает легитимность нынешнего руководства и на выборах готов бороться на передней линии. Из-за его заявлений Тбилиси отозвал своего посла из <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> — власти считают высказывания экс-президента вмешательством во внутригосударственные дела Грузии.Он отметил, что за последние семь лет многое прошел и получил достаточно опыта и знаний для того, чтобы "лучше служить своей стране и не допускать ошибок", а в том, что ошибки во время его президентства все же допускались, признался.Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них его заочно приговорили к тюремным срокам. Весной 2015 года он пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петр Порошенко</a> назначил его губернатором <a href="http://ria.ru/location_Odessa_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Одесской области</a>, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.В феврале 2018 года украинские власти выслали Саакашвили в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a>, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину. В начале мая этого года Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ.

https://ria.ru/20200805/1575401398.html

https://ria.ru/20200714/1574334315.html

Александр Сербский Так в Грузии на него дела открыты. Пусть едет. 42

Арсений Новиков А он мятежный ищет бури, как буд то в бури есть покой))) 42

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грузия

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил саакашвили, грузия, украина, в мире